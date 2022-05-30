الدوحة، قطر: وقّعت مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية الرائدة ضمن قطاع الرياضة والإعلام والترفيه، وشركة مايكروسوفت مذكرة تفاهم لتعزيز شراكتهما طويلة الأمد والتزامهما بتحويل قطاع الإعلام وإعادة ابتكار مفهوم البث الإعلامي.

أقيم حفل توقيع مذكرة التفاهم في مقر beIN الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الدوحة، حيث قام بالتوقيع كل من محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولانا خلف، المدير العام لمايكروسوفت قطر، وذلك بحضور كل من سامر أبو لطيف، نائب الرئيس لشركة مايكروسوفت العالمية والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا، وإسرائيل استيبان، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة beIN الإعلامية.

وبموجب المذكرة، تعهّدت beIN ومايكروسوفت على تكريس خبراتهما الطويلة والعمل معًا على تطوير منتجات وحلول مبتكرة لتقديم خدمات فريدة من نوعها بهدف تعزيز مشاركة وتجربة المشجعين خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022TM وما بعدها. وفي وقت سابق من هذا العام، عقدت beIN شراكة مع مايكروسوفت وعدد من الشركات الأخرى، للاستفادة من التطوّر الذي تشهده تكنولوجيا الجيل الخامس 5G ولتعزيز وتسريع التطوّر الحاصل في مجال إنتاج المحتوى عن بُعد عبر الحوسبة السحابية للفعاليات الرياضية المباشرة. وكانت الدروس المستفادة من التجارب التي أُجريت خلال بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 مهمة لتطوير قدرات بث أساسية جديدة ومشوّقة.

كما ستتيح مذكرة التفاهم هذه للشركتين فرصة استكشاف حلول مبتكرة وسريعة لتعزيز التميّز في التشغيل والعمليات بالاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وكذلك من شبكة شركاء مايكروسوفت الواسعة. كما سيعمل الطرفان معًا على تصميم خارطة طريق للتطور التكنولوجي الذي يعتمد على قوة السحابة للمساهمة في تحقيق خطط beIN المستقبلية لتخفيض التكلفة، وتحقيق التميّز التشغيلي، واعتماد أفضل الممارسات في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وفي تصريح له خلال حفل التوقيع، قال السيّد محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لقد كانت beIN من أوائل الشركات التي تبنت التقنيات التكنولوجية المتقدمة والتي مكّنتنا من تعزيز تفاعل مشجعي كرة القدم والجماهير عبر توفيرنا تجارب استثنائية وفريدة. وبصفتنا الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022TM ، فإن المرحلة المقبلة هي الأكثر أهمية وحماساً في تاريخ مؤسستنا، ولهذا فإن تعاوننا مع شركاء عالميين جانباً الى جنب أمر أساسي وبالغ الأهمية. ومن خلال شراكتنا مع مايكروسوفت بصفتها شريكاً رائداً للتكنولوجيا، وبفضل

منصتها السحابية الحديثة Azure، فقد حققنا تقدماً لافتاً يؤهلّنا لتسريع الممارسات المبتكرة في جميع أعمالنا، وتقديم طرق فريدة ومبتكرة للاستمتاع بالبث التلفزيوني".

من جانبه، قال سامر أبو لطيف، نائب الرئيس لشركة مايكروسوفت العالمية والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن فخورون بكوننا الشريك التقني لمجموعة beIN. إن تقنياتنا السحابية المستدامة والموثوقة تساعد قطاع الإعلام على وضع تصوّرات جديدة لمستقبل الإبداع والمحتوى والتكنولوجيا، وتعزيز مشاركة المشجعين والجماهير عن طريق التجارب الخاصة والمبتكرة." وأضاف: "نحن ندرك أن التكنولوجيا تشجع على الابتكار، وسنواصل تقديم حلول تقنية متخصصة لمختلف القطاعات تجمع بين الخبرة الواسعة في القطاع ذاته وأفضل قدرات مايكروسوفت الهندسية والخدمية لمساعدة عملائنا وشركائنا على تسريع رحلة تحولهم الرقمي، وتحقيق قيمة مضافة في كل خطوة في هذه الرحلة".

وكانت مجلة The Economist وبالشراكة مع مايكروسوفت، أجرت دراسة استقصائية حول قطاع الإعلام والاتصالات كجزء من تقرير خاص بشأن حتمية التحوّل الرقمي بعنوان "The Transformation Imperative". ووفقًا للتقرير، تأتي الحوسبة السحابية في مقدمة أساسيات التحوّل الرقمي نظرًا لدورها المهم في إرساء أسس قوية للتحوّل وقابلية التوسّع والتطوير لتوزيع "كميات هائلة من المحتوى الغني على جماهير واسعة".

ويأتي التعاون بين beIN ومايكروسوفت قبيل إطلاق منطقة مراكز البيانات السحابية في قطر، التي ستقدّم خدمات سحابية متقدمة للمطورين والشركات من كل الأحجام لابتكار وتوفير تجارب جديدة للعملاء وتحويل قطاعاتهم وعملياتهم بالإضافة إلى تسريع عجلة الابتكار.

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نبذة عن مايكروسوفت

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد.

لمزيد من المعلومات (للجهات الصحفية فقط):

جوانا أسطه، مايكروسوفت الشرق الاوسط، joanaosta@microsoft.com

كريستيان سالم، ستاليون للتواصل، Christiane@stallionadv.com

نبذة عن مجموعة beIN الإعلامية

مجموعة beIN الإعلامية هي مجموعة إعلامية عالمية رائدة مستقلة وواحدة من أهم شبكات الرياضة والترفيه في العالم. توزع المجموعة وتنتج مجموعة منقطعة النظير من برامج الترفيه والرياضة المباشرة والفعاليات الدولية الهامة عبر 5 قارات و43 دولة بـ 9 لغات مختلفة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا واستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتمتع شبكة beIN SPORTS، شبكة القنوات الرياضية العالمية الرائدة في مجموعة beIN الإعلامية، بأكبر مجموعة فردية من الحقوق الرياضية التي تمتلكها أي قناة عالمية، ومن خلال استوديوهاتMIRAMAX الشهيرة للأفلام، تمتلك beIN مكتبة واسعة تتضمن أشهر أفلام هوليوود مع حضور متزايد في إنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، إلى جانب الفضاء الرقمي. واستحوذت مجموعة beIN الإعلامية على شبكة Digiturk، المزود الرائد للتلفزيون المدفوع في تركيا، في أغسطس 2016، ولديها الآن أكثر من 55 مليون مشترك حول العالم.

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