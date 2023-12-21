** Beyon Money Business ستتوفر قريبًا كجزء من خطط الشركة لتوسعة محفظتها**

المنامة، البحرين: يسر شركة Beyon أن تعلن عن قرب إطلاق Beyon Money Business، والتي تقدم حلول مالية رقمية صُممت خصيصًا لتلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، وتتميز بكونها تقدم خدمة إدارة المصروفات من خلال البطاقات المدفوعة مسبقًا، والحلول التي تمكنهم من كسب الأرباح من سيولة الشركة الخاصة بهم عبر منتج Flexi Invest، إلى جانب إمكانية إتمام المدفوعات بشكل فوري بين الشركات. ستوفرBeyon Money Business تجربة سلسة للزبائن، بدءًا من البحرين مع خطط للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إدارة النفقات باستخدام البطاقات الرقمية مسبقة الدفع

ستتمكن الشركات المسجلة لدى Beyon Money Businessمن إصدار بطاقات رقمية للدفع المسبق لأعضاء فريقها، مما يتيح لهم الحصول على تجربة رقمية فعّالة للتعامل مع متطلبات الأقسام كالمصروفات الصغيرة، ودفع الفواتير ومصاريف السفر وغيرها الكثير. والجدير بالذكر إن هذا الحل تم تطويره بالشراكة مع شركة "تمام"، وهي منصة رائدة في مجال حلول إدارة الإنفاق للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي.

Beyon Money Business ستعمل على تعزيز رقمنة عمليات الدفع للقطاع التجاري، مما يساعدهم على التقليل من المدة الزمنية المطلوبة لإتمام العديد من الأنشطة اليومية، بما في ذلك تسوية النفقات وتوحيد الفواتير وإعداد الميزانية، بالإضافة إلى أتمتة العمليات النظامية المالية مما يضمن كفاءة العمليات بإضافة إلى الحد من الأخطاء المرتبطة بإعداد تقارير النفقات بشكل يدوي، مما يتيح لهم الاستفادة من الأدوات التحليلية التي تمكنهم من متابعة الإحصائيات المالية للحصول على معلومات شاملة وموضّحة عن المصروفات.

استثمر واربح مع Flexi Invest

ستُمكن Beyon Money Business الشركات أيضًا من استثمار أموالها من خلال Flexi Invest، وهو منتج الشركة الاستثماري الأكثر ابتكارًا في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يتيح تحقيق لهم أرباح مجزية من خلال استثمار الأموال بسلاسة، مع حرية سحب المبالغ في أي وقت من دون الالتزام بفترة محددة ودفع أي غرامات أو رسوم شهرية على الأرباح.

وعلق الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي في شركة Beyon، قائلاً: "نحن مستمرون في توسعة محفظة منتجاتنا من خلال تلبية متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، ويأتي هذا من خلال إطلاقBeyon Money Business . نحن ندرك مدى احتياج الشركات بشكل كبير إلى الخدمات المالية الرقمية، ومن خلالBeyon Money Business ستتمكن المؤسسات والشركات من الوصول إلى الأدوات المخصصة لإدارة السيولة المالية، وتعزيز عمليات الإنفاق باستخدام البطاقات المدفوعة مسبقًا لموظفيهم، إضافة إلى توليد الأرباح عبر Flexi Invest، وتقليل التكاليف على التجار من خلال Beyon Money Checkout، والذي يعتبر الحل الوحيد لقبول المدفوعات عبر الإنترنت للشركات والمؤسسات التجارية في البحرين".

ومن المقرر إطلاق Beyon Money Business بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024، ويمكن للزبائن المهتمين التسجيل الآن للانضمام إلى قائمة الانتظار من خلال زيارة beyonmoney.com/business

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صدر هذا البيان الصحفي من قسم الاتصال المؤسسي والاستدامة بشركة Beyon

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