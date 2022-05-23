تمّ توقيع عقد متعدد السنوات لخدمات الأمن السيبراني المُدارة والمقدمة من Beyon Cyber

المنامة، البحرين: أعلنت سيكو، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية (المرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي) عن توقيع عقد مع شركة Beyon Cyber وذلك لتوفير خدمات الأمن السيبراني المُدارة. ستساهم هذه الشراكة التي تمّ توقيعها من قبل كل من السيدة نجلاء الشيراوي الرئيس التنفيذي لسيكو والدكتور الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Cyber في رفع مستوى الأمن السيبراني الخاص بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدى سيكو، وستصب كذلك في تسريع وتحفيز رحلة التحول الرقمي.

يشهد القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين تحولًا رقميًا مع زيادة الاعتماد على التقنيات الناشئة حديثًا. ونتيجة لهذا التحوّل، تصاعدت احتمالية تعرّض مؤسسات القطاع للهجمات الإلكترونية مما يزيد من أهمية توفير الحماية إليها ضد أي تهديدات أو مخاطر إلكترونية محتملة. ونظرًا لسجلها الواعد وخبراتها في هذا المجال، تمّ اختيار شركة Beyon Cyber لتكون المُزود لحلول الأمن السيبراني إلى سيكو.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة نجلاء الشيراوي الرئيس التنفيذي لسيكو: "نعتز بالتعامل مع مثل هذه الشركة الوطنية المميزة والتي توفر حلول متطورة وضرورية لتعزيز الأمن السيبراني والتي تتيح لنا الحد من مخاطر الأعمال وإدارتها بكفاءة عالي."

و من جهتة قال السيد محمد إبراهيم رئيس قسم تقنية المعلومات لدى سيكو: "نتطلع للاستفادة من خدمات المُدارة للأمن السيبراني من شركةBeyon Cyber ، حيث ستسهم هذه الخدمات في تقوية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للبنك ومعمارية الأمن السيبراني، مما سيضمن حماية حلول التحول الرقمية لدينا ضد أي تهديدات سيبرانية خارجية."

وأضاف بقوله: "أدى النمو السريع للرقمنة في السنوات الأخيرة إلى زيادة فرص التعرّض للهجمات الإلكترونية، وهذا ما دفعنا لتطوير مجال الأمن السيبراني بالإضافة إلى استراتيجية الرقمنة التي تضمن أقوى تدابير الأمن السيبراني. ولدينا ثقة كبيرة بأن شركة Beyon Cyber ستقدم لنا خدمات متميزة ومدعومة بالخبرة وبما يواكب خططنا وتطلعاتنا للأمن السيبراني."

ومن جانبه، صرّح الدكتور الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Cyber قائلًا: "نعتز جدًا باختيارنا من قِبل بنك سيكو لتوفير خدمات الأمن السيبراني، التي من شأنها أن تدعم استراتيجية البنك الخاصة بالتحول الرقمي. نحن نؤمن بأنه من الضروري أن تُبنى الاستراتيجية الرقمية على أساسيات قوية وآمنة لتكون فعّالة. تتيح لنا الشراكة مع بنك سيكو أن نعين خبراتنا الممتدة لعدة سنوات في مراقبة التهديدات الإلكترونية والاستجابة وذلك لحمايتها من التهديدات الإلكترونية المتقدمة."

وأضاف قائلًا: "يأتي هذا التعاون ضمن إطار الخطط الاستراتيجية لشركة Beyon Cyber التي تهدف لتقديم خدمات الأمن السيبراني بمعايير ومواصفات عالمية وأسعار ملائمة للمؤسسات المالية في البحرين، وبما يتماشى مع توجيهات مصرف البحرين المركزي."

والجدير بالذكر أن تمّ إطلاق شركة Beyon Cyber، شركة تابعة لبتلكو، في شهر يناير من هذا العام وهي تركز على تقديم حلول متطوّرة وشاملة للأمن السيبراني للقطاع المؤسسي، ولتُقدم خدمات استشارية ومُدارة للمؤسسات بداخل وخارج مملكة البحرين. تتمتع الشركة بفريق عمل موهوب ومتميّز بالمهارات عالية المستوى، وبشبكة حصرية من الشراكات العالمية لتوفير حلول أمنية رائدة عالميًا وبكلفة ملائمة، لتحفيز الإمكانيات الرقمية لدى الزبائن.

لمزيد من المعلومات حول شركة Beyon Cyber والخدمات التي تقدمها، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.beyoncyber.com

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هذا البيان الصحفي صادر عن قسم التواصل المؤسسي والاستدامة لدى بتلكو.

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