المنامة، البحرين: تفتخر شركة Beyon بالإعلان عن تحقيق إنجاز بارز يُعتبر الأول من نوعه في المنطقة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الاستدامة على مستوى المجموعة. يأتي هذا الإنجاز عبر شركة الاتصالات التابعة لها، بتلكو، التي أطلقت أول موقع أبراج اتصالات في المنطقة، يعمل بالكامل على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

يسلط هذا الإنجاز الضوء على التزام مجموعة Beyon بتبني ممارسات مستدامة بطريقة ملموسة، مؤكدة على أن التقدم التكنولوجي يمكن أن يتماشى مع المسؤولية البيئية. في وقت يشهد فيه العالم اهتمامًا متزايدًا بمكافحة أزمة المناخ من خلال المبادرات الرامية إلى إزالة الكربون، تبنت الشركة تقنيات مبتكرة في عملياتها وركزت على الطاقة المتجددة، حيث بذلت جهودًا كبيرة لدمج الاستدامة كركيزة أساسية في استراتيجيتها التجارية، حيث يهدف هذا النهج إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق التزام الشركة نحو مستقبل مستدام.

يعمل حل بتلكو المبتكر بشكل منفصل تمامًا عن مصادر الطاقة التقليدية، مما يسهم في تقليص الانبعاثات السنوية بمقدار 280 طن من الكربون، مع توفير 400 ميجاوات من الطاقة في الساعة لكل موقع. بالإضافة إلى ذلك، يضمن هذا الحل عدم وجود تلوث ضوضائي، مما يجعله مناسبًا لأبراج الاتصالات في مختلف المناطق.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال راشد محمد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في بتلكو: "في قطاع الاتصالات، غالبًا ما يعتمد المشغلون على مصادر الطاقة التقليدية في تشغيل مواقع أبراج الاتصالات، التي تتسبب انبعاثات كربونية عالية وتلوث ضوضائي. نحن في بتلكو فخورون جدًا بنجاح أول موقع لنا خارج الشبكة ونتطلع إلى توسعة نطاق مبادراتنا في مجال الطاقة المتجددة لتشمل جميع المواقع في جميع أنحاء المملكة، مما يعزز التزامنا بالاستدامة والابتكار، كما نسعى لوضع معيار جديد للعمليات الصديقة للبيئة والمساهمة في مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة للجميع. هذا يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا والاستدامة أن تكمل كل منهما الأخرى، مما يعود بالنفع على البيئة وأعمالنا على حد سواء."