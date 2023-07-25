المنامة، البحرين: أعلنت شركة Beyon (رمز التداول: BEYON) اليوم عن صافي الأرباح لمساهمي الشركة خلال الربع الثاني من العام 2023 بقيمة 19.9 مليون دينار بحريني (52.8 مليون دولار أمريكي)، وذلك بالتماشي مع 20.0 مليون دينار بحريني (53.1 مليون دولار أمريكي)، للفترة ذاتها من العام 2022. وبلغت العائدات على السهم الواحد 12.0 فلسًا للربع الثاني من عام 2023، بالمقارنة مع 12.1 فلسًا للربع الثاني من عام 2022.

كما بلغ إجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة 24.9 مليون دينار بحريني (66.0 مليون دولار أمريكي) أي بزيادة نسبتها 95% مقابل 12.8 مليون دينار بحريني (34.0 مليون دولار أمريكي) للربع الثاني من 2022 وذلك بسبب فروقات تحويل العملات الأجنبية المرتبطة بارتفاع قيمة الجنيه البريطاني وتغيّرات القيمة العادلة للاستثمار.

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 13% في الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغت 28.1 مليون دينار بحريني (74.5 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 24.7 مليون دينار بحريني (65.5 مليون دولار أمريكي) لفترة الربع الثاني من عام 2022، بينما ارتفعت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) بنسبة 5% حيث بلغت 44.8 مليون دينار بحريني (118.8 مليون دولار أمريكي) في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة مع 42.9 مليون دينار بحريني (113.8 مليون دولار أمريكي) في فترة الربع الثاني من عام 2022. وشهدت إيرادات الربع الثاني من عام 2023 نموًا بنسبة 6%، حيث بلغت 105.4 مليون دينار بحريني (279.6 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 99.2 مليون دينار بحريني (263.1 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من عام 2022.

وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2023، لاتزال قيمة صافي الأرباح لمساهمي الشركة البالغة 37.9 مليون دينار بحريني (100.5 مليون دولار أمريكي) ثابتة مقارنة مع 37.9 مليون دينار بحريني (100.5 مليون دولار أمريكي) في الفترة ذاتها من عام 2022 على الرغم من زيادة مصروفات التمويل التي بلغت 4.8 مليون دينار بحريني خلال هذه الفترة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وبلغت العائدات على السهم الواحد 23.0 فلسًا خلال هذه الفترة بالمقارنة مع 22.9 فلسًا لفترة النصف الأول من عام 2022.

وارتفع إجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة بنسبة 78%، وذلك من 25.7 مليون دينار بحريني (68.2 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2022 إلى 45.7 مليون دينار بحريني (121.2 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من عام 2023.

وشهدت الأرباح التشغيلية ارتفاعًا بنسبة 14% من 46.8 مليون دينار بحريني (124.1 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2022 إلى 53.6 مليون دينار بحريني (142.2 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من 2023. كما شهدت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) ارتفاعًا بنسبة 5%، وذلك من 83.5 مليون دينار بحريني (221.5 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2022 إلى 87.5 مليون دينار بحريني (232.1 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من 2023. ولايزال هامش الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) يبلغ 42% في النصف الأول من العام 2023.

وبلغت إيرادات الشركة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 208.9 مليون دينار بحريني (554.1 مليون دولار أمريكي)، أي بارتفاع نسبته 6% وذلك مقارنة مع 197.7 مليون دينار بحريني (524.4 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2022. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على خدمات الموبايل وخدمات البيع بالجملة إلى جانب الخدمات الرقمية. وتمكنت شركة Beyon من زيادة قاعدة زبائنها الإجمالية بنسبة 6% على أساس سنوي مع زيادة في عدد زبائن خدمة الموبايل بنسبة 17% في بتلكو البحرين و5% في أمنية الأردن.

ولا تزال الميزانية العمومية لشركة Beyon قوية مع إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة بقيمة 508.9 مليون دينار بحريني (1,349.9 مليون دولار أمريكي) في 30 يونيو 2023، أي بزيادة نسبتها 3% عن 496.4 مليون دينار بحريني (1,316.7 مليون دولار أمريكي) المسجلة في 31 ديسمبر 2022. وشهد إجمالي الأصول 1,118.1 مليون دينار بحريني (2,965.8 مليون دولار أمريكي) في 30 يونيو 2023 زيادة نسبتها 2% من إجمالي الأصول بقيمة 1,101.2 مليون دينار بحريني (2,921.0 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2022. كما ارتفع صافي الأصول بنسبة 2% حيث بلغ 555.0 مليون دينار بحريني (1,472.1 مليون دولار أمريكي) في 30 يونيو 2022 مقارنة مع 542.3 مليون دينار بحريني (1,438.5 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2022. وبلغت قيمة النقد والأرصدة البنكية للشركة 221.5 مليون دينار بحريني (587.5 مليون دولار أمريكي)، مما يعكس الأرباح النهائية لعام 2022 البالغة 19.0 فلس لكل سهم والمدفوعة في شهر أبريل 2023.

وقد أقرّ مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بقيمة 13.5 فلس للسهم الواحد أو بما يعادل 13.5% من رأس المال المدفوع وذلك عن النصف الأول من العام 2023. وجاء القرار تماشيًا مع الأرباح المرحلية الموزعة خلال النصف الأول من العام 2022 وانطلاقًا من حرص مجلس الإدارة على تحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

وقام رئيس مجلس إدارة شركة Beyon، الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، بالإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني والأشهر الستة الأولى من عام 2023، في أعقاب اجتماعه بأعضاء مجلس الإدارة في يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو في المقر الرئيسي لشركة Beyon في الهملة، مملكة البحرين.

