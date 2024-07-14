المنامة، البحرين: حصدت شركة Beyon على ثلاثة جوائز من جوائز الإنجاز التكنولوجي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي تم الإعلان عنهم خلال حفل أقيم مؤخرًا في دبي. وتهدف هذه الجوائز السنوية التي تنظمها مجلة "MEA Business"، إلى الاحتفاء بالمؤسسات ذات الابتكارات الاستثنائية والريادة والتميز في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

حصلت شركةBeyon على جائزة "التميز في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات(ESG)" تقديرًا لإنجازاتها في مجال الاستدامة على مستوى المجموعة، في حين حصلت بتلكو، إحدى شركات Beyon، وشركة الاتصالات الرائدة في البحرين على جائزة " الإنجاز المتميز للمنتجات والخدمات المبتكرة " لتقنيتها المبتكرة للبصمة اللاتلامسية، وجائزة "الإنجاز المتميز للمنتجات والخدمات الاستثنائية" عن خدماتها للفايبر،.

وقد أقيمت فعالية احتفالية بهذه المناسبة في مقر شركة Beyon، وذلك بحضور كل من ميثم عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو، والشيخ بدر بن راشد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة في شركة Beyon، وأسيل مطر، مدير عام قطاع المستهلكين في بتلكو، وراشد محمد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في بتلكو، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الفريق.

أسفرت جهود Beyon المتميزة في العديد من مجالات الاستدامة الحيوية عن حصولها على جائزة التميز في مجال الاستدامة". ومن أبرز الإنجازات التي ساهمت في الحصول على هذه الجائزة هي الانخفاض الكبير في البصمة الكربونية للشركة الذي تم تحقيقه من خلال مشروع حديقة Beyon للطاقة الشمسية، التي تزود أحد مراكز البيانات التابعة للشركة الحاصل على شهادة الدرجة الثالثة “Tier III” الخاصة بالطاقة النظيفة، إضافة إلى تطبيق نظام التنظيف الجاف بالروبوتات لأكثر من 6,300 لوح شمسي يوميًا دون الحاجة إلى تدخل بشري. إضافة إلى مواقع الجوال المنفصلة تمامًا عن مصادر الطاقـة التقليديـة، وهي الأولى من نوعها في المنطقة والتي تعمل حصريًا بالطاقة الشمسية والرياح، وتنفيذ حملة جديدة بعنوان "أعد تدويرها صح" والتي تعالج مشكلة النفايات المكتبية.

كما حصلت شركة بتلكو على جائزة " الإنجاز المتميز للمنتجات والخدمات الرائدة" في فئة التكنولوجيا وذلك عن ابتكارها لتقنيتها المبتكرة للبصمة اللاتلامسية. وهي الأولى من نوعها في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمكّن هذه الخدمة الزبائن من الحصول على خط موبايل جديد من بتلكو في دقيقة واحدة فقط من خلال الاستفادة من التقنية المبتكرة للتحقق من معلومات بصمة الزبون على الفور.

كما تم تكريم بتلكو لمساهمتها الكبيرة في تطوير خدمات الفايبر. وإن استثمار الشركة في تعزيز تجربة استخدام الفايبر من خلال تنفيذ العديد من المبادرات، لعب دورًا حاسمًا في الحصول على جائزة " الخدمات والمنتجات الاستثنائية " في فئة الاتصالات.

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