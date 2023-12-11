دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "كيونت"، الشركة المتخصصة في منتجات الصحة والعافية ونمط الحياة، والتي تعتمد على نموذج البيع المباشر، عن إطلاق أحدث ابتكاراتها من الساعات الفاخرة تحت علامتها التجارية السويسرية Bernhard H. Mayer، الاسم المرادف للدقة والمهارة الحرفية العالية في عالم صناعة الساعات. وتقدم مجموعة OMNI خطاً جديداً من الساعات السويسرية التي تشكل إعلاناً جريئاً على مستوى الصناعة، وتُثبت أنه بالإمكان دمج الموضة الراقية والفخامة مع الاستدامة دون إغفال أي جوانب أخرى.

وتمثل تشكيلة ساعات OMNI قفزة كبيرة إلى الأمام، فهي تجسد التزام العلامة التجارية الراسخ ببناء مستقبل أكثر اخضراراً مع الحفاظ على الأناقة والسُمعة الطيبة التي تشتهر بهما Bernhard H. Mayer. وصُممت هذه الساعات لأصحاب الذوق الرفيع الذين يؤمنون بأن الفخامة الحقيقية تأتي مع مسؤولية تجاه كوكبنا.

أناقة مستدامة في كل تفصيلة

تعد ساعة OMNI، التي صُنعت بنسبة 85 % كحد أدنى من الفولاذ المقاوم للصدأ المُعاد تدويره، بمثابة أعجوبة هندسية صديقة للبيئة. حيث تُرسي التشكيلة، الحاصلة على شهادة LEED، وهي رمز مُعترف به عالمياً لتحقيق الاستدامة والريادة، معياراً جديداً للمنتجات الفاخرة المراعية للبيئة. وبدءاً من الغلاف والمينا وصولاً إلى المشابك والأساور المعدنية، فقد تم اختيار كل مكوّن في الساعة بأقصى قدر من الاهتمام بالبصمة البيئية.

وتطرح مجموعة ساعات OMNI أيضاً أحزمة مصنوعة من البولي يوريثين الحراري (TPU) المُعاد تدويره، والحاصلة على اعتماد "معيار المطالبة المُعاد تدويره" (RCS). حيث تشتهر هذه المادة بمتانتها وخصائصها غير السامة، لتقدم خياراً مستداماً لا يتغاضى عن الجودة أو الأناقة.

تصميم خالد للعالم العصري

تحفل كل قطعة بمزيج متناغم من الجماليات الكلاسيكية والعصرية، مع أشكال هندسية ومجموعة من الأرقام العربية والرومانية التي تنضح بسحر خالد. وتتميز ساعة OMNI بتعدد استعمالاتها حيث يمكن ارتدائها في الفعاليات الرسمية أو النزهات غير الرسمية، بما يضمن لعشاق الموضة المهتمين بالبيئة اقتناء إكسسوار ملائم لكافة المناسبات.

التزام بغدٍ أفضل

تعد تشكيلة OMNI أكثر من مجرد خط جديد من الساعات، إنها تمثل حراكاً نحو نمط استهلاك أكثر مسؤولية. إن علامة Bernhard H. Mayer تحثُنا على النظر في الإرث الذي نتركه ورائنا، وتُشجعنا على اعتماد الخيارات التي تدعم رفاه بيئتنا.

وقال "بول مكهنري"، رئيس قسم التسويق في "كيونت": "نحن نؤمن بأن الفخامة لا ينبغي أن تأتي على حساب الأرض. ومع مجموعة ساعات OMNI، نُرسي معياراً جديداً عن طريق إظهار أنه من الممكن ارتداء قطعة فنية تتسم بالتميز وفي ذات الوقت ترمز إلى شيئ أعظم وأسمى. وتجسد هذه التشكيلة تعهدنا تجاه الكوكب والأجيال المستقبلية التي سترثه".

جدير بالذكر أن "كيونت" قد تعهدت بزراعة شجرة مقابل كل ساعة تُباع ضمن تشكيلة OMNI وذلك انسجاماً مع التزامها تجاه الاستدامة. لمزيد من المعلومات حول تشكيلة ساعات OMNI من Bernhard H. Mayer.

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نبذة عن شركة كيونت:

كيونت هي شركة متخصصة في منتجات الصحة والعافية ونمط الحياة، تعتمد على نموذج البيع المباشر لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الحصرية التي تمكّن الأفراد من تبني أسلوب حياة أكثر صحة وتوازناً. تأسست كيونت في عام 1998، وتحتفل خلال العام الجاري بمرور 25 عاماً على إحداثها أثر حول العالم من خلال عروض منتجاتها المختلفة ونموذج عملها المبتكر القائم على التجارة الإلكترونية.

تفخر كيونت بعضويتها في جمعية البيع المباشر في العديد من البلدان، وكذلك في جمعية هونغ كونغ للأغذية الصحية ورابطة صناعة المكملات الصحية في سنغافورة وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تنشط كيونت في رعاية الفعاليات الرياضية حول العالم، وتتمثل بعض الشراكات الأكثر تميزاً في كونها شريك البيع المباشر لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم وبطولة دوري الأندية الإفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مما يؤكد التزامها بالتميز والتوسع العالمي.

لمزيد من المعلومات حول "كيونت" ومؤسسة RYTHM – "ارتقِ بنفسك لمساعدة البشرية"، التابعة لها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بـ"كيونت": www.qnet.net