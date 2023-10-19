الشركة العالمية للتكنولوجيا الحيوية توسع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "BeiGene" العالمية المتخصّصة في التكنولوجيا الحيوية، والمدرجة في بورصة ناسداك، عن الخطوة الأولى في توسّع الشركة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الافتتاح الرسمي لمكتبها في مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم.

وقد حضر حفل الافتتاح نخبة من الشخصيات رفيعة المستوى، ومن بينها سعادة عوض صغيّر الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي؛ وصالح الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي؛ ومروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم؛ ومحمد القباني، المدير العام لشركة "BeiGene" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ويوري بيترين، تطوير الأسواق الجديدة في شركة "BeiGene"؛ والبروفيسور حميد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام.

وتعمل شركة "BeiGene" العالمية منذ تأسيسها في عام 2010، على تطوير الأدوية المبتكرة في جميع أنحاء العالم، وقامت ببناء أحد أكبر فرق أبحاث الأورام وأكثرها كفاءة في العالم، مع محفظة من الأصول يبلغ عددها 17 أصلاً معتمداً تمّ تطوير ثلاثة منها داخلياً، بالإضافة إلى خط إنتاج متقدّم يركّز على أمراض الدم والأورام الصلبة مع إمكانية معالجة حتى نسبة 80% من حالات السرطان في العالم حسب نوع الإصابة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يوري بيترين، رئيس تطوير الأسواق الجديدة في شركة "BeiGene": "يعدّ توسعنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خطوة مهمة في خطط شركتنا للتوسع العالمي المستمر، وفرصة لتعزيز التزام "BeiGene" بتقديم أدوية مبتكرة بأسعار مناسبة، ويمكن الوصول إليها لعدد أكبر من المرضى حول العالم".

وأضاف: "تعدّ دبي التي تشتهر بكونها مركزاً للتجارة الإقليمية والدولية في دولة الإمارات، الموقع المثالي لمكتبنا الأول في المنطقة، ما يشكّل دلالة على حضورنا المتنامي وتوسّعنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسهم في تمكيننا من تقديم خدمة أفضل للمرضى في المنطقة".

من جانبه، قال محمد القباني، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "BeiGene": "يسرنا أن نعلن عن توسعنا في دولة الإمارات نظراً لدورها المحوري في مكافحة مرض السرطان، حيث تؤكّد هذه الخطوة التزامنا تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن حريصون على تنمية فريق مواهبنا وملتزمون بتقديم أدوية مبتكرة تعود بالفائدة على المنطقة".

وأضاف: "إن وجودنا في مجمّع دبي للعلوم، الذي يمتلك مرافق حديثة ومتطوّرة سيدعم فريقنا ويعزّز حضورنا ضمن المشهد الإقليمي الديناميكي، وسيسهم في ضمان قدرة المرضى في جميع أنحاء المنطقة على الوصول بشكل متساوٍ إلى علاجاتنا المبتكرة".

وبدوره، قال مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم: "نحرص في مجمع دبي للعلوم على توفير بيئة أعمال متكاملة للشركات في مجالات علوم الحياة والرعاية الصحية بهدف تعزيز البحث والتطوير والابتكار للارتقاء بجودة الرعاية الصحية، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير ورؤية نحن الإمارات 2031".

وأضاف: "يعدّ السرطان واحداً من الأسباب الرئيسة للوفاة في جميع أنحاء العالم، ناهيك عن أثاره السلبية على ملايين المرضى وعائلاتهم كل عام، لذا يسرنا انضمام شركة "BeiGene" العالمية إلى مجمعنا العلمي".

يضم مجمّع دبي للعلوم أكثر من 450 عميلاً من أبرز الشركات العالمية والإقليمية يعمل فيها ما يزيد عن 5,500 موظف متخصّص، حيث يحرص المجمع على دعم وتمكين جهود البحث والتطوير في مجالات الرعاية الصحية، وذلك من خلال مختبرات حديثة ومراكز ابتكار رائدة ومساحات عمل مشتركة بالإضافة إلى شبكة واسعة من الخبراء والمتخصصين.

يُعدّ مجمّع دبي للعلوم من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تشمل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومدينة دبي الصناعية وحي دبي للتصميم.

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نبذة عن مجموعة تيكوم

تعمل مجموعة تيكوم على تطوير مجمعات أعمال متخصصة في جميع أنحاء إمارة دبي منذ العام 1999. وتتمتع المجموعة بإمكانات قوية تتيح لها مواصلة دورها البارز في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمواهب.

تركز مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم في 6 قطاعات حيوية قائمة على المعرفة هي: التكنولوجيا والإعلام والتعليم والعلوم والصناعة والتصميم، وتضم أكثر من 10,000 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية يعمل بها 105 ألف موظف متخصص ورائد أعمال. وتشمل المحفظة التأجيرية للمجموعة المكاتب ومساحات العمل المشتركة والمستودعات والأراضي.

وتقدم مجموعة تيكوم حلول ذكية وخدمات ذات قيمة مضافة تمنح العملاء ورواد الأعمال بيئة عمل تنافسية وجاذبة تمكنهم من النمو والازدهار، إلى جانب تحفيز التواصل والتفاعل بين أعضاء مجمعاتها. وتسعى المجموعة من خلال منصتها الرقمية للخدمات الحكومية والمؤسسية axs، إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال التجارية وتوفير تجربة متميزة للعملاء.

وتوفر مجمعات تيكوم للأعمال مرافق متخصصة تلبي شتى متطلبات القطاعات التي تعنى بها، بما في ذلك مرافق الإنتاج الإعلامي والمختبرات ومقرّات للحرم الجامعي لعدة جامعات ومؤسسات أكاديمية. وتعمل المجموعة من خلال حاضنة الأعمال in5 على دعم وتمكين روّاد الأعمال والمشاريع الناشئة بفضل ما توفره من مراكز ابتكار ومساحات إبداعية في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم. كما تقدم المجموعة D/Quarters وهي مساحات عمل مشتركة بمفهوم مبتكر يواكب آخر التوجهات في بيئة تفاعلية ومحفزة، بالإضافة إلى منصة GoFreelance للمبدعين المستقلين.