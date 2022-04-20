- خدمة التوقيع الإلكتروني المؤهل (Qualified Electronic Signature) هي خدمة التوقيعات الرقمية وهي تحظى بنفس مستوى التوقيع التقليدي.

- حل "OneID" المُقدم من شركة Beyon Connect عبارة عن حل للهوية الرقمية المتوافق مع خدمة اعرف عميلك الكترونيًا "eKYC"، ويهدف إلى تمكين الزبائن من تسجيل هويتهم الرسمية بشكل رقمي وآمن لاستخدامها عبر الخدمات الإلكترونية المُطوّرة بالقطاعين العام والخاص.

- تُعتبر منصة "OneBox" بمثابة صندوق بريد رقمي يُتيح التواصل بشكل سهل وآمن ومُستدام بين الأفراد والشركات والجهات الرسمية.

المنامة، البحرين: وقّعت شركة بنفت و Beyon Connect اتفاقية لتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني المؤهّل (Qualified Electronic Signature) في البحرين، وذلك بواسطة حل الهوية الرقمية "OneID" وحل صناديق البريد الرقمية "OneBox"، وتقدم شركة بنفت، الشركة الإقليمية الرائدة في المملكة في مجال المعاملات المالية الإلكترونية، حلولًا مالية ومعلوماتية مبتكرة تحظى بثقة الأفراد والشركات، وتضمن لهم حياة أسهل وأكثر كفاءة.

ستساهم الحلول الموثوقة والإمكانات المشتركة للشركتين في تحويل وتطوير الأسلوب المتعارف عليه لتوقيع المستندات في البحرين، حيث ستضمن الإقرار والامتثال بالإضافة إلى توفير تجربة استخدام رقمية سلسة بالاستفادة من التقنيات المتطورة التي يقدمها حل "OneID" وحل "OneBox".

سيعمل حل صندوق البريد الرقمي المبتكر ""OneBox على تمكين الاتصال الآمن، مع إتاحة نقل المستندات المُوقّعة وتخزينها بأمان وسهولة عبر مساحة رقمية مُخصصة وموثوقة. وسيكون باستطاعة الزبائن الوصول إلى مختلف الخدمات الرقمية الجديدة على مدار الساعة، وسيخفض ذلك حاجتهم للحضور الشخصي لإتمام المعاملة في الفروع الفعلية.

ويُعتبر حل "OneID" منصة رقمية لتسجيل الهوية ولإتاحة المعاملات بشكل آمن عبر الخدمات الرقمية. ويتوفر هذا الحل على شكل تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية بنظامي "iOS" و"Android"، ويمكن من خلاله تسجيل الزبائن بسهولة بواسطة إجراء اعرف زبونك الكترونيًا "e-KYC" الذي يدعم الجواز الشخصي وبطاقة الهوية مع خاصية التعرف على الوجه والتحقق من الصورة باستخدام خاصية استشعار الحركة.

وستباشر شركة بنفت بترقية بنية المفاتيح العامة والشهادات الإلكترونية (Public Key Infrastructure)، وهي البنية التي تُمكن المستخدم من التوقيع إلكترونيًا على المستندات وإثبات أنه من مصدر موثوق، بدمجها عبر خدمتي الهوية الرقمية "OneID" وصناديق البريد الرقمية "OneBox" المقدمة من قِبل Beyon Connect، وسيسهم ذلك بتقليل الحاجة للتوقيع التقليدي للوثائق والتطبيقات والمستندات الرسمية.

تلتزم كلتا الشركتين بتقديم تجارب رقمية متطورة ومبسطة وآمنة لكل من الشركات والمؤسسات والأفراد في البحرين والتي يُمكن اعتمادها في العديد من الصناعات والقطاعات. إن التركيز على "الحلول الرقمية أولًا" يتوافق مع المساعي المشتركة بين الشركتين لطرح تقنيات موثوقة وتعمل على تبسيط التواقيع الإلكترونية وعمليات الدفع، بجانب تعزيز كفاءة الإجراءات المتبعة من خلال الأتمتة وخفض التكاليف التشغيلية.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبد الواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت قائلًا: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع شركة Beyon Connect لنمنح الزبائن الكرام خدمات مبتكرة عبر دمج الشهادات الموثوقة المُقدمة من بنفت في حلول OneID وOneBox. وستساعد خدمة التوقيع الإلكتروني بدعم متطلبات الشركات والمؤسسات والأفراد معًا، بالتماشي مع اتجاهات الاقتصاد الرقمي. نحن ملتزمون بدعم مبادرات مصرف البحرين المركزي المستمرة في قيادة التحول الرقمي المالي الآمن والخاضع لاشتراطات الجهات الرقابية داخل المملكة."

وأضاف قائلًا: "تتّجه الرؤية المشتركة لدى Beyon Connect وشركة بنفت نحو تخطي التحديات وتبسيطها وتحويلها إلى حلول رائدة وآمنة وتخدم الأفراد والمؤسسات على حد سواء."

ومن جانبه، قال السيد كريستيان راسموسن، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Connect: "نفخر جدًا بتعاوننا مع شركة بنفت، التي تُعد شريكًا مرموقًا وموثوقًا في المجال المالي والتقني بالبحرين، ونهدف عبر هذا التعاون إلى تعزيز الفائدة المُقدمة من حلول "OneID" و "OneBox" لتضم أنماط وأنواع أكثر من الاستعمالات. ويمتاز كلا هذين الحلين بالموثوقية والخصوصية والثقة، ولذلك نرى بأنهما سيقدمان قيمة كبيرة تضاف إلى التقنيات المتطوّرة لدى شركة بنفت."

وأضاف السيد راسموسن: "والجدير بالذكر أن لدى كلا الشركتين تركيز واضح على الاستدامة والاهتمام بالبيئة بما يتماشى مع أهداف الاستدامة للأمم المتحدة. وستساهم منتجاتنا التقنية القائمة على الاستدامة في تحقيق هذه الأهداف من خلال تخفيض الحاجة لاستهلاك الورق."

وتعد شركة Beyon Connect التي تمّ إطلاقها شهر يناير الماضي، شركة تابعة لشركة بتلكو، وترتكز أهدافها على تقديم أحدث التقنيات المبتكرة، والبرمجيات الخدمية، والحلول المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات القطاعين الخاص والعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ومن خلال طرحِها لكل من منصة "OneID" و "OneBox" في السوق البحريني، تهدف شركة Beyon Connect لتمهيد الطريق نحو بيئة رقمية متطوّرة ومترابطة وآمنة في أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وعبر التعاون مع شركائها الرائدين، تؤدي Beyon Connect دورًا هامًا في وضع الركائز الرئيسية لمستقبل أكثر استدامة وقائم على البيانات وخال من الورق، وستُوجه الشركة حلولها إلى دعم مكانة مملكة البحرين كمركز رائد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واقتصاد البيانات.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.beyonconnect.com.

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صدر هذا البيان الصحفي من قسم الاتصالات المؤسسي والاستدامة بشركة بتلكو.

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