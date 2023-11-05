*تعزيزالاقتصاد الدائري من خلال إعادة استخدام المعدات

المنامة، البحرين: وقعت شركة Beyon شراكة استراتيجية مع مزاد، الشركة الرائدة في خدمات المزاد في البحرين، مما أتاح لشركة Beyon التخلص بشكل مستدام من المعدات والأصول الإلكترونية الفائضة التي لم تعد قيد الاستخدام.

ووقع الاتفاقية كل من الشيخ بدر بن راشد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة في Beyon، وطلال عارف العريفي، الرئيس التنفيذي لشركة مزاد البحرين خلال اجتماع عُقد في مقر شركة Beyon بالهملة.

وعلق الشيخ بدر بن راشد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة في Beyon، على التوقيع قائلاً: "تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع التزامنا في Beyon بممارسات الاستدامة، ويعد تعزيز الاقتصاد الدائري أحد المناهج الرئيسية التي نركز عليها. إن شركة مزاد تعمل من خلال منصة المزادات الخاصة بها، على خلق بيئة اقتصادية دائرية من خلال بيع المعدات وذلك لإطالة العمر الافتراضي لها، مما يظفر عنه تقليل النفايات إلى الحد الأدنى ضمان استمرارية تدوير هذه المنتجات وخلق قيمة اقتصادية لها، بدلاً من التخلص منها كنفايات في مدافن النفايات."

وتابع قائلًا: "إن أحد قيمنا في Beyon هي " اهتم فيما أبعد من اليوم" والتي تعكس طموحنا في دمج الاستدامة في عملياتنا وممارساتنا اليومية لكونها من أولوياتنا، كما نطمح من خلال عملياتنا التجارية إلى حماية البيئة".

وقال طلال عارف العريفي، الرئيس التنفيذي لشركة مزاد: “يسعدنا أن نتعاون مع Beyon للتخلص بشكل مستدام من فائض المعدات والأصول الإلكترونية. تعمل هذه الشراكة على تنويع محفظة مبيعات الأصول لدينا، وتعكس التزامنا الأساسي في السوق بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والتنافس عبر القطاعات الرئيسية في المملكة."

وأضاف قائلًا: "في مزاد، نواصل العمل على توفير الحلول الأنسب لبيع الأصول والتصرف فيها، بما يتماشى مع استراتيجية المساهمين لدينا، ونحن ملتزمون بمساعدة المملكة على تحقيق أهدافها الوطنية من أجل تحقيق اقتصاد وطني مستدام."

الجدير بالذكر أن شركة Beyon وشركة مزاد هما إحدى شركات مجموعة شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، حيث يتماشى ذلك مع أهداف ممتلكات في دعم وتعزيز فرص التعاون ما بين شركاتها المحلية.

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