§ "بريدي" هو أول منتج يتم إطلاقه كجزء من الشراكة بين الهيئة القومية للبريد المصري وشركة Beyon Connect، ومصمم لتقديم حلول رقمية متطورة ومستدامة في مصر

§ يتماشى إطلاق منصة "بريدى" مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التحول الرقمي من خلال تقديم حل بريد إلكتروني مسجل وآمن للغاية

المنامة، البحرين: أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري وشركة Beyon Connect في البحرين عن إطلاق "بريدي" خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27)، والذي عُقد في مصر خلال الفترة 6-18 نوفمبر. ويأتي إطلاق "بريدي" بعد توقيع اتفاقية بين الطرفين في مارس 2022 في البحرين، بهدف إنشاء حلول وخدمات صناديق بريد رقمية في مصر تماشيًا مع أهدافها الخاصة بالاستدامة.

سيتم استضافة حل صندوق البريد الرقمي "بريدي"، المقدم من شركة Beyon Connect، بالكامل في مصر وهو يمكّن خدمات اتصالات وطنية بين القطاع العام والشركات الخاصة والمقيمين في منصة رقمية آمنة وسلسة بالإضافة إلى كونها مستدامة وخالية من البريد العشوائي. والجدير بالذكر أن منصة "بريدي" ستساعد في تبسيط الاتصالات الرقمية اليومية وتتوافق مع قوانين الخصوصية وحماية البيانات الشخصية الدولية.

وقد تمّ استعراض "بريدي" بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27) في ركن Greenzone ومناقشته بشكل أكبر خلال حلقة حوارية حول تطورات البريد التكنولوجية وأهداف الاستدامة التي تدعمها في 17 نوفمبر، وقام بتقديمها ممثلي الهيئة القومية للبريد المصري وأعضاء من شركة Beyon Connect والاتحاد العالمي للبريد والمركز الرقمي الدنماركي.

وفي حديثه بهذه المناسبة، صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري قائلًا: "نحن مسرورون بالإعلان عن إطلاق "بريدى" من خلال تعاوننا مع شركة Beyon Connect في مملكة البحرين، التي من شأنها توفير منصة اتصال آمنة بين القطاع العام والشركات الخاصة والمواطنين في مصر من خلال التقنيات المتطورة التي تقدمها شركة Beyon Connect."

وتابع قائلًا: "تركز رؤية مصر 2030 على التحول الرقمي ومن خلال انشاء خدمات صناديق بريد رقمية للرسائل الالكترونية المسجلة مع خاصية تأكيد الاستلام ستدعمنا في تحقيق دورنا الوطني. كما إن حلول "بريدي" الجديدة تدعم سياسة الحكومة المصرية نحو الاستدامة من خلال المساهمة في تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن الفرد والاستغناء عن حاجة توصيل وتسليم ملايين الرسائل والوثائق المرسلة عبر البريد الفعلي."

وقال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة Beyon Connect، الذي حضر حفل الإطلاق: "يسعدنا أن نرى شراكتنا مع البريد المصري تؤتي ثمارها مع إطلاق "بريدي". كما نتطلع أن نكون جزء من رحلة التحول الرقمي لجمهورية مصر، جنبًا إلى جنب مع البريد المصري، من خلال إضافة خدمات صندوق البريد الرقمية المبتكرة التي ستساهم في بناء بنية تحتية رقمية آمنة وأكثر استدامة لمصر."

واختتم كريستيان راسموسن، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Connect، قائلًا: "من المتوقع أن يؤدي إنشاء حلول صناديق البريد الرقمية إلى تقليل حجم البريد الفعلي في مصر بشكل ملحوظ، حيث تسلّم البريد المصري أكثر من 3.7 مليار رسالة ووثيقة محلية في عام 2021، لذا فإن فرصة استبدالها بصناديق البريد الرقمية ستؤدي إلى انخفاض معدل استخدام الورق والاحتياجات اللازمة لتوصيل الرسائل البريدية الفعلية، مما يساهم في تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن الفرد."

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صدر هذا البيان الصحفي من قسم التواصل المؤسسي والاستدامة بشركة بتلكو.

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