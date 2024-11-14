المنامة، البحرين: أعلنت شركة Beyon Solutions، إحدى شركات Beyon، عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة مطار البحرين (BAC) بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى تحسين قدرات الاستجابة للطوارئ في مطار البحرين الدولي. وتتمثل هذه الشراكة في تقديم حلول تكنولوجية في البنية التحتية لمطار البحرين الدولي، وهي خطوة هامة نحو تحديث وتعزيز أنظمة الاتصالات في أحد أكثر المطارات ازدحامًا في المنطقة.

تم توقيع الاتفاقية من قبل نيكولاس تون، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Solutions، ومحمد يوسف البنفلاح، الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، وأحمد نعيمي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة طيران الخليج، خلال معرض البحرين الدولي للطيران 2024، وذلك بحضور عدد من الإدارة التنفيذية من كلا الشركتين.

وبهذه المناسبة، علق الرئيس التنفيذي لشركة نيكولاس تون، Beyon Solutions قائلاً: "تجسد شراكتنا مع شركة مطار البحرين التزامنا بتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تعزز كفاءة العمليات التشغيلية وتجربة المسافرين. نحن فخورون بتقديم حلولنا المتقدمة لاحد أكثر المطارات حيوية في المنطقة، مما سيسهم في ضمان التواصل السلس وتعزيز السلامة، بما يتماشى مع جهود مملكة البحرين لتحقيق التميز في قطاع الطيران."

ومن جانبه، قال محمد يوسف البنفلاح، الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين: "تعد شراكتنا مع Beyon Solutions خطوة أساسية في تحديث بنية الاتصالات في مطار البحرين الدولي، حيث تساهم هذه الشراكة بشكل كبير في تطوير فعالية العمليات التشغيلية، وكذلك قدرات الاستجابة للطوارئ، مما يضمن قدرتنا على تلبية المتطلبات التشغيلية المعقدة لمحطة المركزية الإقليمية الرائد، إلى جانب تعزيز مملكة البحرين كحلقة وصل حيوية في شبكة السفر الجوية العالمية."

بدوره، قال أحمد نعيمي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة طيران الخليج: "إن شراكة المجموعة مع شركة Beyon Solutions تهدف إلى تطوير بنية الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في مطار البحرين الدولي. وأكد أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتدعم قدرات الاستجابة السريعة للحالات الاستثنائية، مما يضمن جاهزية المطار للتعامل بفعالية مع مختلف الظروف. كما أضاف نعيمي أن دور Beyon Solutions في تطوير بنية الاتصالات يعد محوريًا في دعم رؤية المطار لمواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع الطيران، وتعزيز موقع مملكة البحرين كمركز إقليمي رئيسي ضمن شبكة الطيران العالمية.

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