قنوات beIN SPORTS تبث بطولات الفورمولا 1 بشكل مباشر وحصري حتى نهاية موسم 2033

الاتفاقية تشمل التجارب والسباقات التأهيلية وسباقات الفورمولا 1 والجائزة الكبرى إلى جانب بطولة الاتحاد الدولي للسيارات للفورمولا 2 وبطولة الاتحاد الدولي للسيارات للفورمولا 3 وبورشه سوبر كاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

الاتفاقية تغطي شراكة جديدة بين beIN والفورمولا 1 لإنشاء محتوى أصلي ومخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وترسيخ مكانة الدوحة كمركز رائد لإنتاج المحتوى

التعاون يستند على الشراكة القائمة بين الفورمولا 1 وbeIN SPORTS على امتداد 10 دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ويؤكد النجاح العالمي لمجموعة beIN وطموحاتها على المدى الطويل

أصبحت beIN الآن الناقل الرسمي لسباق الفورمولا 1 في 35 دولة حول العالم

الدوحة، لندن، اسطنبول - كشفت مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة الرياضية والإعلامية والترفيهية الرائدة عالمياً، عن حصولها على حقوق البث الحصرية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في 25 دولة، تشمل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وذلك اعتباراً من بداية موسم 2024 حتى نهاية موسم 2033.

وتستمر الاتفاقية الجديدة لمدة 10 سنوات وتتيح للمشتركين في قنوات beIN الرياضية الرائدة، beIN SPORTS ومنصتها للبث الرقمي TOD في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا متابعة جميع تفاصيل بطولات سباقات الفورمولا 1 وفعالياتها التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، بما يشمل التجارب والسباقات التأهيلية وسباق فورمولا 1 السباقات السريعة وسباقات الجائزة الكبرى، مع التعليق باللغات العربية والتركية والإنجليزية، بالإضافة إلى تحليلات معمّقة وحصرية تقدمها مجموعة من كبار مقدمي البرامج والمعلقين. كما يستطيع المشاهدون في هذه الدول الاستمتاع بمشاهدة جميع السباقات بدقة K\UHD4 فائقة الوضوح على قنوات beIN SPORTS ومنصة TOD، فضلاً عن بثٍ مباشر وحصري لسباقات الفورمولا 2 والفورمولا 3 باللغات العربية والتركية والإنجليزية.

وتنطوي الاتفاقية أيضاً على توحيد الجهود بين الفورمولا 1 وbeIN للمرة الأولى لإنتاج محتوى حصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومصمم خصيصا للجمهور الضخم والشغوف بالفورمولا 1 في المنطقة. وتُسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمكانة الدوحة كمركز رائد لإنتاج المحتوى، وذلك بالاستفادة من إمكانات beIN العالمية الرائدة في الإنتاج.

ويزخر موسم 2024 بالفعاليات الحماسية والتشويقية، حيث يشمل 24 سباقاً تنطلق وتنتهي في منطقة الشرق الأوسط. ويتضمن ذلك أربعة سباقات إقليمية للجائزة الكبرى، تبدأ في البحرين في 29 فبراير، تليها السعودية في مارس، ثم قطر في نوفمبر، ليكون ختام الموسم في أبوظبي خلال شهر ديسمبر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية: "يسعدنا أن نرى عودة بطولة الفورمولا 1 مباشرةً وحصرياً إلى beIN في 25 دولة تغطي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وتأتي هذه الخطوة في إطار ترسيخ مكانة beIN الرائدة بوصفها المنصة الرياضية الأولى في المنطقة، مع تصدر الفورمولا 1 محفظة المجموعة المميزة من الفعاليات والرياضات. ونتطلع إلى تقديم تجارب شيّقة لملايين المشجعين في رياضة الفورمولا 1، والترحيب بجيل جديد من المتابعين من خلال توفير محتوى إقليمي متميز وتقنيات بث مبتكرة. وتؤكد هذه الاتفاقية النجاح المبهر طويل الأمد والطموحات المستمرة لمجموعة beIN الإعلامية باعتبارها واحدة من مجموعات الرياضة والترفيه والإعلام الرائدة في العالم".

من جانبه، قال السيد ستيفانو دومينيكالي، الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا 1: "مع الانطلاقة الأولى لسباقات الفورمولا 1 في البحرين عام 2004، أثبتت منطقة الشرق الأوسط امتلاك قاعدة جماهيرية كبيرة لمحبي هذه الرياضة، والتي شهدت نمواً ملحوظاً عاماً بعد آخر. ونعتز بشراكتنا مع beIN التي تمتلك كل المقومات والإمكانات الكفيلة بنقل تجربة المشاهدين من المنزل إلى أبعاد جديدة من التميز والإبداع".

بدوره، قال السيد إيان هولمز، مدير حقوق الإعلام في الفورمولا 1: "شهدت سباقات الفورمولا 1 خلال الأعوام القليلة الماضية إقبالاً غير مسبوق من منطقة الشرق الأوسط وتركيا، في ضوء وجود أربعة سباقات كبرى ونمو استثنائي للقاعدة الجماهيرية التي تستحق الاستمتاع بأفضل تجربة مشاهدة ممكنة. وأثبتت beIN مكانتها بين نخبة المجموعات الرياضية العالمية التي توفر تغطية لا مثيل لها لمختلف الفعاليات الرياضية. وبدورنا نحرص على التعاون معها والاستفادة من قدراتها الإنتاجية المشهودة لمواصلة الارتقاء بالبرامج المتصلة بسباقات الفورمولا 1، وإنشاء المحتوى المصمم خصيصاً لتعزيز تفاعل الجماهير في المنطقة".

وتستند هذه الشراكة طويلة الأمد على نجاح الشراكة الحالية بين beIN والفورمولا 1 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تمثّل beIN منصة البث الحصري للفورمولا 1 في عشر دول حتى نهاية موسم 2025. وأصبحت beIN الآن الناقل الرسمي لسباق الفورمولا 1 في 35 دولة حول العالم. كما تعزز هذه الاتفاقية من جودة العروض الرياضية المتعددة على قنوات beIN ومنصة TOD، حيث تأتي ضمن سلسلة من اتفاقيات الشراكة التي عقدتها المجموعة للحصول على الحقوق الإعلامية طويلة الأجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم، وبطولة كأس آسيا لكرة القدم، وبطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

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لمحة حول مجموعة beIN الإعلامية:

beIN الإعلامية هي مجموعة إعلامية عالمية رائدة مستقلة وواحدة من أهم شبكات الرياضة والترفيه في العالم. توزع المجموعة وتنتج عدداً منقطع النظير من برامج الترفيه والرياضة المباشرة والفعاليات الدولية الهامة عبر 5 قارات و40 دولة بـ 9 لغات مختلفة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتمتع شبكة beIN SPORTS، شبكة القنوات الرياضية العالمية الرائدة في مجموعة beIN الإعلامية، بأكبر مجموعة فردية من الحقوق الرياضية التي تمتلكها أي قناة عالمية، ومن خلال أستوديوهات MIRAMAX الشهيرة للأفلام، تمتلك beIN مكتبة واسعة تتضمن أشهر أفلام هوليوود مع حضور متزايد في إنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، إلى جانب الفضاء الرقمي. واستحوذت المجموعة على شبكة Digiturk، المزود الرائد للتلفزيون المدفوع في تركيا، في أغسطس 2016. وفي عام 2022، أطلقت المجموعة خدمة البث المباشر عبر الإنترنت المتميزة TOD عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.