المنامة: عقد مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «BIBF» اجتماعه السنوي الرابع لهذا العام، برئاسة السيد رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس مجلس إدارة المعهد. وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمعهد الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، لمناقشة البنود المدرجة بجدول اعمال الاجتماع وخطة العمل التنفيذية للمعهد.

وافتتح رئيس مجلس الادارة الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة بتقديم خالص التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي جلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة البرامج والمبادرات للعام القادم، بالإضافة إلى البرامج التدريبية والمؤهلات الأكاديمية المطروحة لتعزيز التدريب والتطوير للكوادر البشرية الوطنية في مملكة البحرين وللارتقاء بمخرجات التدريب التي يقدمها المعهد لتلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي، مع التركيز على أحدث الاتجاهات في مجال التقنيات المصرفية والمالية، والتنمية المستدامة، وعلوم الإدارة التنفيذية، والتحول الرقمي، وغيرها من التخصصات المستقبلية.

وقد تم إقرار الميزانية لعام 2024 لتحقيق الأهداف المنشودة للمعهد في إعداد كوادر مؤهلة ذات مستوى عالٍ، وفقاً لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، من خلال موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.

كما أثنى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على الأداء المتميز للمعهد خلال هذا العام، بما في ذلك تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية، مشدداً على أهمية المواصلة على توفير أفضل البرامج التدريبية التي تواكب أحدث التطورات عالمياً.

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