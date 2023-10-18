تم منح الشركة تصريح تقديم الخدمات المالية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي

المنامة، البحرين: حصلت شركة Beyon Money ، إحدى شركات Beyon، على تصريح تقديم الخدمات المالية (FSP) من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). سيتيح الترخيص لشركة Beyon Money تقديم مجموعة خدماتها المالية وحلول خدمات الطرف الثالث لزبائنها من المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية.

وعلق روبرتو مانكون، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Money قائلًا: "نود أن نتقدم بالشكر لمعالي أحمد جاسم الزعابي، رئیس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي على منحنا تصريح تقديم الخدمات المالية. إن التزامنا بالممارسات المالية الفعالة والشفافة وفقًا للمتطلبات التنظيمية لهيئة تنظيم الخدمات المالية، سيمنح زبائننا الثقة عند استخدام خدماتنا."

وتابع قائلًا: "من خلال هذا الترخيص الذي سيتيح لنا تقديم خدماتنا المالية وحلول خدمات الطرف الثالث سنتمكن من تطوير استراتيجيتنا في التوسع الإقليمي بهدف إطلاق مجموعة خدماتنا في سوق الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية عام 2023. نحن نتطلع إلى طرح مجموعة خدمات Beyon Money بدءً من التحويلات الدولية الرقمية والخدمات المالية الشخصية، مع العمل جنبًا إلى جنب مع الجهات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوسعة نطاق منتجاتنا وخدماتنا، على غرار خدماتنا المتوفرة في البحرين والتي حققت نجاحًا. "

والجدير بالذكر أن شركة Beyon Money حققت نموًا كبيرًا في البحرين في عام 2023، مع زيادة سنوية بنسبة أكثر من 115% في عدد الزبائن المشتركين، وما يفوق 60% من حجم المعاملات عبر البطاقات مسبقة الدفع، وما يزيد عن 65% في التحويلات الدولية، إلى جانب النمو بنسبة تتجاوز 100% على أساس شهري في المنتجات الاستثمارية.

أسست شركة Beyon Money في يناير 2022 للعمل في البحرين، وحققت نموًا كبيرًا على أساس سنوي في عام 2023، حيث ضاعفت قاعدة زبائنها وزادت من حجم المعاملات عبر البطاقات والتحويلات والمنتجات الاستثمارية بنسبة 70٪.

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صدر هذا البيان الصحفي من قسم الاتصال المؤسسي والاستدامة بشركة Beyon.

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