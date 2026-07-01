المنامة، البحرين: أعلنت شركةBeyon Cyber ، إحدى شركات Beyon، عن حصول مركز العمليات الأمنية التابع لها على اعتماد من منظمة كريست العالمية (CREST) ، وذلك في إنجاز نوعي يعكس مستوى الكفاءة التشغيلية والقدرات المتقدمة التي تتمتع بها الشركة في مجال الأمن السيبراني ، بما يعزز جاهزيتها على دعم المؤسسات في مملكة البحرين والمنطقة في حماية بيئاتها الرقمية.

وتعد منظمة كريست العالمية (CREST)، من أبرز جهات الاعتماد الدولية في مجال عمليات الأمن السيبراني حيث تمنح اعتمادها للمؤسسات التي تستوفي أعلى المعايير العالمية في إدارة وتشغيل مراكز العمليات الأمنية، وبموجب هذا الإنجاز، تنضم شركة Beyon Cyberضمن نخبة محدودة من مزودي خدمات الأمن السيبراني عالمياً، إذ لا يتجاوز عدد الجهات الحاصلة على هذا الاعتماد 84 جهة حول العالم، و17 جهة فقط على مستوى المنطقة.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام مركز العمليات الأمنية لدى Beyon Cyber مع المعايير الدولية المعترف بها، بما يشمل الإجراءات المتبعة، والقدرات التقنية، وحوكمة الخدمات، إلى جانب قدرته على رصد التهديدات السيبرانية المتطورة واكتشافها والاستجابة لها بكفاءة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Cyber: "يمثل الحصول على شهادة اعتماد دولية من منظمة كريست العالمية (CREST) محطة مهمة في مسيرة الشركة ويجسد مستوى النضج المؤسسي والخبرات المتخصصة التي يتمتع بها فريق العمل."

وأضاف "أن هذا الاعتماد الدولي يعزز ثقة العملاء والشركاء في الخدمات التي تقدمها الشركة، ويؤكد توفير حلول أمنية متقدمة تسهم في حماية المؤسسات من التهديدات السيبرانية المتطورة، وفق أعلى المعايير العالمية."

ويضاف هذا الاعتماد إلى سجل الإنجازات التي حققتها Beyon Cyber في مجال الأمن السيبراني، حيث تم بموجبه إدراج الشركة ضمن قائمة الشركات المعتمدة لدى منظمة كريست العالمية (CREST)، بما يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال عمليات الأمن السيبراني.

وتواصل Beyon Cyber تعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني، بما يسهم في تمكين المؤسسات والجهات الحكومية من حماية بيئاتها الرقمية الحيوية وتعزيز مرونتها السيبرانية على المدى الطويل.

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نبذة عن شركة Beyon Cyber :

تعتبر Beyon Cyber، إحدى شركاتBeyon ، مزودًا رائدًا لخدمات الأمن السيبراني، حيث تدير أكبر مركز لعمليات الأمن السيبراني (CSOC) للقطاع الخاص في مملكة البحرين، مستفيدة من شبكة واسعة تضم شركاء عالميين لتوفير خدمات أمن عالمية المستوى تتميز بالسلاسة وبأسعار تنافسية. توفر Beyon Cyber محفظة شاملة من الحلول الجاهزة، وحلول الأمن السيبراني المتطورة، فضلًا عن الخدمات المدارة، والخدمات الاستشارية بما يلبي احتياجات المؤسسات في مملكة البحرين وفي المنطقة.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.beyoncyber.com أو تواصل مع info@beyoncyber.com

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