حتى 8 أكتوبر المقبل

الدوحة: أعلنت beIN SPORTS، الشبكة الرائدة في بث المحتوى الرياضي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن مواصلة توجيه جميع إمكانات المنصات التلفزيونية والرقمية التابعة لها لمناشدة الملايين من مشاهديها ومتابعيها لدعم جهود الإغاثة العاجلة في المغرب وليبيا حتى 8 أكتوبر المقبل، وذلك بعد نجاحها على مدار أسبوع كامل بجمع التبرعات لدعم العائلات المنكوبة.

وتأتي حملة التبرعات بالتعاون مع قطر الخيرية، التي كانت سباقة في إرسال الفرق الميدانية لتقديم المساعدات الإغاثية لكلتا الدولتين المتضررتين جراء الكوارث الطبيعية.

وتعرض beIN SPORTS على قنواتها العربية والإنجليزية رمز استجابة سريعة (QR Code) يوجه المتبرعين بشكل مباشر نحو صفحة حملة beIN المخصصة لجمع التبرعات على الموقع الرسمي لقطر الخيرية. ويذهب ريع المبادرة المشتركة إلى دعم المساعدات الإنسانية والطبية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد محمد عبد العزيز السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "حظيت حملة التبرعات باستجابة لافتة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيتمّ تمديد الحملة بالتعاون مع قطر الخيرية من خلال بثها عبر ما يزيد على 20 من قنوات beIN SPORTS، لتُعرَض خلال أبرز بطولات كرة القدم الأوروبية والآسيوية الجارية بالإضافة إلى دورة الألعاب الآسيوية وتتيح للمشاهدين فرصة دعم جهود الإغاثة العاجلة في المغرب وليبيا".

ومن جانبه، قال السيد أحمد يوسف فخرو، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والاعلام بقطر الخيرية: "نحن سعداء جدا بالتفاعل اللافت الذي شهدته حملة التبرعات مع beIN SPORTS لدعم المتضررين في المغرب وليبيا ونثمن تعاون beIN SPORTS في هذه الحملة من خلال توجيه جميع منصاتها التلفزيونية والرقمية التابعة لها ، ونظرا لحجم الكارثة وشدة معاناة إخوتنا في المغرب وليبا فإن تمديد الحملة يأتي في محله لتقديم مزيد من الدعم، آملين من أهل الخير مواصلة تفاعلهم ودعمهم والمساهمة في تخفيف معاناتهم."

للتبرع ودعم الجهود الإغاثية لكل من beIN SPORTS وقطر الخيرية، يرجى زيارة: الرابط.

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لمحة حول مجموعة beIN الإعلامية:

beIN الإعلامية هي مجموعة إعلامية عالمية رائدة مستقلة وواحدة من أهم شبكات الرياضة والترفيه في العالم. وتوزع المجموعة وتنتج عدداً منقطع النظير من برامج الترفيه والرياضة المباشرة والفعاليات الدولية الهامة عبر 5 قارات و43 دولة بـ 9 لغات مختلفة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتمتع شبكة beIN SPORTS، شبكة القنوات الرياضية العالمية الرائدة في مجموعة beIN الإعلامية، بأكبر مجموعة فردية من الحقوق الرياضية التي تمتلكها أي قناة عالمية، ومن خلال أستوديوهات MIRAMAX الشهيرة للأفلام، تمتلك beIN مكتبة واسعة تتضمن أشهر أفلام هوليوود مع حضور متزايد في إنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، إلى جانب الفضاء الرقمي. واستحوذت المجموعة على شبكة Digiturk، المزود الرائد للتلفزيون المدفوع في تركيا، في أغسطس 2016. لمزيد من المعلومات حول مجموعة beIN الإعلامية، يُرجى التواصل عبر الموقع الإلكتروني: mediaoffice@bein.com.