- شركة Beyon Solutions تستحوذ على حصة الأغلبية في شركة "انسوميا"

- يعد الاستحواذ خطوة مهمة تتماشى مع استراتيجية نمو شركة Beyon Solutions

المنامة، البحرين: أعلنت شركة Beyon Solutions، إحدى شركات Beyon، عن توقيع اتفاقية استحواذ على حصة الأغلبية في شركة انسوميا لحلول الكمبيوتر، وهي شركة إقليمية رائدة في مجال استشارات حلول تكنولوجيا المعلومات السحابية والمزود للخدمات المدارة المتخصصة في تكنولوجياMicrosoft ، وتقدم خدماتها في كل من البحرين وتونس ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ووقع الاتفاقية كل من ميكيل فينتر الرئيس التنفيذي لشركة Beyon ورئيس مجلس إدارة شركة Beyon Solution، ونبيل يوسف وهاجر كريشان، مؤسسيْ شركة انسوميا ، خلال اجتماع عقد في جناح Beyon خلال معرض جايتكس 2023.

تتميز شركة انسوميا بأنها شريكٌ لمايكروسوفت في خدمات المستوى المتقدم وشريكٌ في خدمات الحماية، كما أنها حازت على جائزة شريك العام 2023 في البحرين وتونس، وذلك إلى جانب كونها متخصصة في مجال أماكن العمل الحديثة ومجال نقل الحلول السحابية، بالإضافة إلى تحديث وحماية التطبيقات. كما أن Beyon Solutions تعد شركة متكاملة لأنظمة التحول الرقمي، حيث تقدم حلولًا تتسم بكونها قابلة للتطوير وفعّالة وآمنة، والتي من شأنها التركيز على تحقيق النتائج المرجوّة للمؤسسات. إن الاستحواذ على انسوميا سيدعم الخطط الإستراتيجية لشركة Beyon Solutions لتنمية خدماتها في مجال تكنولوجيا المعلومات، وخاصة الاستفادة من العلاقة مع مايكروسوفت بهدف أن تصبح المزود الرائد لخدمات مايكروسوفت في البحرين وعلى المستوى الإقليمي.

وعلق ميكيل فينتر، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon ورئيس مجلس إدارةBeyon Solutions ، على عملية الاستحواذ قائلًا : "تتماشى هذه الخطوة المهمة مع أهداف شركة Beyon Solutions الإستراتيجية والمتمثلة في التوسع الإقليمي وتطوير مجموعة واسعة من الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات الزبائن في تنفيذ أهدافهم الاستراتيجية. إن شركة انسوميا تتمتع بمكانة جيدة تؤهلها لتصبح شركة رائدة في السوق، حيث إنها تشتهر بتفوقها في تقديم حلول تقنية مايكروسوفت وسيعمل هذا الاستحواذ على تعزيز قدرات شركةBeyon Solutions .

وقال نبيل يوسف، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة INSOMEA: "يسعدنا أن نكون جزءًا من شركة Beyon، ونترقب توسعة نطاق وصول حلولنا الحائزة على جوائز لتشمل قاعدة زبائن أوسع في البحرين وتونس ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا."

وأضاف قائلًا "إن إنجازنا هو شهادة على جهود فريقنا الذي يتميز بكونه متعدد الجنسيات ويتمتع باحترافية عالية والتزامه التام تجاه زبائننا إلى جانب الثقة الطويلة المستمرة المتبادلة معهم، كما أن شركة انسوميا تقدم خدماتها بالفعل لبعض الشركات الكبرى في البحرين، بما في ذلك الشركات التابعة لشركة Beyon. من خلال عملية الاستحواذ، ستتمكن شركة Beyon من توسعة فريقهم التشغيلي والتواصل الإقليمي".

تركز مجموعة شركات Beyon على إنشاء محفظة دولية ومزدهرة ومتنوعة تمتد عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، مدعومة بشراكات وعمليات استحواذ رئيسية.

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شركة Beyon Solutions

شركة استشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي تقدم أحدث حلول تكامل الأنظمة للشركات من جميع الأحجام، لمساعدتهم على تطوير بنية تكنولوجيا معلومات قابلة للتطوير والتوسع، فعالة وآمنة. تستفيد Beyon Solutions من شراكاتها القوية مع كبار مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى العالم.

صدر هذا البيان الصحفي من قسم التواصل المؤسسي والاستدامة بشركة Beyon.

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