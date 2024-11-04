المنامة، البحرين: أعلنت شركة Beyon ش.م.ب (رمز التداول: BEYON) عن خطتها الطموحة لإطلاق مشروع المدينة الرقمية في الهملة، والذي يمتد على مساحة 380,000 متر مربع. جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية المشروع، والذي أقيم ضمن فعاليات افتتاح منتدى بوابة الخليج 2024 في فندق فورسيزونز البحرين. تم توقيع الاتفاقية مع شركة إدامة، الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، والتي ستتولى إدارة تطوير المشروع المرتقب الذي من المتوقع بدء أعمال بنائه في عام 2025. حضر حفل التوقيع سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات ورئيس مجلس إدارة إدامة و Beyon وأندرو كالسيث، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon وكريستوفر كالفيرت الرئيس التنفيذي لشركة إدامة.

يأتي مشروع المدينة الرقمية لشركة Beyon ضمن استراتيجية الشركة للتحول الرقمي، والتي تتماشى مع الخطط الوطنية للرقمنة ورؤية مملكة البحرين للاقتصاد الرقمي، كما يرسي المشروع معايير جديدة للمدن الذكية الحديثة معتمدًا على نماذج ومقاييس عالمية لمثل هذه المشاريع. والجدير بالذكر أن المشروع سيشمل عناصر متكاملة من المؤسسات والعقارات باختلاف أنواعها بالإضافة إلى المرافق المتطورة والمدعومة بأحدث انواع الاتصال والتكنولوجيا الرقمية. وقد أثبتت الدراسات أن النماذج المشابهة التي تم تطبيقها في دول أخرى تمثل قوة استراتيجية دافعة لكل من الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية، إلى جانب كونها وسيلة فعالة لتحفيز الاقتصاد، وخلق فرص التوظيف، وتعزيز العلاقات بين القطاعات المختلفة.

وفي الإعلان عن هذا المشروع، قال أندرو كفالسيث، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon: "إن مشروع المدينة الرقمية من Beyon يعد أكثر من مجرد مشروع، إنه يمثل رؤية طموحة، ومعيارًا يحتذى به لمستقبل الحياة العصرية. يستند هذا المشروع على المبادئ الأساسية لرؤية البحرين 2030 والتي تعزز أسلوب الحياة الحديث والاستدامة والشمولية والرقمنة، وهي نفسها المبادئ الأساسية التي تمارسها Beyon في أعمالها، كما تؤمن الشركة بدعم هذه الرؤية وتعزيز مكانة البحرين كنموذج لمملكة عصرية ومتصلة. وسوف يوفر هذا المشروع فرص واعدة للاستثمار خصوصا للمستثمرين المهتمين بنمو مستدام وعوائد مجزية على الاستثمار."

وأوضح أندرو كالسيث العناصر الأساسية للمدينة الرقمية قائلا: "يستند مشروع المدينة الرقمية من Beyon على ثلاثة محاور رئيسية التي تعكس مبادئ العلامة التجارية للشركة وهويتها الراسخة وهم: الناس والطبيعة والتكنولوجيا. تركز أولويات المشروع على ممارسة الحياة العصرية وأنماط الحياة الحديثة، ودعم المساحات الخضراء، وتبني الحلول المبتكرة والتكامل الرقمي.

من المقرر أن يشمل المشروع متعدد الاستخدامات على المقر الرئيسي لشركة Beyon، ومراكز البحوث والتطوير ومراكز الرعاية الصحية والرياضة واللياقة، بالإضافة إلى المرافق التعليمية ومساحات لمكاتب حديثة، ومناطق تجارية ومطاعم، إلى جانب مرافق الضيافة والشقق الفندقية. وفي قلب المشروع، سوف يقام بوليفارد على منطقة خضراء تبلغ مساحتها 1.2 كم، خالية من السيارات، بحيث تندمج بسلاسة في هذه المساحات، لتشكل أسلوب حياة عصري متناغم ومستدام.

أما اساس المشروع فيعتمد على بنية تحتية متقدمة للاتصالات، والتي ستدعم أنظمة إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، بما يتيح إدارة البيانات بكفاءة تشغيلية عالية وفي الوقت الفعلي. سيستمتع المقيمون والزائرون بتجارب متميزة من خلال الخدمات الرقمية السلسة، والمرونة التي تتيح دمج التكنولوجيا الذكية في الحياة اليومية المستقبلية.

وتماشيًا مع التزام Beyon المتواصل بالاستدامة، تهدف المدينة الرقمية إلى الحصول على اعتماد LEED لمبانيها، مستخدمة موارد الطاقة المتجددة، مع تطبيق ممارسات عالية الكفاءة في إدارة الموارد. إضافة إلى ذلك، سيتم دمج حلول النقل الذكية، مثل المركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة وأنظمة النقل المجهزة بالذكاء الاصطناعي، بما يساعد على تعزيز الحركة والحد من التأثير على البيئة.

ولتحقيق مثل هذه الرؤية الطموحة، حرصت شركة Beyon على التعاون مع شركة إدامة لإدارة تطوير المشروع، وذلك انطلاقًا من قدرة إدامة على تطوير المشاريع بفعالية والكفاءة في تسليمها في الوقت المحدد، ووفقًا لأعلى المعايير الدولية. وفي هذا الصدد، قال كريستوفر كالفيرت، الرئيس التنفيذي لشركة إدامة: "إننا سعداء بالتعاون مع Beyon في مثل هذا المشروع الرائد. إن خبراتنا في تطوير العقارات والبناء سوف تضمن إنشاء المدينة الرقمية وفق أفضل الممارسات، مع الاستفادة من القوة التكنولوجية لشركة Beyon لإرساء معايير جديدة في مشروع عصري يتميز بالذكاء والاستدامة. هذه الشراكة سوف تتيح دمج بين مجال العقارات والتكنولوجيا بشكل متناغم، بما يضمن للمشروع التوافق مع معايير المشاريع الذكية المستدامة وإرساء معايير جديدة يُحتذى بها.

يمثل مشروع المدينة الرقمية نموذجًا جديدًا في دول مجلس التعاون الخليجي، محققًا الريادة في الابتكار، والاستدامة، والتركيز على خدمة أفراد المجتمع، وذلك بما يتماشى مع المبادرات الوطنية لمملكة البحرين والتي تستهدف تحقيق الرقمنة والتنوع الاقتصادي.

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