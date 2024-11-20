المنامة، البحرين: أعلنت شركة Beyon Solutions، إحدى شركات Beyon، عن توقيع اتفاقية شراكة مع بابكو إنرجيز - مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين - وذلك خلال فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2024. وتستهدف الاتفاقية دمج حلول سيسكو ضمن البنية التحتية للشبكات الخاصة بشركات بابكو إنرجيز بهدف تعزيز فعالية وكفاءة عملياتها الرقمية. ومن خلال هذا التعاون، ستقدم Beyon Solutions خبرتها كمزود معتمد بتصنيف ذهبي من شركة سيسكو العالمية، مما يساعد على تقديم حلول تكنولوجية رقمية متطورة تتماشى مع التزام بابكو إنرجيز بالابتكار والتميز في القطاع.

تم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل السيد أندرو كالسيث، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon ورئيس مجلس إدارة شركة Beyon Solutions، والسيد مارك توماس، الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز، وذلك بحضور عدد من فريق الإدارة التنفيذية من كلا الشركتين في جناح بابكو إنرجيز في معرض البحرين الدولي للطيران.

وفي حديثه عقب التوقيع، قال السيد أندرو كالسيث، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon ورئيس مجلس إدارة شركة Beyon Solutions: "نحن فخورون بالشراكة مع بابكو إنرجيز، التي تلعب دورًا رائدًا في تغيير مجال الطاقة في البحرين. تتماشى هذه الشراكة مع هدف شركة Beyon المتمثل في التعاون مع المؤسسات الرائدة التي تشاركنا في الالتزام بالأداء العالي والابتكار. ومن خلال Beyon Solutions نتطلع إلى التعاون مع بابكو إنرجيز لتقديم مجموعة واسعة من الحلول التكنولوجية الرقمية لدعمهم في تحقيق نتائجهم الاستراتيجية".

بدوره، أكد السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز على أهمية عقد الشراكات المستدامة مع المؤسسات الرائدة في تقديم حلول النمو الرقمي، إذ تمثل الشراكة مع Beyon Solutions خطوة مهمة تعكس قدراتنا على الابتكار داخل عمليات بابكو إنرجيز، كما تمكنا من تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وفق آلية تسهم في تعزيز النظام البيئي الرقمي لدى المجموعة وكافة الشركات التابعة لها، عبر الاستفادة من البنية المتطورة لدى سيسكو والتي بدروها ستضمن بنية تحتية قوية وامنه وفعالة قادرة على تلبية متطلبات الأداء العالي لعملياتنا المعقدة في مجال الطاقة. مجموعة بابكو إنرجِيِز، تقوم بمعالجة 3.5 مليون نقطة بيانات مستندة إلى أجهزة الاستشعار في الساعة.

وتحدث نيكولاس تون، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Solutions عن الشراكة قائلاً: " باعتبارها جهة رئيسية في قطاع الطاقة في البحرين، تدير شركة بابكو إنرجيز عملياتها في مجموعة متنوعة من الشركات، ولتلبية متطلبات البنية التحتية المتنامية لشبكتها، وسوف يقوم فريق العمل في Beyon Solutions بتطوير مجموعة من الحلول التي سوف تصمم خصيصا لبابكو إنرجِيِز والمبنية على تقنيات حديثة لتعزيز الأداء وقابلة للتوسع. هذا سيمكن شركة بابكو إنرجيز وكل الشركات التابعة لها من تحقيق الكفاءة التشغيلية المثلى عبر شبكتها."

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