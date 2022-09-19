أعلن الذراع الاستثماري لبورصة العملات المشفرة العالمية KuCoin عن احتضانها لشركة BidShop.ioوهي شكرة ناشئة في مجال الرموز غير القابلة للاستبدال

تقدم شركة BidShop حلول فريدة من نوعها لجذب سيولة إضافية الى لحاملي الرموز غير القابلة للاستبدال كما انها تسمح للمستخدمين بالحصول على الرموز غير القابلة للاستبدال النادرة بجزء بسيط من السعر.

تستخدم الشركة ابتكارًا جديدا يعرف باسم "المزادات العكسية" لوضع المزيد من القوة في أيدي مالكي الرموز وتزويد المشترين بفرص شراء ناجحة أكبر. باستخدام المزادات العكسية تكون جميع قيم المزايدة مشفرة وغير مرئية لمشتركي المزاد الآخرين مما يقلل من احتمالية التلاعب بالأسعار ويعزز العدالة في الشراء والبيع.

اضافت لو يو، رئيسة KuCoin Labs قائلة "السبب الذي يجعلنا نحب BidShop.io لا يقتصر فقط على التكنلوجيا الفريدة، وانما على التحفيز الحقيقي الذي يجلبه المشروع الى مساحة الـ NFT عن طريق إضافة المزيد من السيولة وإتاحة الفرصة لمزيد من الأشخاص لاقتناء NFTs ذات قيمة حقيقية. ستقوم KuCoin Labs بتقديم المشورة إلى BidShop.io من جوانب مختلفة تشمل استراتيجية العمل وجمع الاستثمارات وتوجيهات التسويق بالإضافة الى استراتيجيات الدخول إلى السوق" في المستقبل ستعملKuCoin Lab على استكشاف أوجه التعاون المحتملة والمتنوعة مع BidShop.io لتحسين البنية التحتية للرموز غير القابلة للاستبدال.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول KuCoin

تم إطلاق KuCoin في سبتمبر 2017، وهي عبارة عن بورصة عالمية للعملات المشفرة يقع مقرها التشغيلي في سيشيل. تم تصميم KuCoin، المعروفة أيضا باسم " منصة الشعب"، لجميع فئات المستثمرين فهي توفر أكثر من 700 أصل رقمي حاليًا وتقدم التداول الفوري والتداول بالهامش وتداول النظير الى النظير وتداول العقود الآجلة والإقراض والتخزين لأكثر من 18 مليون مستخدم في 207 دولة ومنطقة حول العالم.

في عام 2022، جمعت KuCoin أكثر من 150 مليون دولار من الاستثمارات من خلال جولة ما قبل التمويل للسلسلة B، مما رفع إجمالي الاستثمارات إلى 170 مليون دولار مع الجولة الأولى مجتمعة، بقيمة إجمالية للشركة قدرها 10 مليارات دولار. وفقًا لـ CoinMarketCap وCoinGecko، تعد KuCoin من أفضل 5 منصات تداول للعملات المشفرة. كما صنف موقع Forbes منصة KuCoin كواحدة من أفضل منصات تداول العملات المشفرة لعام 2021. كما أطلقت مؤسسة The Ascent على تطبيق KuCoin اسم أفضل تطبيق لتداول العملات البديلة.

لمعرفة المزيد قم بزيارة موقعنا الالكتروني https://www.kucoin.com

حول BidShop.io

هو أول سوق NFTs مبني على آلية المزاد العكسي التي توفر تجربة فريدة للمستخدمين مع معالجة إخفاقات السوق في مساحة الرموز غير القابلة للاستبدال. يمكن للمشترين شراء NFTs مقابل جزء بسيط من السعر بينما يمكن للبائعين إنشاء تدفقات سيولة إضافية أعلى من السعر الأدنى للرموز الخاصة بهم. آلية مزاد BidShop لا مركزية بالكامل ومبنية على تقنية فريدة من نوعها، تقوم بتشفير قيم المزايدة على شبكات البلوكتشين مع الحفاظ على الثقة الكاملة.