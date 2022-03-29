المنامة: أعلنت شركة "إنفراكورب"، الشركة الرائدة في تطوير البنية التحتية والاستدامة، عن التوقيع مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المؤسسة الوطنية الرائدة للتدريب والتطوير في المنطقة، لإطلاق برنامج إنفراكورب لتطوير الاستدامة للخريجين، والذي يشمل التدريب العملي لطلبة الجامعات في مجال الاستثمارات وتطوير أصول وبيئات البنية التحتية المستدامة.

وسيعمل البرنامج، الذي سينطلق في مايو المقبل، إلى دمج التدريب العملي للمشاركين مع الجانب النظري بمشاركة نخبة من الخبراء والممارسين، حيث ستتاح فرصة المشاركة للخريجين الجدد من طلبة الجامعات البحرينية أو الدولية، إضافة إلى طلبة معهد (BIBF).

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال إعداد مجموعة من القيادات الشابة لإدماج فكرة الاستدامة وتطبيقاتها في مختلف القطاعات، وتدريب وتطوير كفاءات شابة للمساهمة في مشاريع ومبادرات الاستدامة لشركة إنفراكورب، والعمل على خلق كفاءات وقيادات مستقبلية للاستدامة في قطاع البنية التحتية والعقارات، وتوفير كفاءات على مستويات عالية لتلبية احتياجات السوق المحلية وأسواق المنطقة.

وسيشمل البرنامج مجموعة من المحاضرات وورش العمل والتطبيقات العملية المختلفة، حيث يتضمن؛ العمل الجماعي والتعاون، عقلية التنمية المستدامة، إطار الاستدامة، تطبيقات الاستدامة في البنوك والتطوير العقاري، إدارة المشاريع، الحياد الصفري والاقتصاد الدائري، التغييرات

التكنولوجية والاستدامة، وأخيراً حلول مستدامة للمنظمات، حيث سينتهي البرنامج بهاكاثون- بهدف تحديد المرشحين الذين سيحصلون على فرص تدريب مع شركة "إنفراكورب".

ويأتي هذا البرنامج انطلاقاً من إيمان معهد البحرين للدرسات المصرفية والمالية (BIBF) بأهمية الشراكة مع مختلف المؤسسات المحلية والعالمية في دمج الجوانب النظرية للطلبة والخريجين مع التطبيقات العملية، وتوفير فرص تدريبية حقيقية لهم في أفضل وأكبر المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات.

وأشار المعهد أن الفرصة ستكون متاحة لكافة خريجوا الجامعات، حيث سيتم التواصل مع الجامعات لترشيح طلبتها، حيث سيخضع المترشحون لاختبارات خاصة من قبل المعهد.

للمزيد من المعلومات عن البرنامج وللتسجيل، يرجى إرسال بريد إلكتروني الى sustainability@bibf.com أو زيارة الموقع الالكتروني :: sustainability/-https://www.bibf.com/infracorp

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