المنتدى التكنولوجي تحت شعار "تسريع التحول الرقمي"

المنامة، البحرين: استضافت كلاً من " Beyon Connect" و" Beyon Cyber " و" Beyon Solutions"، مجموعة الشركات التابعة لبتلكو، منتدى "ELEVATE" التكنولوجي في فندق الريتز كارلتون يوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو، تحت شعار "تسريع التحول الرقمي". وحضر المنتدى رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد إلى جانب عدد من زبائن القطاع التجاري في المملكة وخبراء التكنولوجيا إضافةً إلى شركاء "Beyon" الدوليين.

وجمع منتدى "ELEVATE"، الذي تم تنظيمه بشكل حصري لزبائن القطاع التجاري الذين يعملون على تنفيذ رحلة التحول الرقمي ضمن مؤسساتهم، العديد من الخبراء والرواد المحليين والإقليميين والدوليين في القطاع، بما فيهم عدد من منتسبي مجموعة شركات "Beyon". وقد حضر المنتدى أكثر من 300 زبون، وذلك للاستفادة من الفرص المميزة لمناقشة تحديات الرقمنة والحلول التي يتم تطويرها وطرحها لمواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة قطاع الأعمال.

ورحب الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي في بتلكو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بضيوف المنتدى، وقام بتعريفهم بالعلامات التجارية الثلاث المندرجة تحت مظلة "Beyon" والتي تركز على تلبية احتياجات القطاع التجاري، بالإضافة إلى التعريف بالرؤساء التنفيذيين لشركتي Beyon Cyber و Beyon Solutions، وهم الدكتور الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة والسيد سعد الراشد والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Beyon Connect السيد بنجامين كنج، إذ قدم كل منهم نبذة عامة عن هذه الشركات ودورهم في دعم قطاع الأعمال لمواجهة التحديات التي يشهدها النظام البيئي الرقمي في الوقت الراهن.

وبعد الكلمة الافتتاحية، ألقت السيدة مارتا ويتيكر مدير عام AWS Marketplace في منطقة أوروبا والشرق والأوسط وإفريقيا كلمة رئيسية بعنوان "التحول في سوق البرمجيات والبيانات". ثم تم استضافة جلسة نقاشية مفتوحة حول مخاطر الأمن السيبراني، من قبل فريق "Beyon Cyber" وخبراء من "Microsoft" و"AttackIQ" و" British Telecom" و"Palo Alto".

وقد أُتيحت الفرصة للمشاركين للاختيار من بين مجموعة متنوعة من ندوات فرعية اختصاصية، شملت مواضيع محورية كالحلول السحابية، ورقمنة الأنظمة الأساسية، وأمن التطبيقات، والاتصال الرقمي، برئاسة فريق من منتسبي "Beyon"، وبالتعاون مع ممثلي من "Palo Alto" و"AWS" و"OutSystems" و"Avaya" و"Thales Bahrain" و"CyberArk" و"Microfocus-Cyber" و"Oregon Systems " وشركة بنفت. علاوة على ذلك، تم عقد جلسات منفصلة مخصصة لعرض منتجات شركات "Beyon" والرد على استفسارات الحضور.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة قائلاً: "إنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نتمكن من استضافة هذا المنتدى التكنولوجي الأول من نوعه والحصري لزبائننا في القطاع التجاري، وذلك لاستعراض علاماتنا التجارية المدرجة ضمن مظلة "Beyon". ونحن مؤمنون في بتلكو بأن تكاتف جهود الشركات الثلاث سيسهم بشكل كبير في إثراء تجربة زبائننا من مختلف القطاعات خلال رحلتهم نحو التحول الرقمي."

وأضاف: "لقد شكل منتدى "ELEVATE" منصة مثالية لدمج جهود القطاعين العام والخاص، وخلق مزيدٍ من فرص التواصل المؤسسي وتبادل الخبرات وبناء العلاقات. ونحن سعداء بأن هذا المنتدى أسهم في عقدنا لعددٍ من الاتفاقيات مع مجموعة من المؤسسات البارزة في القطاع التجاري."

واختتم الشيخ محمد حديثه قائلاً: "نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لجميع المؤسسات وذلك نظير مساندتهم ودعمهم لنجاح هذا الحدث الهام ونتطلع لمزيد من التعاون في المستقبل."

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.beyoncyber.com و www.beyonconnect.com و www.beyonsolutions.com.

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