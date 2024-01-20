الدوحة، قطر: كشفت beIN SPORTS عن بث جميع مباريات بطولة كأس آسيا قطر 2023™ الجارية، والبالغ عددها 51 مباراة، على الهواء مباشرةً على شاشات كبيرة في المجمع الذي يحتضن الجرحى الفلسطينيين و في سدرة للطب حيث لا يزال العديد منهم يتلقون الرعاية اللازمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار المسؤولية المجتمعية لشبكة القنوات الرائدة وتعزيزاً للجهود الإنسانية التي تبذلها دولة قطر لدعم الفلسطينيين، الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى قطر لتلقي العلاج الطبي العاجل.

ويشارك المنتخب الفلسطيني لكرة القدم في البطولة الآسيوية التي انطلقت يوم 12 يناير الجاري وتستمر حتى 10 فبراير في دولة قطر. ونظراً للظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها الجرحى الفلسطينيون، والتي تحول دون حضورهم المباريات في الملاعب، تتيح هذه المبادرة الفرصة لهم لمتابعة التغطية المباشرة للبطولة من أماكن إقامتهم.

وبادر حاتم الطرابلسي ويوسف شيبو، لاعبا كرة القدم السابقَين والمحللان على beIN SPORTS، إلى زيارة المجمع يوم الخميس للقاء المصابين ومشاهدة مباراة المنتخب الفلسطيني مع الإماراتي، بالإضافة إلى الاستمتاع بلعب كرة القدم مع الأطفال.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تبرز أهمية التضامن والتراحم مع اشتداد الأزمات، ولا يمكن الاستهانة بدور الرياضة في توفير الدعم ورفع الروح المعنوية. ونأمل في beIN أن نسهم من خلال مشاركة تغطيتنا للبطولة في منح الأشخاص الذين عانوا من آثار الحرب بعضاً من الراحة التي هم بأمسّ الحاجة إليها، مع التأكيد على التزامنا بتعزيز روابط التعاون والاتحاد والأمل".

وفي إطار التزامbeIN بضمان مشاهدة الجميع للبطولات الكبرى، تمثّل هذه المبادرة امتداداً لجهود المجموعة بتعزيز شمولية رياضة كرة القدم، والتي تولت سابقاً بث كأس العالم FIFA قطر 2022™ في مناطق المشجعين، وخاصة للنازحين، في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك في فلسطين.



لمحة حول مجموعة beIN الإعلامية:

beIN الإعلامية هي مجموعة إعلامية عالمية رائدة مستقلة وواحدة من أهم شبكات الرياضة والترفيه في العالم. توزع المجموعة وتنتج عدداً منقطع النظير من برامج الترفيه والرياضة المباشرة والفعاليات الدولية الهامة عبر 5 قارات و40 دولة بـ 9 لغات مختلفة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتمتع شبكة beIN SPORTS، شبكة القنوات الرياضية العالمية الرائدة في مجموعة beIN الإعلامية، بأكبر مجموعة فردية من الحقوق الرياضية التي تمتلكها أي قناة عالمية، ومن خلال أستوديوهات MIRAMAX الشهيرة للأفلام، تمتلك beIN مكتبة واسعة تتضمن أشهر أفلام هوليوود مع حضور متزايد في إنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، إلى جانب الفضاء الرقمي. واستحوذت المجموعة على شبكة Digiturk، المزود الرائد للتلفزيون المدفوع في تركيا، في أغسطس 2016. وفي عام 2022، أطلقت المجموعة خدمة البث المباشر عبر الإنترنت المتميزة TOD عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

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