المنامة، البحرين: أعلنت شركة Beyon عن دخولها في شراكة معLigaData ، الشركة الرائدة في مجال تحليل البيانات والحوسبة السحابية، والتي يقع مقرها في وادي السيليكون في كاليفورنيا، وذلك لإنشاء منصة بحيرة مستودع البيانات "Data Lakehouse" المبتكرة، والتي ستعمل كمركز رئيسي لتجميع وإدارة جميع بيانات شركاتBeyon . تم تصميم هذه المبادرة الإستراتيجية بهدف ضمان مستقبل البنية التحتية لبيانات Beyon مع الاستفادة من المزايا العديدة للتقنيات السحابية المتقدمة.

ووقع اتفاقية الشراكة كلًا من سوراب جوبتا، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا فيBeyon ، وباسل عجة، الرئيس التنفيذي لشركة LigaData ، وذلك في المقر الرئيسي لشركة Beyon في الهملة بالبحرين. كما حضر ايضًا حفل التوقيع ميكيل فينتر، الرئيس التنفيذي لشركةBeyon ، وراشد محمد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في بتلكو، وخالد الجعوني، المدير التنفيذي للعمليات في LigaData إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين من الطرفين.

ستقوم منصة بحيرة مستودع البيانات "Data Lakehouse"، المشغلة بواسطة LigaData، بجمع البيانات المنظمة وغير المنظمة من مصادر مختلفة في الشركة لتخزينها في منصة واحدة، مما يمكّن شركة Beyon من الحصول على رؤية شاملة للأعمال. والجدير بالذكر أن تقنية بحيرة مستودع البيانات "Data Lakehouse" الهجينة تجمع بين مرونة بحيرة البيانات وبنية مستودع البيانات، مما يمكّن المؤسسات من تطوير تطبيقات البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع مع تعزيز حوكمة ادارة البيانات. كما ستعمل LigaData أيضًا إضافة على النشر الأساسي، في انشاء عدد من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي ستركز على حالات الاستخدام الرئيسية للأعمال، وذلك لدعم جهود Beyon في تقديم خدمات مخصصة لزبائنها.

قال سوراب جوبتا، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة Beyon: " يسرنا أن نتعاون مع LigaData، وتطوير البنية التحتية الخاصة بنا للبيانات إلى مستوى متقدم من الكفاءة والموثوقية. اخترنا LigaData لبناء منصة بحيرة مستودع البيانات "Data Lakehouse" الخاصة بنا نظرًا لقدراتها السحابية، ومنتجها Data Fabric الذي أثبت كفاءته، إضافة الى دعمها المؤسسي عالي الجودة."

وتابع قائلًا: "سيضمن لنا هذا المنتج المتطور إمكانية التوسع والتكيف لتلبية احتياجاتنا المتطورة من البيانات. ستدعم الخدمة السحابية خطط شركة Beyon لإدارة البيانات وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز المرونة والابتكار عبر شركات المجموعة."

وأضاف قائلًا: "علاوة على ذلك، فإن الرؤى الناتجة عن المنصة ستمكننا من تطوير الخدمات المعززة وذات الصلة لزبائننا بناءً على رغباتهم ".

وقال باسل عجة، الرئيس التنفيذي لشركة LigaData :"يسعدنا أن نتعاون مع Beyon في هذه الرحلة التحويلية. إن الرؤية الشاملة التي توفرها منصة بحيرة مستودع البيانات "Data Lakehouse" ستساعد Beyon على الحصول على رؤى قيمة حول سلوك زبائنها وتفضيلاتهم واحتياجاتهم".

واختتم قائلاً: "إن منتج Lakehouse Hybrid السحابي الهجين الخاص بنا سيعمل على تحسين قدرات بيانات شركة Beyon، إلى جانب تعزيز الابتكار والتميز التشغيلي عبر مجموعتها المتنوعة من الشركات العاملة".

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