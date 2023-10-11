- إطلاق Beyon Money Checkout بالتعاون مع Ottu، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية

- ريادة عصر جديد في مجال المدفوعات عبر الإنترنت في مملكة البحرين

المنامة، البحرين: أطلقت شركة Beyon Money، إحدى شركات Beyon، أحدث منتجاتها وهو "Beyon Money Checkout"، والذي يعد حلًا مبتكرًا لقبول المدفوعات عبر الإنترنت للشركات والمؤسسات التجارية في البحرين. وذلك بالتعاون مع Ottu، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، والذي بدوره سيغير من طريقة تقديم الخدمات التجارية في البحرين ومناطق الشرق الأوسط الأخرى.

من خلال هذا التعاون ستعمل شركة Ottu على دعم عملية توسعة خدمات Beyon Money وذلك من خلال تمكين التجار في البحرين من دمج حل Beyon Money Checkout بسلاسة في القنوات التجارية الإلكترونية الخاصة بهم، كما ستقدم حلول الدفع الخاصة بـ Beyon Money عبر شبكتها التجارية الواسعة في البحرين والأسواق الإقليمية الأخرى، والذي يأتي كجزء من التزامها بتقديم الحلول التجارية.

يتميز هذا الحل الجديد لقبول المدفوعات عبر الإنترنت "Beyon Money Check Out" بكونه يقلل من عدد خطوات معالجة المدفوعات مقارنةً بحلول قبول الدفع التقليدية، مما يظفر عنه تقليل التكاليف على التجار. بالإضافة إلى ذلك سيحظى مستخدمي بطاقات Beyon Money على تجربة دفع سلسة إلى جانب إمكانية إتمام المعاملات والدفع بشكل فوري ببساطة عن طريق رقم الهاتف المسجل في Beyon Money بدلًا من إدخال تفاصيل بطاقة الدفع.

وعلق روبرتو مانكون، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Money قائلًا: "يعزز حل Beyon Money Checkout من إمكانيات محفظتنا الرقمية، مما يتيح للتجار تلقي المدفوعات الفورية من زبائن Beyon Money، بتكاليف أقل مقارنة بطرق الدفع التقليدية. وبالتعاون مع Ottu، سنعمل على تمكين التجار إلى جانب الارتقاء بمستوى تجربة الدفع عبر الإنترنت لزبائن Beyon Money."

وقال طلال العوضي الرئيس التنفيذي لشركة Ottu في حديثه عن هذه الشراكة التحويلية: "تمثل هذه الشراكة شهادة على رؤيتنا المشتركة لتبسيط المعاملات في البحرين والإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. ستقود Ottu عملية توسيع خدمة الدفع الجديدة Beyon Money Checkout من Beyon Money، وذلك لتقديم حل متقدم للدفع عبر الإنترنت والذي من شأنه أن يغيّر الطريقة التي نجري بها المعاملات المالية."

#بياناتشركات

- انتهى -