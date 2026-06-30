المنامة - وقع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) اتفاقيتي تعاون مع كل من جامعة قاديروف الحكومية الشيشانية (Kadyrov Chechen State University) وجامعة Financial University في روسيا، بهدف دعم بناء القدرات وإدماج مؤهلاته المهنية في التمويل الإسلامي ضمن البرامج الأكاديمية للجامعتين.

وجاء توقيع الاتفاقيتين على هامش مشاركة المعهد في منتدى قازان الاقتصادي الدولي السابع عشر في روسيا مع السيد زوربيك سايدوف، رئيس جامعة قاديروف الحكومية الشيشانية والبروفيسور ستانيسلاف إي. بروكوفييف، رئيس جامعة Financial University.

وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات والتطوير الأكاديمي والمهني، واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم إعداد الكفاءات المتخصصة وتطوير المعرفة في مجال التمويل الإسلامي.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور أحمد الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF: "تمثل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو توسيع نطاق التعاون الأكاديمي الدولي وتعزيز حضور الخبرات البحرينية في مجال التعليم والتدريب المتخصص في التمويل الإسلامي. كما تعكس الاهتمام المتزايد بالاستفادة من البرامج والمؤهلات المهنية التي يطرحها المعهد لدعم تطوير الكفاءات في مختلف الأسواق."

من جانبه، أكد الدكتور رضوان ملك، رئيس مركز التمويل الإسلامي في المعهد، أن الاتفاقيتين تعكسان الاهتمام المتزايد بالتعليم المتخصص في التمويل الإسلامي في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن إدماج المؤهلات المهنية ضمن البرامج الأكاديمية يسهم في ربط المعرفة الأكاديمية بالمهارات المهنية المطلوبة في القطاع.

وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن جهود معهد BIBF لتوسيع شراكاته الأكاديمية الدولية وتعزيز انتشار برامجه ومؤهلاته المهنية، بما يدعم تطوير الكفاءات المتخصصة في قطاع التمويل الإسلامي على المستوى الدولي.

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