المنامة : أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) عن طرح حلول متكاملة في مجال تطوير التوظيف وتقييم الكفاءات بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع منصة "سيرتي" البحرينية المتخصصة في ربط المواهب بالفرص الوظيفية من خلال أدوات رقمية ذكية لإدارة عمليات التوظيف وتقييم المرشحين، وذلك بهدف دعم المؤسسات في تحسين جودة قرارات التوظيف، وقياس الكفاءات بصورة أكثر دقة، وتعزيز جاهزية القوى العاملة بما يواكب احتياجات سوق العمل في مملكة البحرين والمنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور المتنامي لمعهد BIBF في تقديم خدمات التقييم المهني والمؤسسي، إلى جانب برامجه التدريبية والتطويرية، من خلال مركز التقييم التابع للمعهد، والذي يدعم المؤسسات في قياس الكفاءات، وتحديد الاحتياجات التطويرية، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية في مجالات التوظيف والترقية وتطوير القيادات.

وتجمع هذه الحلول بين خبرة معهد BIBF في مجالات التقييم وبناء القدرات، والتقنيات التي توفرها منصة "سيرتي" في اكتشاف المواهب ومطابقة المرشحين مع متطلبات الوظائف، وفرز السير الذاتية، وترتيب المرشحين وفقاً لمدى ملاءمتهم، إلى جانب أدوات المقابلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقارير التحليلية المرتبطة بعمليات التوظيف. وتهدف هذه الحلول إلى مساعدة المؤسسات على ربط الكفاءات بالفرص المناسبة بصورة أكثر دقة، وتحسين تجربة التوظيف، وتعزيز فاعلية القرارات المرتبطة بالمواهب.

وبهذه المناسبة، صرّحت السيدة عنود عباس، رئيس مركز القيادة والإدارة في معهدBIBF ، قائلاً: "يمثل التقييم المهني والمؤسسي جزءاً مهماً من دور معهد BIBF في دعم المؤسسات، حيث لا تقتصر مساهمة المعهد على التدريب والتأهيل، بل تشمل مساعدة المؤسسات على فهم قدرات كوادرها، وتحديد فجوات المهارات، وبناء خطط تطوير أكثر ارتباطاً باحتياجات العمل. ومن خلال تعاوننا مع منصة سيرتي، نطرح حلولاً أكثر تكاملاً تدعم المؤسسات في مراحل التوظيف والتقييم، من خلال الجمع بين أدوات تقييم الكفاءات والخبرة المهنية التي يوفرها المعهد، والتقنيات الذكية التي تساعد على إدارة عمليات استقطاب المرشحين ومطابقتهم مع الفرص المناسبة، بما يسهم في بناء قوى عاملة أكثر جاهزية للمستقبل، ويدعم التوجهات الوطنية في تنمية رأس المال البشري."

من جانبه، قال السيد يوسف السباع، الرئيس التنفيذي لمنصة "سيرتي": "يسعدنا التعاون مع معهد BIBF، باعتباره إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة في تطوير الكفاءات في مملكة البحرين على مدى عقود. ومن خلال الجمع بين تقنيات سيرتي في إدارة عمليات التوظيف، ومطابقة المواهب، وتقييم المرشحين بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وخبرة المعهد في مجالات التقييم والتطوير المهني، نتطلع إلى تقديم حلول تساعد المؤسسات على اختيار الكفاءات المناسبة، وتحسين نتائج التوظيف، وتعزيز قدرات القوى العاملة."

وتؤكد هذه الخطوة التزام معهد BIBF بمواصلة تطوير حلول عملية ومبتكرة تسهم في دعم المؤسسات، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية، ومواكبة أولويات التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، من خلال منظومة أكثر تكاملاً تجمع بين استقطاب المواهب، والتقييم، وبناء القدرات.

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