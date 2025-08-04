دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت BingX، المنصة العالمية الرائدة لتداول العملات الرقمية وشركة الذكاء الاصطناعي والويب 3.0، عن احتفالها بمرور عام واحد على تأسيس BingX Labs، ذراعها المتخصصة بالاستثمار في مشاريع البلوك تشين الناشئة واحتضانها. وعلى مدار العام الماضي، رسخت BingX Labs مكانتها كمستثمر استراتيجي رئيسي وشريك داعم للمطورين، حيث تدفع عجلة الابتكارات في مجالات الويب 3.0 والذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي.

ومنذ إطلاقها في عام 2024، التزمت BingX Labs بضخ استثمارات بقيمة 16 مليون دولار ضمن المشاريع والبروتوكولات التي تنطوي على إمكانات كبيرة وواعدة مثل Babylon وStakeStone، إلى جانب علاقات التعاون الاستراتيجية مع نخبة من أبرز الشركاء بمن فيهم IOSG ومؤسسة Kaia foundation و Hackquestدعماً لنمو منظومة الويب 3.0 والذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وتجسد علاقات الشراكة المذكورة النهج التي تتبعه BingX Labs والمتمثل بإثراء علاقات التعاون الاستراتيجية مع مطوري البنى التحتية الرئيسية للمرحلة المقبلة من تبني تقنيات الويب 3.0 والذكاء الاصطناعي.

وبخلاف الدعم المالي، أصبحت BingX Labs مركزاً للبحث والابتكار. ويعمل فريق عملها بنشاط على استكشاف القطاعات الناشئة الرئيسة مثل الأصول المرتبطة بالعالم الحقيقي، والتمويل اللامركزي، وعملاء الذكاء الاصطناعي. ومن خلال الندوات الإلكترونية المنتظمة ولقاءات المطورين، تحرص BingX Labs على التواصل مع مجتمعات المبتكرين حول العالم لتبادل الرؤى والتعاون في استشراف المرحلة المقبلة من الإنجازات التقنية. وعززت BingX Labs أيضاً مكانتها كلاعب رئيسي في مجالي الويب 3.0 والذكاء الاصطناعي من خلال رعايتها وحضورها فعاليات دولية بارزة مثل Consensus وToken 2049.

وفي هذا السياق، قالت فيفيان لين، مديرة BingX Labs ورئيسة قسم المنتجات في BingX: "مع مرور عام على إطلاقها، باتت BingX Labs أكثر من مجرد منصة للاستثمار، إذ تحولت لمحفز للجيل المقبل من ابتكارات الويب 3.0 والذكاء الاصطناعي. ومن خلال الجمع بين البحوث العميقة، والشراكات الاستراتيجية، والتفاعل الوثيق مع المطورين، نؤسس بنية تحتية تدعم المشاريع السباقة التي ستسهم بصناعة مستقبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات اللامركزية. وبالنظر إلى المستقبل، نعتزم مواصلة ترسيخ التزامنا بدعم المطورين والشركاء في هذه القطاعات الحيوية".

وتعتزم BingX Labs تعزيز جهودها البحثية وتوسيع شراكاتها واستكشاف الفرص الجديدة، خصوصاً في التطبيقات اللامركزية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع تركيز مستمر على دعم المشاريع الجديدة ذات الإمكانات العالية.

حول منصة BingX

تأسست منصة BingX في عام 2018، وتعتبر اليوم إحدى المنصات الرائدة لتداول العملات الرقمية، وتقدم خدماتها لأكثر من 20 مليون مستخدم حول العالم. وتوفر العديد من المنتجات والخدمات بما يشمل التداول الفوري، والمشتقات، والتداول بالنسخ، وإدارة الأصول، وجميعها مصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية للمستخدمين المبتدئين والمحترفين على حد سواءً. وتلتزم BingX بتقديم منصة موثوقة تمكن المستخدمين بأدوات مبتكرة ومزايا ثورية للارتقاء بكفاءة تداولهم. وفي عام 2024، باتت BingX الشريك الرسمي لتبادل العملات الرقمية لنادي تشيلسي لكرة القدم، بما يبشر بعهد جديد لها عالم الرياضة.

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