المنامة: أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) عن إطلاق النسخة التاسعة من برنامج كامبريدج لقادة التمويل الإسلامي، والذي سيُعقد خلال الفترة من 17 إلى 22 أغسطس 2025 في كلية الثالوث - كامبريدج (Trinity Hall Cambridge) العريقة في المملكة المتحدة، وذلك بالتعاون مع معهد كامبريدج للتمويل الإسلامي (Cambridge IIF)، وبمشاركة معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة(CISL) كشريك مساهم في تنفيذ البرنامج.

ويُعد البرنامج – المدعوم من صندوق العمل "تمكين" - أحد أبرز البرامج التنفيذية المرموقة على مستوى العالم في مجال التمويل الإسلامي، حيث يوفّر تجربة تعليمية تفاعلية تهدف إلى إعداد الجيل القادم من الكوادر القيادية في هذا القطاع الحيوي. ويتميز البرنامج بتدريب تنفيذي عالي المستوى، وتعلم قائم على دراسات الحالة، وإرشاد فردي مع خبراء عالميين مرموقين، وفرص حصرية للتواصل مع أكثر من 30 قائداً في القطاع من مختلف أنحاء العالم – وذلك ضمن بيئة أكاديمية متميزة.

ويستهدف البرنامج المدراء التنفيذيين في المؤسسات المالية الإسلامية، والجهات التنظيمية، وصُنّاع السياسات، والعلماء الشرعيين، والاستشاريين، والمتخصصين في القطاع المالي ممن يسعون إلى تعزيز مهاراتهم القيادية وتوسيع نطاق تأثيرهم المهني على المستوى العالمي.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، قائلاً: "كجزء من توجه المعهد الاستراتيجي نحو تعزيز مكانة البحرين العالمية في مجال التمويل الإسلامي، نسعى في تطوير كفاءات قيادية تمتلك رؤية مستقبلية وقدرة على دفع عجلة الابتكار والاستدامة والنمو في هذا القطاع. كما يعكس تعاوننا المستمر مع مؤسسات عالمية مرموقة مثل معهد كامبريدج للتمويل الإسلامي ومعهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة الدور المحوري الذي يقوم به المعهد في تشكيل ملامح مستقبل التمويل الإسلامي على المستوى الدولي."

وأضاف الدكتور رضوان ملك، رئيس مركز التمويل الإسلامي في معهد BIBF: "يوفر برنامج كامبريدج لقادة التمويل الإسلامي منصة فريدة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي الواقعي، حيث سيخوض المشاركون تدريبات قيادية متقدمة، ودراسات حالة تفاعلية، وتوجيهاً فردياً من خبراء عالميين، مما يزوّدهم بالأدوات اللازمة للقيادة بثقة في بيئة مالية سريعة التغير مبنية على المبادئ الإسلامية. ويسعدنا أن يكون معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة شريكاً مساهماً في البرنامج، مما يعزز من تنوعه وعمقه."

وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار رؤية مملكة البحرين لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للصيرفة الإسلامية، والارتقاء بكوادرها البشرية من خلال توفير فرص تدريبية بمعايير عالمية.

على القادة الراغبين في المشاركة التقديم المبكر نظراً لمحدودية المقاعد من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني islamicfinance@bibf.com.

نبذة عن معهد «BIBF»

تأسس معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) في عام 1981، تحت مظلة مصرف البحرين المركزي. ويعتبر المعهد المزود الرائد في مجال التعليم والتدريب في المنطقة. ويقوم بدور محوري في تقديم البرامج والمبادرات للتدريب وتطوير الثروة البشرية في مملكة البحرين بالإضافة إلى 64 دولة حول العالم، مما يضفي عليه الطابع العالمي.

ويلتزم المعهد بالتميّز في مجال توفير التعليم والتدريب في جميع التخصصات التجارية الرئيسية، ويعد شريك رسمي للعديد من المؤسسات على مستوى العالم في توفير قيادة الفكر والتقييم والتدريب في المجالات التالية:

الخدمات المصرفية والمالية،

الصيرفة الإسلامية،

التنمية التنفيذية،

المحاسبة والتمويل،

الدراسات الأكاديمية،

القيادة والإدارة،

التأمين،

التحول الرقمي وإدارة المشاريع؛

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع قسم التسويق والاتصالات على:

17815596 | media@bibf.com

www.bibf.com

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