الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة التنمية الغذائية، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الدواجن والأغذية في المملكة، عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع شركة Big Idea Ventures، الشركة العالمية المتخصصة في الاستثمار الجريء في مجالات التقنيات الزراعية والغذائية والبروتينات البديلة. وقد جرى توقيع المذكرة خلال المنتدى السعودي–الأمريكي للاستثمار في العاصمة واشنطن، مما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

تهدف هذه المذكرة إلى دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال الأمن الغذائي، من خلال تعزيز سلسلة إمداد اللحوم الحمراء وتطوير حلول مستدامة تقلّل الاعتماد على مدخلات الأعلاف المستوردة، إضافة إلى تعزيز القدرات المحلية في القطاع الزراعي.

وبموجب المذكرة، ستعمل التنمية الغذائية وشركة Big Idea Ventures على استكشاف فرص الاستحواذ الجزئي في شركات أمريكية رائدة في قطاع اللحوم الحمراء، بعد استكمال الدراسات المالية والفنية والقانونية اللازمة. كما سيقوم الطرفان بتقييم الأصول الحيوية المرتبطة بهذا القطاع، بما يشمل مزارع التسمين، وقطعان التربية، والبنى التحتية الداعمة لتلبية الطلب المتزايد على منظومة إمداد موثوقة ومستدامة للّحوم الحمراء في المملكة.

كما تتضمن الشراكة العمل على تطوير منظومة زراعية متكاملة لإنتاج بدائل محلية ومستدامة لمكونات الأعلاف، بهدف خفض الاعتماد على الواردات، ودعم كفاءة إنتاج الدواجن والألبان، وتعزيز مرونة الاقتصاد الغذائي الوطني.

وقال ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الغذائية: "تُسهم شراكتنا مع Big Idea Ventures في استقطاب خبرات عالمية متقدمة إلى المملكة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول غذائية وزراعية مستدامة. وستتيح لنا هذه الاتفاقية فرصًا استثمارية واعدة في السوق الأمريكية، إلى جانب تطوير سلسلة قيمة أقوى لقطاع اللحوم الحمراء وتسريع تبنّي نماذج أعلاف مستدامة تدعم أهدافنا الاستراتيجية طويلة الأمد."

وقالت زين عطار، العضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية: "تعكس هذه المذكرة التزامنا بدعم مستهدفات رؤية 2030 لبناء منظومة غذائية أكثر أمنًا واستدامة. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على تأسيس منصة تجمع بين أفضل الممارسات الدولية والقدرات الزراعية الواعدة في المملكة، بما يعزز الابتكار ويحفّز الاستثمارات النوعية ويضيف قيمة استراتيجية طويلة الأمد لقطاع الغذاء الوطني."

وقال أندرو د. آيف، الشريك الإداري العام في Big Idea Ventures: "تُعد المملكة العربية السعودية من أكثر الأسواق نموًا في مجال التقنيات الغذائية والزراعة المستدامة. ويسعدنا التعاون مع شركة التنمية الغذائية لتطوير حلول تعزز الأمن الغذائي للمملكة، بما في ذلك إنتاج الأعلاف المستدامة وتطوير سلاسل إمداد أكثر مرونة، بما يواكب تطلعات رؤية 2030."

نبذة عن شركة التنمية الغذائية

تعتبر شركة التنمية الغذائية التي يعود تاريخها إلى العام 1962 من الشركات الرائدة في قطاع الدواجن الطازجة والمجمدة ومنتجات اللحوم المجهزة والأعلاف الحيوانية والمنتجات الصحية والغذائية الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط، والجدير بالذكر أن شركة مجموعة الدباغ القابضة شريك ومساهم مؤسس في شركة التنمية للأغذية ويشتمل نموذج أعمال شركة التنمية المتكامل عالي الكفاءة على عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها وتوزيعها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وعُمان، والأردن، والكويت، تدير الشركة 150 مزرعة بالإضافة إلى سبعة فقاسات وأربع مصانع أعلاف وخمسة مصانع للمعالجة الأولية (مسالخ). كما توزع منتجاتها من خلال شبكة من الموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة وتبيعها للمستهلكين مباشرة عبر الإنترنت. وتعتبر الاستدامة من المبادئ الأساسية في شركة التنمية، وتتضمن مبادرات الشركة زراعة الأشجار التي تُروى بالمياه المعالجة، وتحويل المخلفات إلى أسمدة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.Tanmiah.com

نبذة عن Big Idea Ventures

تُعدّ Big Idea Ventures شركة عالمية متخصصة في رأس المال الجريء والابتكار، حيث تقوم باستثمار وتطوير وتسريع التقنيات في مجالات الغذاء والزراعة والمواد. ومن خلال فرقها المنتشرة في نيويورك وباريس وسنغافورة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجحت الشركة في الاستثمار بأكثر من 160 شركة ناشئة عبر 30 دولة، ما يتيح لشركائها وصولًا مباشرًا إلى ابتكارات رائدة عالميًا عبر إدارة الصناديق وبناء الشركات وبرامج الابتكار الدولية.

وبدعم من منصة Vevolution الرقمية، التي تربط أكثر من 2,000 شركة ناشئة بالشركات والمستثمرين، توفّر Big Idea Ventures فرصًا استثمارية مدروسة، وأبحاثًا متخصصة، ورؤى معمقة عن منظومة الابتكار، تسهم في تسريع تطوير الحلول المستدامة.

وتتعاون الشركة مع الحكومات والمؤسسات والشركات العالمية والجامعات لطرح تقنيات جديدة في الأسواق، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتحقيق أثر طويل الأمد في منظومتي الغذاء والزراعة حول العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات