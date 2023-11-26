شركة Beyon Cyber تواصل التزامها بتعزيز نمو الأمن السيبراني في البحرين باعتبارها شريكًا للتحول الأمني للعام الثاني على التوالي في القمة العربية الدولية للأمن السيبراني بالشراكة مع فعاليات.

المنامة، البحرين: وقعت شركةBeyon Cyber ، إحدى شركات Beyon، الشركة الرائدة في توفير خدمات وحلول الأمن السيبراني في المنطقة، اتفاقية شراكة مع شركة فعاليات، بصفتها شريكًا للتحول الأمني في القمة العربية الدولية للأمن السيبراني، وذلك للعام الثاني على التوالي. يقام المعرض تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في مركز البحرين العالمي للمعارض يومي 5 و6 ديسمبر 2023.

القمة العربية الدولية للأمن السيبراني المُنظمة من قِبل شركة فعاليات، ستجمع بين أكثر من 10,000 شخص من المهتمين بالأمن السيبراني من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك خبراء الأمن السيبراني وصناع السياسات والباحثين في هذا المجال، إضافة إلى حضور نخبة من الوفود والمتحدثين العالميين لمناقشة أحدث التوجهات ومستجدات الأمن السيبراني. كما سيشارك في استضافة هذا الحدث المركز الوطني للأمن السيبراني، الذي تم تأسيسه ليصبح الجهة المعنية في مجال الأمن السيبراني للسعي إلى توفير فضاء إلكتروني آمن في مملكة البحرين، وتوفير وسائل الدفاع والمراقبة والاستجابة للهجمات الإلكترونية، وذلك من خلال اعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والاشراف على تنفيذها.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة في المقر الرئيسي لشركة Beyon بالهملة، بحضور كلًا من الدكتور الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Cyber، والسيدة أمل المرباطي المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فعاليات.

صرح الدكتور الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Cyber بعد توقيع عقد الشراكة قائلًا: "انه لمن دواعي سرورنا أن نواصل شراكتنا مع شركة فعاليات للعام الثاني على التوالي، كما نحرص على المساهمة في القمة العربية الدولية للأمن السيبراني، الذي تمهد الطريق أمام رواد مجال الأمن السيبراني وتساعدهم على تحقيق الصدارة ومواجهة التحديات المستمرة فيما يخص تهديدات الأمن السيبراني المتجددة والمتغيرة باستمرار".

وتابع قائلًا: "ومنذ تأسيس الشركة، حرصت Beyon Cyber على تعزيز تواجدها في المنطقة، إلى جانب توفير خدمات متميزة للأمن السيبراني مع التركيز على الابتكار وتخطي الحدود. إن هذه الشراكة تعكس نجاحنا وسمعتنا المتنامية كشركة رائدة في مجال الأمن السيبراني".

وأضاف قائلًا: " تعد القمة العربية الدولية للأمن السيبراني الوجهة المثالية لعرض أحدث خدماتنا وإمكانياتنا المتطورة في قطاع الأمن السيبراني، إلى جانب توفير منصة متميزة للتواصل ومشاركة المعلومات، ونحن نتطلع إلى التعاون مع الشركاء وبناء علاقات جديدة تساهم في تعزيز خططنا لتحقيق النمو والتطور".

والجدير بالذكر أن شركة Beyon Cyber هي مزود لخدمات الأمن السيبراني وهي تدير أكبر مركز عمليات الأمن (CSOC) للقطاع الخاص في البحرين، كما تركز على تقديم حلول متطورة وشاملة للأمن السيبراني، مع خدمات مدارة واستشارات للمؤسسات في جميع أنحاء البحرين والمنطقة.

لمزيد من المعلومات عن الحدث وجدول الأعمال والتسجيل، يرجى زيارة www.arabcybersecurity.com

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صدر هذا البيان الصحفي من قسم التواصل المؤسسي والاستدامة في شركة Beyon.

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