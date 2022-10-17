المنامة، البحرين: وقعت شركة Beyon Cyber اتفاقية شراكة مع شركة فعاليات وذلك لدعم حدث القمة العربية الدولية للأمن السيبراني، بصفتها شريكًا للتحول الأمني.

وتعد كلًا من شركة فعاليات، الجهة المتخصصة في إدارة الفعاليات في البحرين، وشركة ميسي فرانكفورت، الشركة الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات، الشركتين المنظمتين لهذا الحدث، والذي سيعقد من 6 إلى 8 ديسمبر 2022 في مركز البحرين العالمي للمعارض في المنامة، البحرين.

وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة في المقر الرئيسي لشركة بتلكو بالهملة، بحضور كلًا من الدكتور الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Cyber، وأمل المرباطي المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فعاليات.

والجدير بالذكر أن شركة Beyon Cyber التابعة لبتلكو، تركز على تقديم حلول متطورة وشاملة للأمن السيبراني، بالإضافة إلى خدمات استشارية ومدارة للمؤسسات بداخل وخارج مملكة البحرين.

وتعد القمة العربية الدولية للأمن السيبراني أكبر تجمع لمحترفي الأمن السيبراني داخل المملكة، وحلقة وصل بين القادة العالميين السيبرانيين ومجتمع أمن المعلومات في جميع انحاء العالم.

كما سيشارك في استضافة هذا الحدث المركز الوطني للأمن السيبراني، والذي يهدف لإنشاء بنية تحتية إلكترونية آمنة ومرنة في مملكة البحرين والتي تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتمكن الأعمال التجارية من الازدهار. وتعد الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لمملكة البحرين ورؤية 2030 ركيزة أساسية لهذا الحدث الفريد.

وصرحت أمل المرباطي المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة فعاليات قائلة: "نحن متحمسون وفخورون بانضمام شركة Beyon Cyber كشريك للتحول الأمني وأن تكون واحدة من الشركاء البارزين في هذا الحدث. ونحن نقدر دعمهم والتزامهم تجاه هذا الحدث الرائد والأول من نوعه. كما نتطلع لاستقبال حضور الجماهير على المستوى المحلي والدولي، ونسعى لتعزيز وإبراز المبادرات المحلية وتقديم الاستشارة بشأن المواضيع المهمة التي ستتم مناقشتها في مجال الصناعة البحرينية".

وفي حديث على اعقاب توقيع عقد الشراكة، صرح الدكتور الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Cyber قائلًا: " يسعدنا بإن نكون جزء من هذا الحدث القائم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإن هذا الحدث يدل على أن الأمن السيبراني قد حضي على اهتمام كبير من قبل الحكومات وقطاع الأعمال في جميع انحاء العالم الذين ينفقون جهدًا ووقتًا كبيرًا لتأمين حماية وأمن البيئة الرقمية."

وأضاف قائلًا: "يوفر هذا الحدث رؤى وتوجيهات قيمة حول كيفية فهم القطاعين العام والخاص لهذه المخاطر الرقمية الناشئة ومعالجتها باستمرار، من أجل حماية عملياتهما على أفضل وجه. في Beyon Cyber، نحن نحرص باستمرار لتقديم الدعم وبناء حلول أمنية إلكترونية جديدة ومتطورة وتقديم القيمة لزبائننا، ونحن متحمسون لعرض محفظة حلولنا في هذا الحدث."

#بياناتشركات

- انتهى -

صدر هذا البيان الصحفي من قسم التواصل المؤسسي والاستدامة بشركة بتلكو.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: Public.Relations@btc.com.bh