م محمد رضا: نسعي للتوسع في الأسواق المختلفة ولدينا منتجات مبتكرة وصديقة للبيئة

م. مجدي العدل : المعرض فرصة لتعزيز الوعي بعلامتنا التجارية ونسعي لزيادة الصادرات

في إطار سعيها لتوسيع نطاق عملياتها في السوق السعودية وأسواق الخليج بشكل عام، تشارك شركة سمارت ويندو لحلول النوافذ والألومنيوم في معرض Big 5 الذي يقام في الرياض في الفترة من 26 الي 29 فبراير الحالي.

وأكد المهندس محمد رضا رئيس مجلس إدارة شركة سمارت ويندو، الرائدة في حلول النوافذ والواجهات وقطاعات الألومنيوم، في تصريحات صحفية اليوم ، حرص شركته علي المشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية ، لافتًا إلي أن معرض Big 5 السعودية يعد واحدًا من أبرز المعارض المتخصصة في قطاعات البناء والتشييد في المنطقة.

وأوضح ان سمارت ويندو لديها اهتمام كبير بتوسيع نشاطها وأعمالها في السوق السعودية وأسواق الخليج بشكل عام، نظرًا للتطور الكبير الذي تشهده هذه الأسواق في مجال البنية التحتية والتطوير العمراني، بالإضافة الي سعي الشركة أيضا لاقتحام عدد من أسواق قارة أفريقيا خلال العام الحالي

واستطرد رضا حديثه قائلًا: أن الشركة لديها مجموعة منتجات مبتكرة وذات جودة عالية تلبي إحتياجات العملاء، لافتًا إلي أن سمارت ويندو توفر منتجات صديقة للبيئة، حيث يوفر بعضها نحو 20% من استهلاك الطاقة.

ومن جهته قال المهندس مجدي العدل نائب رئيس مجلس ادارة الشركة،

أن مشاركة سمارت ويندو في معرض Big 5 بالسعودية تعد فرصة ممتازة لاستعراض منتجاتنا من قطاعات وحلول الألومنيوم والواجهات المتطورة وتقديمها للعملاء والمهندسين والمستثمرين في المشاريع الكبرى في أسواق المملكة وغيرها من الأسواق المختلفة.

وكشف العدل عن سعي سمارت ويندو لتصدير نحو 30% من انتاجها الي الاسواق الاسيوية والأفريقية والعربية بنهاية العام الحالي، مشيرا إلي ان المعرض فرصة لتوسيع شبكة علاقاتنا التجارية والتواصل مع الجهات المعنية في قطاع البناء والتشييد.

واكد العدل حرص فريق سمارت ويندو علي تصنيع منتجات عالية الجودة بهدف زيادة صادراتها ورفع مستوى الوعي بعلامتها التجارية في المنطقة.

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