المنامة، البحرين: أعلنت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية ش.م.ب. (رمز التداول: BEYON) اليوم عن صافي الأرباح لمساهمي الشركة للربع الثاني من عام 2024 بقيمة 19.8 مليون دينار بحريني (52.5 مليون دولار أمريكي) وذلك بالتماشي مع 19.9 مليون دينار بحريني (52.8 مليون دولار أمريكي)، للفترة ذاتها من العام 2023. وبلغت العائدات على السهم الواحد 12.0 فلس في الربع الثاني من عام 2024، وهي متماثلة مع أرباح السهم للربع الثاني من عام 2023.

كما بلغ اجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة في الربع الثاني لعام 2024 17.4 مليون دينار بحريني (46.2 مليون دولار أمريكي)، أي بانخفاض نسبته 30% مقارنة مع 24.9 مليون دينار بحريني (66.0 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2023، وذلك بسبب فروقات تحويل العملات الأجنبية وتغيّرات القيمة العادلة للاستثمار.

وارتفعت الأرباح التشغيلية للربع الثاني من العام 2024 بنسبة 2% حيث بلغت 28.5 مليون دينار بحريني (75.6 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 28.1 مليون دينار بحريني (74.5 مليون دولار أمريكي) في الربع الثاني من عام 2023. بينما بلغت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) في الربع الثاني من عام 2024 45.2 مليون دينار بحريني (119.9 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 44.8 مليون دينار بحريني (118.8 مليون دولار أمريكي) في الربع الثاني من عام 2023 بزيادة نسبتها 1%. وشهدت إيرادات الربع الثاني من عام 2024 نموًا بنسبة 7% حيث بلغت 112.5 مليون دينار بحريني (298.4 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 105.4 مليون دينار بحريني (279.6 مليون دولار أمريكي) في الربع الثاني من عام 2023.

وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2024، ارتفعت قيمة صافي الأرباح لمساهمي الشركة بنسبة 2% لتصل إلى 38.6 مليون دينار بحريني (102.4 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 37.9 مليون دينار بحريني (100.5 مليون دولار أمريكي) في الفترة ذاتها من عام 2023. وبلغت العائدات على السهم الواحد 23.3 فلسًا خلال هذه الفترة بالمقارنة مع 22.9 فلسًا لفترة النصف الأول من عام 2023.

وارتفع اجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة بنسبة 25% وذلك من 45.7 مليون دينار بحريني (121.2 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2023 إلى 57.1 مليون دينار بحريني (151.5 مليون دينار أمريكي) للفترة ذاتها من عام 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التغيرات المواتية في القيمة العادلة للاستثمار.

وشهدت الأرباح التشغيلية ارتفاعًا بنسبة 4% من 53.6 مليون دينار بحريني (142.2 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2023 إلى 55.6 مليون دينار بحريني (147.5 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2024. كما شهدت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) ارتفاعًا بنسبة 2%، وذلك من 87.5 مليون دينار بحريني (232.1 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2023 إلى 89.2 مليون دينار بحريني (236.6 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2024. ولا يزال هامش الأرباح قبل التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) يبلغ 40% في النصف الأول من عام 2024.

وبلغت إيرادات الشركة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 222.9 مليون دينار بحريني (591.2 مليون دولار أمريكي)، أي بارتفاع نسبته 7% وذلك مقارنة مع 208.9 مليون دينار بحريني (554.1 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2023. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على خدمات الموبايل وخدمات الاتصالات البيانية إلى جانب الخدمات الرقمية. وتمكنت شركة Beyon من زيادة قاعدة زبائنها الإجمالية بنسبة 3% على أساس سنوي مع زيادة في عدد زبائن خدمة الموبايل في جميع شركاتها العاملة.

لا يزال المركز المالي لشركة Beyon قوي مع إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة بقيمة 543.3 مليون دينار بحريني (1,441.1 مليون دولار أمريكي) في 30 يونيو 2024، أيّ بارتفاع بنسبة 2% مقارنة مع 532.3 مليون دينار بحريني (1,411.9 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2023. وقد بلغ إجمالي الأصول 1,186.3 مليون دينار بحريني (3,146.7 مليون دولار أمريكي) في 30 يونيو 2024، أيّ بارتفاع بنسبة 2% مقارنة مع 1,165.4 مليون دينار بحريني (3,091.2 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2023. وبلغ صافي الأصول 593.7 مليون دينار بحريني (1,574.8 مليون دولار أمريكي) في 30 يونيو 2024، أي بارتفاع بنسبة 2% بالمقارنة مع 582.5 مليون دينار بحريني (1,545.1 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2023. وبلغت قيمة النقد والأرصدة البنكية للشركة 174.8 مليون دينار بحريني (463.7 مليون دولار أمريكي).

وقد أقرّ مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بقيمة 13.5 فلس للسهم الواحد أو بما يعادل 13.5% من رأس المال المدفوع وذلك عن النصف الأول من العام 2024. وجاء القرار تماشيًا مع الأرباح المرحلية الموزعة خلال النصف الأول من العام 2023 وانطلاقًا من حرص مجلس الإدارة على تحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

وقام رئيس مجلس إدارة شركة Beyon الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، بالإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني والنصف الأول لعام 2024 في أعقاب اجتماعه بأعضاء مجلس الإدارة في يوم الإثنين الموافق 5 أغسطس في المقر الرئيسي لشركة Beyon في الهملة.

وصرح الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، قائلًا: "يسر مجلس الإدارة أن شركة Beyon حافظت على مستوى أداء عالي خلال الربع الثاني، والذي أسفر عنه تحقيق نتائج قوية في النصف الأول من عام 2024، حيث انعكس في زيادة الإيرادات بنسبة 7% والأرباح بنسبة 2%. كما بلغت ربحية السهم 23.3 فلسًا للستة أشهر الأولى، وذلك مع التزامنا بتحقيق عوائد مجزية وإضافة قيمة للمساهمين، والتي ستظل دائمًا ضمن أولوياتنا الرئيسية."

منذ إطلاق شركات Beyon الرقمية، أدى تنفيذ استراتيجية طويلة المدى إلى العديد من الإنجازات بما في ذلك تقديم منتجات وخدمات مبتكرة، وتوقيع شراكات رئيسية وتنفيذ عمليات استحواذ دولية. كما ذكر قائلًا: "وبناء عليه، إننا سعداء بأن النتائج المالية لشركاتنا الرقمية لفترة النصف الأول من هذا العام تعكس التنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا، والذي يؤكد على قوة ومنافسة محفظة أعمال الشركة، بما في ذلك شركاتنا الرقمية، والتي أظهرت نموًا ملحوظًا على أساس سنوي."

وقال الشيخ عبدالله بإنه تماشيًا مع الجهود المبذولة في المملكة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، أعلنت شركة Beyon عن توقيع عدد من الشراكات الرئيسية مع هيئات حكومية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة. واسترسل قائلًا: "وقعت شركة Beyon connect شراكة مهمة مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (iGA) لدعم إطلاق المنصة المطورة لنظام الدخول الموحد (المفتاح الإلكتروني- eKey)، في حين أبرمت شركة توتال سي إكس (Total CX)، اتفاقية شراكة مع هيئة الكهرباء والماء (EWA) لتقديم خدمات مركز الاتصال المتطورة لزبائن الهيئة."

وفي ختام كلمته، أعرب الشيخ عبد الله عن تقديره لإدارة شركة Beyon وأعضاء الفريق في جميع شركات المجموعة لالتزامهم المستمر بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وبدوره قال السيد ميكيل فينتر، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon بإن إدارة شركة Beyon استمرت في التركيز على تحقيق النمو عبر شركاتها الرقمية مع تعزيز الخدمات الاتصالية في جميع شركاتها، وانعكست هذه الجهود في تحقيق أداء مالي قوي.

جميع القطاعات تشهد عملية تحول رقمي لأنشطتها اليومية، بما يتماشى مع تبسيط العمليات وتحسين تجربة الزبائن. وصرح قائلُا: " قمنا في شركة بتلكو، وكجزء من رحلتنا المستمرة نحو التحول الرقمي بتقديم هوية (بسمة)، أول موظفة رقمية لخدمة الزبائن تعمل بالذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات في البحرين، والذي تم تطويرها لدعم وتلبية احتياجات زبائن بتلكو على مدار الساعة."

شركة بتلكو مستمرة في الاستثمار في توفير اتصالات عالية الجودة. وقد أدى ذلك إلى تقدير الشركة في تقرير جودة تجربة الموبايل الصادر مؤخرًا عن هيئة تنظيم الاتصالات. حيث أثبتت شركة بتلكو تميزها في جميع الخدمات، بما في ذلك المجالات الرئيسية لبث الوسائط الاجتماعية وجودة الصوت وسرعة شبكة الجيل الخامس، مع تغطية تصل إلى نسبة 100% على مستوى المملكة.

وبالنظر إلى شركات Beyon الرقمية، أضاف قائلًا: "أنا مسرور بالنتائج الجيدة التي تم تحقيقها، وذلك نتيجة للتنفيذ الناجح للأهداف الاستراتيجية الرئيسية. ومن بين أحدث الإنجازات، قامت شركة Beyon Solutions بإحراز تقدم كبير في خططها الطموحة للنمو، حيث أعلنت عن اتفاقية استحواذ على حصة الأغلبية في شركة "Link Development" المزود الإقليمي الرائد لحلول البرمجيات للتحول الرقمي."

الجدير بالذكر بأن هذا البيان الصحفي بالإضافة إلى البيانات المالية والمعلوماتية متوفرة عبر الموقع الإلكتروني لكلٍ من بورصة البحرين و Beyon.com

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