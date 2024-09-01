المنامة، البحرين: أعلنت شركة Beyon Money، إحدى شركات Beyon اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة مع Binance (بينانس)، أكبر منصة لتداول الأصول المشفرة في العالم من حيث الحجم، بهدف توفير أفضل المزايا والخدمات الحصرية والقيمّة للزبائن.

بموجب هذه الشراكة، سيكون حل الدفع الرقمي Beyon Money Checkout متوفرًا على تطبيق Binance؛ مما يسمح للزبائن بتعبئة محفظتهم على Binance مباشرة من خلال محفظة Beyon Money، عن طريق رقم الهاتف المسجل في Beyon Money، بدلًا من الحاجة إلى إدخال تفاصيل بطاقة الدفع، إلى جانب توفير عروض حصرية لزبائن Beyon Money.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Money السيد روبرتو مانكون: "يسرنا التعاون مع Binance لتوفير حل الدفع المدمج "Beyon Money Checkout”، أول محفظة من نوعها تقدم الخدمات من المستهلك إلى الشركة "C2B"، والتي تتيح للزبائن إعادة التعبئة من محفظة إلى محفظة مع أعلى مستويات الأمن، وأفضل تجربة للمستخدم، بالإضافة إلى إمكانية إجراء التحويلات الفورية وبأقل تكلفة ممكنة لزبائن Beyon Money وBinance."

من جانبه ذكر الرئيس التنفيذي لمنصة Binance البحرين السيد تميم الموسوي: "أن هذا التعاون يعد بين شركتين خاضعتين للرقابة من قبل مصرف البحرين المركزي خطوة مهمة نحو تحقيق رسالتنا في تسهيل الوصول إلى الأصول المشفرة وإجراء المدفوعات بتكلفة مناسبة للمستخدمين."

وتابع قائلًا: "من خلال دمج الحل الرقمي Beyon Money Checkout في تطبيق Binance، فإن ذلك سيساعد على تسهيل تجربة الدفع، إضافة إلى ضمان استفادة زبائننا من أقل رسوم للمعاملات في السوق.

الجدير بالذكر أن Beyon Money Checkout يُعد حلًا مبتكرًا لقبول المدفوعات عبر الإنترنت للقطاع التجاري، كما يساهم في تغيير طريقة تقديم الخدمات التجارية في البحرين والشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز من قدرة Beyon Money على تحقيق رسالتها في أن تكون الشريك الأفضل في المنظومة المالية في البحرين وما أبعد من ذلك.

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