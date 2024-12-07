المنامة، البحرين: أعلنت شركة Beyon Cyber، إحدى شركات Beyon، عن بدء عملياتها بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية، مما يعزز مكانتها ووجودها في سوق الأمن السيبراني بمنطقة الشرق الأوسط. تم الإعلان عن هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار مشاركتها البارزة في "مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا"، الذي أقيم في الرياض من 26 إلى 28 نوفمبر. يُعتبر هذا المؤتمر تجمعًا سنويًا لنخبة المتخصصين في مجال الأمن السيبراني، حيث استقطب أكثر من 40 ألف محترف في المجال وشارك فيه أكثر من 450 عارضًا من مختلف أنحاء العالم.

على هامش المؤتمر، كشفت شركة Beyon Cyber عن منتجين جديدين مبتكرين، هما: Intel X وIntegrated Defense Platform، اللذين تم تصميمهم وتنفيذهم بالكامل من قبل فريق البحث والتطوير في الشركة، حيث تعتبر هذه الخطوة مهمة لتعزيز مكانة Beyon Cyber كشركة رائدة إقليميًا في مجال الأمن السيبراني، وتعالج هذه الحلول بعض أهم التحديات الملحة في مجال الأمن السيبراني، وتوفر الحماية المعززة، وإمكانية اكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي، إلى جانب تقديم آليات دفاع استباقية، بما يميزها بكونها الأولى من نوعها في القطاع وهامة لمواكبة التغيرات التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني اليوم.

وقال الدكتور الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Cyber: "تشهد السعودية نهضة رقمية متسارعة تزيد الحاجة إلى خدمات أمن سيبراني رائدة. في Beyon Cyber نقدم حلول متطورة ومتكاملة تلبي احتياجات السوق، مع التركيز على تقديم قيمة فريدة لزبائننا. توسعنا في المملكة يعكس التزامنا بتوفير خدمات علمية بمعايير ناضجة، مصممة لدعم المؤسسات من جميع الأحجام في تحقيق أهدافها بثقة وأمان."

وأضاف قائلًا: "كجزء من إطلاق عملياتنا في المملكة العربية السعودية، يسعدنا تقديم ابتكارين رائدين تم تطويرهما داخليًا في Beyon Cyber ، وهما Intel Xو Integrated Defense Platform، واللذان يضعان معايير جديدة في قطاع الأمن السيبراني.Integrated Defense Platform. تعد المنصة الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تقدم نهجًا مبتكرًا لمعالجة التحديات التي تواجه مراكز العمليات الأمنية ومراكز الاستجابة للتهديدات التقليدية. من جهة أخرى، يوفرX Intel حماية موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يجعله أداة أساسية للتعامل مع التغيرات السريعة في المشهد الرقمي .تُبرز هذه الابتكارات التزامنا بمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه القطاع، مع تعزيز رؤيتنا لتقديم حلول متطورة ومصممة خصيصًا لإعادة تعريف معايير الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يحقق قيمة حقيقية للزبائن ويواكب تطلعاته."

الجدير بالذكر أن شركة Beyon Cyber هي مزود لخدمات الأمن السيبراني وهي تدير أكبر مركز عمليات الأمن (CSOC) للقطاع الخاص في البحرين، كما تركز على تقديم حلول متطورة وشاملة للأمن السيبراني، مع خدمات مدارة واستشارات للمؤسسات في جميع أنحاء البحرين والمنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات