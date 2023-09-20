المنامة، البحرين: تم اختيار شركة Beyon ضمن قائمة أفضل أماكن للعمل في آسيا لعام 2023، من قبل من المنظمة العالمية “Great Place to Work” – ، وهي مؤسسة عالمية رائدة في تقييم بيئات العمل. واحتلت شركة Beyon المرتبة الـ 15 بين أفضل 70 شركة اداءً، والذين تم اختيارهم من مجموع 200 شركة على أساس نتائج استبيان آراء أكثر من 2 مليون موظف في آسيا والشرق الأوسط حول تجربتهم في مكان العمل.

تعد هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تكون الشركة فيها على قائمة الصدارة بين الشركات بناء على ثقافة بيئة العمل، حيث حصلت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon، على المرتبة الأولى كمؤسسة معتمدة في قطاع الاتصالات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2021 و2022 من قبل من المنظمة العالمية “Great Place to Work” الشرق الأوسط.

يمثل هذه التطور في الأداء بالوصول إلى المستوى القارّي والإنجاز على مستوى آسيا، تجسيدًا للتحول الفعلي الذي قامت به الشركة على جميع المستويات، وبالأخص فيما يتعلق بأعضاء الفريق وبيئة وثقافة العمل التي تقوم على مبادئ وقيم ثابتة وأساسية.

وأعرب فيصل الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة Beyon، عن سعادة الشركة بحصولها على تصنيف عالٍ في قائمة أفضل أماكن العمل في آسيا، قائلاً: "نحن فخورون جدًا بهذا الإنجاز المشرف، وإن نجاحنا هذا نابع من التزام مجلس إدارة الشركة وأعضاء الفريق في استمرارية الارتقاء بالثقافة المؤسسية وتقديم فرص تطويرية ومزايا لا مثيل لها، حيث مرت الشركة بأكبر تحول في تاريخها من شركة اتصالات إلى مجموعة تكنولوجية. ومنذ أن بدأنا هذه الرحلة منذ أكثر من 3 سنوات، ألهمنا العديد من الشركات داخل مملكة البحرين للمشاركة في برنامج المنظمة العالمية “Great Place to Work” في القطاعين العام والخاص".

وتابع قائلًا: "لم يكن نجاحنا ممكنًا لولا الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء فريق العمل الذين تغلبوا على التحديات التي واجهتهم خلال رحلة التحول بثبات والتزام تام، مما ساعد على ضمان التحول بسلاسة ونجاح. إن فريق العمل دائمًا هم الجوهر والعامل الأساسي للتغيير".

واختتم حديثه قائلًا: إن الاعتراف بنا من قبل المنظمة العالمية “Great Place to Work” – يشير إلى مدى نجاح فريق Beyon في اجتياز هذه الرحلة مع الحفاظ على وجود ثقافة مؤسسية قوية في مكان العمل، والذي نتج عنه الاحتفاء بنا على نطاق جغرافي أوسع، إلى جانب المحافظة على مكانتنا الرائدة في المستوى المحلي".

قال مايكل بورشيل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Great Place to Work: "يسعدنا أن نهنئ شركة Beyon للاعتراف بها كواحدة من أفضل أماكن العمل في آسيا. يعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على التزام وتفاني الفريق القيادي في شركة Beyon على خلق ثقافة مؤسسية تقدّر وتستثمر في فريق عملها. إن إدراج شركة بحرينية في هذه القائمة يعد إنجازًا عظيمًا ونموذجًا مشرّف على إمكانات التميز في مجتمع الأعمال في المنطقة.

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صدر هذا البيان الصحفي من قسم التواصل المؤسسي والاستدامة بشركة Beyon.

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