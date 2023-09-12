Beyon تواصل برنامج المنح الدراسية بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالبحرين للسنة الثالثة

المنامة، البحرين: تواصل شركة Beyon تعاونها مع الجامعة الأمريكية بالبحرين (AUBH)، والتي تعد أول جامعة من الطراز الأمريكي في المملكة، في تقديم برنامج المنح الدراسية للعام الثالث على التوالي، والذي يهدف لتقديم منحة دراسية لمدة 4 سنوات للطلبة البحرينيين، ويتم اختيارهم وفقًا لجدارتهم وتفوقهم العلمي من أحد المدارس الثانوية في المملكة.

وهذا العام، حاز الطالب حامد إبراهيم العوضي من مدارس المعرفة الحديثة على هذه المنحة، وذلك بعد اجتيازه لعدد من التقييمات المعتمدة من قبل الجامعة وشركة Beyon والتي تعد جزءًا من عملية الاختيار. وتمّ تسليم المنحة للطالب في مقر الجامعة الكائن في منطقة الرفاع، وذلك بحضور أعضاء الإدارة التنفيذية لدى شركة Beyon السيد ميكيل فينتر الرئيس التنفيذي، والشيخ بدر بن راشد آل خليفة الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة، بالإضافة إلى ممثلي من الجامعة الأمريكية السيد ويليام د. هيرت الرئيس التنفيذي للعمليات بالجامعة، والدكتورة أمل العوضي عميد شؤون الطلاب.

وقال الدكتور برادلي كوك، رئيس الجامعة الأمريكية بالبحرين: "إن تسهيل إمكانية حصول الطلاب الطموحين والموهوبين على التعليم هو جزء من مهمتنا في الجامعة. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نواصل العمل في إطار شراكتنا مع شركة Beyon لتقديم مثل هذه المنح الدراسية، ونتطلع ليصبح حامد جزءًا من عائلة الجامعة الأمريكية، بينما يستعد لبناء حياة مليئة بالنجاح".

وتابع قائلًا: "أود أن أشير كذلك إلى أن الطلبة الملتحقين في برنامج المنح الدراسية والذين حضروا معنا هنا اليوم يقدمون أداءً أكاديميًا جيدًا، ويستمتعون بتجربة جامعية رائعة. حيث إن الطالب أحمد رحيمي الذي التحق في البرنامج عام 2021 إلى جانب دراسته فهو ايضًا يعمل في قسم التسويق والاتصالات بالجامعة، كما أن الطالبة سلوى بشارة التي تم اختيارها العام الماضي، تستمتع بعامها الثاني في الجامعة، وتشارك في أنشطة مختلفة كبرنامج إنجاز لريادة الأعمال. ونتمنى لهم جميعًا النجاح المستمر".

وصرح السيد ميكيل فينتر الرئيس التنفيذي لشركة Beyon: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نواصل العمل جنبًا إلى جنب مع الجامعة الأمريكية بالبحرين في برنامج المنح الدراسية، والذي يعد جزءً لا يتجزأ من مبادراتنا السنوية للمسؤولية الاجتماعية، إلى جانب كونه يتماشى مع أحد قيمنا الأساسية في الشركة وهي "اهتّم فيما بعد اليوم". يسعدنا أن نقدم منحة دراسية مدتها أربع سنوات لطالب بحريني طموح، وأن نقدم له الدعم اللازم لتحقيق حلمه في دراسة ومزاولة مهنة التسويق الرقمي وصناعة المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف قائلًا: "تحرص إدارة شركة Beyon على دعم الفرص التعليمية للأفراد الموهوبين الذين يحققون إنجازات أكاديمية استثنائية. كما ونسعى من خلال هذا البرنامج إلى تزويد الطلاب بتعليم عالي الجودة وبمعايير عالمية، لمساعدتهم على تحقيق أحلامهم الأكاديمية والمهنية إلى جانب إتاحة الفرصة لهم لإطلاق جميع إمكانياتهم ومواهبهم".

ويعد برنامج المنح الدراسية جزءًا من التزام Beyon بتنفيذ المبادرات التعليمية التي ترتكز على الشباب والتي تساعد في إعداد وتأهيل الطلاب البحرينيين للمستقبل.

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–انتهى–

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- انتهى -