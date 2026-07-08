المنامة - أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) عن توقيع اتفاقية تدريبية لمدة أربع سنوات مع البنك الإسلامي السنغاليBanque Islamique du Sénégal (BIS) ، لتقديم برنامج متخصص في الصيرفة الإسلامية لمديري الفروع والحسابات المؤسسية وعدد من القيادات المصرفية في البنك.

ويأتي هذا التعاون في إطار دور المعهد في نقل الخبرات البحرينية المتخصصة في مجالات الصيرفة والتمويل الإسلامي إلى المؤسسات المالية في الأسواق الدولية، ودعم جهودها في تطوير الكفاءات المهنية ورفع جاهزية العاملين في القطاع المصرفي.

وقد نُفذت أولى مراحل البرنامج حضورياً في جمهورية السنغال في شهر مايو الماضي، بمشاركة 23 من مديري الفروع ومديري الحسابات المؤسسية ورؤساء الأقسام وكبار المديرين في البنك، حيث قُدم البرنامج بالكامل باللغة الفرنسية بما يتناسب مع احتياجات المشاركين وبيئة العمل المصرفية في السنغال.

ويركز البرنامج على منهجية تعليمية قائمة على التطبيق العملي، وتناول عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها أساسيات الصيرفة الإسلامية، والعقود وهياكل التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة، والمنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والشركات، إلى جانب العمليات المصرفية، ومهارات البيع، وتطوير القيمة المقدمة للعملاء.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF يسعدنا التعاون مع البنك الإسلامي السنغالي لدعم تطوير الكوادر المصرفية وتعزيز جاهزيتها لخدمة العملاء بكفاءة أعلى. ويعكس هذا التعاون ثقة المؤسسات المالية الدولية بخبرة معهد BIBF في تقديم برامج تدريبية متخصصة في الصيرفة الإسلامية، مصممة وفق احتياجات القطاع المصرفي ومتطلبات الأسواق التي يعمل بها."

وأضاف أن المعهد يواصل من خلال هذه الشراكات توسيع نطاق برامجه المتخصصة خارج مملكة البحرين، بما يعزز حضور الخبرات البحرينية في مجالات التدريب المصرفي والمالي والتمويل الإسلامي، ويدعم مكانة المملكة كمركز رائد في تطوير الكفاءات المالية.

ومن جانبه، قال الدكتور رضوان ملك، رئيس مركز التمويل الإسلامي في معهد :BIBF "تم تصميم البرنامج لتزويد المشاركين بفهم عملي لأساسيات الصيرفة الإسلامية، وصيغ التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة، والمنتجات المصرفية الإسلامية للأفراد والشركات، بما يساعدهم على ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي في بيئة العمل المصرفية اليومية."

ويأتي البرنامج ضمن جهود البنك الإسلامي السنغالي للاستثمار في تطوير كوادره ورفع كفاءتهم المهنية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، ومواكبة متطلبات نمو قطاع الصيرفة الإسلامية.

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