وصرح الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة قائلًا: "واصلت شركة Beyon التركيز على تطوير عملياتها في مجال النمو الرقمي إضافة إلى تعزيز الخدمات الأساسية. إن مجلس الإدارة راضٍ عن التقدم الذي تمّ احرازه في تنفيذ الخطط الاستراتيجية على مستوى المجموعة والذي انعكس على زيادة في الإيرادات والأرباح التشغيلية والأرباح فبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاع (EBITDA) بنسبة 6% و13% و5% على التوالي. والجدير بالذكر أن أعضاء المجلس حريصون على زيادة القيمة للمساهمين وملتزمون بتحقيق عوائد مجزية لاستثماراتهم."

وتابع بقوله: "ومن ضمن الخطوات المهمة التي اتخذتها الشركة كجزء من رحلة التحول الرقمي خلال هذا الربع هو الاعلان عن تغيير رمز تداول الشركة من BATELCO إلى BEYON، حيث يعد هذا التغيير تحديثًا لمعلومات الشركة المُدرجة في بورصة البحرين لتتماشى مع هوية شركة Beyon. إضافة إلى ذلك، أعلنت شركة Beyon عن أكبر استثمار لها على الاطلاق في البنية التحتية الرقمية بقيمة أكثر من 250 مليون دولار امريكي للكابلات الدولية والإقليمية، إلى جانب بناء مراكز بيانات متطورة. إن هذا الاستثمار يمنح مملكة البحرين إمكانية الوصول المباشر إلى نظام الكابلات الدولي باستقلالية كاملة لأول مرة، مما سيعزز مكانتها كمركز دولي للبيانات. سيساهم هذا كذلك في دعم خطط تسريع المستقبل الرقمي للبحرين ونمو الاقتصاد الرقمي بالتماشي مع رؤية المملكة لعام 2023."

واسترسل قائلًا: "واصلت الشركة جهودها في مجال الاستدامة البيئية ونحن فخورون جدًا بكون مركز بيانات Beyon الواقع في Data Oasis هو أول مركز بيانات في البحرين يعتمد بشكل كامل على الطاقة النظيفة التي يتم توليدها من الحديقة الشمسية التابعة للشركة، ويعد هذا انجاز غير مسبوق في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا على المستوى المحلي. وأود التنويه كذلك بأننا قد وضعنا خطط واضحة لمواصلة جهودنا والمضي قدمًا في هذا المجال."

واختتم رئيس مجلس الإدارة قائلًا: "وبهذه المناسبة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر للمستثمرين على ثقتهم في خططنا الاستراتيجية وأن أشيد كذلك بجهود فريق العمل التي ساهمت في تحقيق هذا التقدم خلال الربع الثاني من العام."

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Beyon السيد ميكيل فينتر: "قامت شركة Beyon برفع وتيرة العمل ابتداءًا من الربع الأول لعام 2023 مما ساهم في تحقيق مجموعة من الإنجازات المهمة في الربع الثاني، واستمرت الشركة في أدائها المالي الجيد حيث حافظت على تحقيق الأرباح على الرغم من الارتفاع في أسعار الفائدة."

واسترسل قائلًا: "نحن سعداء بالنجاحات العديدة التي حققتها شركات Beyon الرقمية والتي تضمنت إطلاق شركة Beyon Money لمنتج Flexi Invest الذي يعد أول حل استثماري يتميز بالمرونة والعائدات العالية في البحرين والمنطقة. ولتعزيز مكانتها كتطبيق مالي فائق التطور، سيتمكن مستخدمي التطبيق الآن من الادخار وكسب العائدات إضافة إلى الوصول إلى أموالهم في أي وقت."

وتابع قائلًا: "وعلى صعيد خدمات الاتصالات، نواصل التزامنا بتقديم مستويات عالية من الخدمات لزبائننا في قطاع المستهلكين والقطاع التجاري في البحرين عبر شركة بتلكو. نحن فخورين بكوننا الشبكة #1 في البحرين للعام الثالث على التوالي في توفير أسرع تجربة لشبكة 5G للموبايل والتي تغطي المملكة بنسبة 100%، إضافة إلى أفضل شبكة لبث الفيديو وضمان الجودة العالية للمكالمات الصوتية وذلك وفقًا لآخر تقرير لجودة خدمات الاتصالات المتنقلة الصادر من هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين."

وتابع قائلًا: "تماشياً مع خطط رقمنة رحلة الزبائن، تمّ تجديد جميع فروع الشركة وذلك من خلال إضافة زاوية رقمية للخدمات الذاتية والتي تساهم في الارتقاء بتجربة الزبائن. ولتقديم القيمة لزبائننا، قامت بتلكو بتدشين برنامج "جواهر" وهو أول برنامج ولاء رقمي يُمكن الزبائن من جمع نقاط ولاء واستبدالهم بمكافآت شيقة حصريًا على تطبيق بتلكو."

واختتم قائلًا: "أود أن أعرب عن تقديري لجهود فريق العمل التي أدت إلى جميع هذه النجاحات ونطمح لتحقيق المزيد منها في المستقبل. لدينا خطط مشوقة للنصف المتبقي من هذا العام ونتطلع بذلك إلى دعم الفريق لتحقيق إنجازات جديدة للشركة."

الجدير بالذكر بأن هذا البيان الصحفي بالإضافة إلى البيانات المالية والمعلوماتية متوفرة عبر الموقع الإلكتروني لكلٍ من بورصة البحرين و Beyon.com

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