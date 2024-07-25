عمّان، الأردن - أعلنت ’بيل تكسترون إنكورپوريشن‘ (Bell Textron Inc.)، إحدى شركات ’تكسترون إنكورپوريشن‘ (Textron Inc.) والمدرَجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:TXT، عن التسليم الناجح لباقي المروحيات الخمس من نوع Bell 505 لصالح ’سلاح الجو الملكي الأردني‘، لتكتمل عبر هذا عملية تسليم كامل الأسطول المطلوب والمكوَّن من 10 مروحيات Bell 505. وتزامنت هذه المحطّة التاريخية مع مناسَبة تخريج الدفعة الأخيرة من الطيّارين المتدرِّبين، وذلك خلال احتفالية بارزة حضرها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد. ويشير هذا الأمر إلى التزام ’سلاح الجو الملكي الأردني‘ المستمر بالتميّز في مجال الطيران التدريبي وتعزيز الجهوزية العملياتية.

في تعليق له على هذا الموضوع، قال داني مالدونادو، رئيس العمليات في شركة ’بيل‘: "يُسعِدنا إنجاز عملية التسليم الكاملة لأسطول Bell 505 لصالح ’سلاح الجو الملكي الأردني‘. وهذه الشراكة تسلّط الضوء على التزامنا بتوفير حلول تدريبية متطوّرة واعتمادية وفعّالة لشركائنا العسكريين في المنطقة، وهي تشكّل دليلاً حقيقياً على ما تتمتّع به Bell 505 من قدرات كمنصّة تدريب عسكرية بارزة."

وخلال هذا الحدَث المميّز الذي أقيم برئاسة سمو ولي العهد ، احتفل ’سلاح الجو الملكي الأردني‘ بتخريج الطيّارين، واستعرض مروحيات Bell 505 التي ستلعب دوراً محورياً في تدريب الجيل المقبل من الطيّارين الأردنيين.

من جهته، أعرب قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات عن رضاه لإنجاز تسليم كامل الأسطول والتدريب الناجح للطيّارين الجدد، حيث قال: "إن تسليم الدفعة الأخيرة من مروحيات Bell 505 يمثّل خطوة رئيسية ضمن برنامجنا التدريبي. فهذه الطائرات ستوفر لطيّارينا أفضل منصّة تدريب مُمكِنة، وتضمن تهيئتهم جيداً لمواجَهة التحدّيات المستقبلية. وبهذه المناسَبة، أودّ تهنئة طيّارينا لتخرّجهم بنجاح والثناء على التزامهم وما قاموا به من عمل كبير."

يُذكَر أن ’سلاح الجو الملكي الأردني‘ كان قد وقّع بتاريخ 6 يوليو 2022 اتفاقية شراء تشمل 10 مروحيات Bell 505، وذلك بهدف تعزيز القدرات التدريبية لدى ’سلاح الجو الملكي الأردني‘. ولقد عملت ’بيل‘ عن قرب مع الشريك الإقليمي BGS لدعم هذه المبادَرة مع ’سلاح الجو الملكي الأردني‘، وأعربت عن امتنانها للشركة لقاء هذا التعاون البنّاء في تعزيز انتشار أسطول Bell 505 في الشرق الأوسط. وكان قد جرى تسليم أول خمس مروحيات في شهر نوفمبر 2023، مما شكّل بداية لعصر جديد في قطاع التدريب على طائرات المحرّكات الدوّارة في ’قاعدة الملك حسين الجوّية‘ بالمفرق في المملكة الأردنية الهاشمية.

وكجزء من هذا البرنامج، سوف يستلّم العميل في وقت لاحق من العام الجاري جهازاً للتدريب على الطيران وباقة متكاملة للتدريب عبر الكمبيوتر، وذلك بهدف دعم تدريب الطيران الأساسي والمتقدّم عبر طائرات المحرّكات الدوّارة.

تُعتبَر Bell 505 مروحية مرنة من خمسة مقاعد مصمَّمة لتتمتّع بالاعتمادية والفعالية، وهي مزوَّدة بأحدث التقنيات لتلبية متطلّبات التدريب العصري على الطيران، بينما تستخدم أحدث التقنيات من نوعها في هذا المجال. وتحوي الطائرة باقة إلكترونيات طيران مدمَجة بالكامل من نوع Garmin G1000H NXومحرّك Safran Arrius 2R مع نظام FADEC مزدوج القنوات، مما يجعلها المنصّة المثالية للتدريب على الطيران العسكري والتجاري.

حول ’بيل‘ (Bell)

التفكير بالأعلى وما بعده هو ما نقوم به. ومنذ ما يزيد عن 85 سنة، نعيد تخيُّل تجربة الطيران – وأين يمكن أن تأخذنا.

ونحن نُعتبَر روّاداً في مجالنا، حيث كنا أول من اخترق حاجز الصوت والحصول على ترخيص لطائرة مروحية تجارية. كما رافقنا ‘ناسا‘ في مهمّتها الأولى إلى القمر وطرحنا في السوق أنظمة المحرّكات المتطوّرة القابلة للدوران. واليوم، نعيد رسم معالم مستقبل التنقّل وفق الطلب.

يوجد المقر الرئيسي للشركة في فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية – كشركة مملوكة بالكامل من ‘تكسترون إنكورپوريشن‘ (Textron Inc.) – ولدينا تواجد في مواقع استراتيجية عدّة حول العالم. ونحن نتميّز بكون حوالي ربع موظّفينا قد خدموا في الجيش، وبالتالي فإن مساعدة قوّاتنا المسلّحة على تحقيق المهمّات المنوطة بها هو شغف كبير لدينا.

وفوق كل شيء، توفر ابتكاراتنا المتطوّرة تجارب استثنائية لصالح العملاء، وكل هذا وفق أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية، ودوماً مع منح السلامة أولوية قصوى.

حول ‘تكسترون إنكورپوريشن‘ (Textron Inc.)

‘تكسترون إنكورپوريشن‘ شركة ناشطة في قطاعات متعدّدة وترتقي بأعمالها في مجالات الطيران، الدفاع، الصناعة والأموال لتوفير حلول وخدمات مبتكَرة لصالح العملاء. وتشتهر ‘تكسترون‘ حول العالم بعلاماتها التجارية القوية مثل ‘بيل’ (Bell)، ‘سيسنا‘ (Cessna)، ‘بيتشكرافت‘ (Beechcraft)، ‘هوكر‘ (Hawker)، ‘جاكوبسن‘ (Jacobsen)، ‘كاوتكس‘ (Kautex)، ‘لايكومينغ‘ (Lycoming)، ‘إي-زي-غو‘ (E-Z-GO)، ‘آركتيك كات‘ (Arctic Cat)، ‘تكسترون سيستمز‘ (Textron Systems) و‘ترو للمحاكاة + التدريب‘ (TRU Simulation + Training). لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.textron.com.

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