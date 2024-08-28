المنامة، البحرين: أعلنت شركة Beyon، عن إطلاق Beyon Money Business، التي تقدم خدماتها المالية الرقمية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى. Beyon Money Business تقدم تجربة استخدام سلسة لزبائن قطاع الأعمال، كما توفر خدمة إدارة المصروفات من خلال البطاقات المدفوعة مسبقًا، والحلول التي تمكنهم من كسب الأرباح من السيولة المتوفرة للشركة من خلال منتج Flexi Invest، إلى جانب إمكانية إتمام المدفوعات بشكل فوري بين الشركات.

ستتمكن الشركات عند التسجيل لدى Beyon Money Businessمن إصدار بطاقات رقمية للدفع المسبق لأعضاء فريقها، مما يتيح لهم الحصول على تجربة رقمية فعّالة للتعامل مع متطلبات الأقسام كالمصروفات، ودفع الفواتير ومصاريف السفر وغيرها الكثير. والجدير بالذكر إن هذا الحل تم تطويره بالشراكة مع شركة "تمام"، وهي منصة رائدة في مجال حلول إدارة الإنفاق للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي.

Beyon Money Business تعمل على تعزيز رقمنة عمليات الدفع لقطاع الأعمال، مما يساعدهم على التقليل من المدة الزمنية المطلوبة لإتمام العديد من الأنشطة اليومية، بما في ذلك تسوية النفقات وتوحيد الفواتير وإعداد الميزانية، بالإضافة إلى أتمتة العمليات النظامية المالية مما يضمن كفاءة العمليات بإضافة إلى الحد من الأخطاء المرتبطة بإعداد تقارير النفقات بشكل يدوي، مما يتيح لهم الاستفادة من الأدوات التحليلية التي تمكنهم من متابعة الإحصائيات المالية للحصول على معلومات شاملة وموضّحة عن المصروفات.

Beyon Money Business تتيح ايضًا للشركات فرصًا للاستثمار من خلال Flexi Invest، وهو منتج الشركة الاستثماري الأكثر ابتكارًا في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يقدم أرباح مجزية تصل إلى 5.1%، حيث يمكن للشركات استثمار أموالها النقدية لكسب أرباح شهرية مع حرية سحب المبالغ في أي وقت من دون الالتزام بفترة محددة ودفع أي غرامات.

وعلق الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـBeyon للنمو الرقمي، قائلاً: "يسرنا أن نعلن عن إطلاق Beyon Money Business لتقديم مجموعة من المزايا لقطاع الأعمال. نحن ندرك مدى احتياج الشركات بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير إلى الخدمات المالية الرقمية، وستوفر Beyon Money Business أدوات تمكن الشركات من تحسين عمليات الإنفاق باستخدام البطاقات المدفوعة مسبقًا لموظفيهم، إضافة إلى توليد الأرباح عبر Flexi Invest. بالإضافة إلى تقليل تكاليف رسوم المعاملات التجارية من خلال Beyon Money Checkout، التي تعتبر المحفظة الرقمية الوحيدة المختصة بحلول الدفع بين الشركات في البحرين."

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