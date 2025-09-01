دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلن بنك التجارة والاستثمار (BCP) السويسري، ومقره الرئيسي في جنيف، اليوم عن تطور استراتيجي بارز في خطته التوسعية في الشرق الأوسط تمثل في تحويل مكتبه التمثيلي في دبي إلى فرع تشغيلي متكامل، عقب حصوله على رخصة الفئة الرابعة من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) ضمن مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ما يتيح للبنك تقديم مجموعة أوسع من الخدمات الاستشارية للعملاء في المنطقة.

ويأتي هذا التوسع تأكيداً على التزام BCP الطويل الأمد تجاه أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يمتاز البنك بحضور راسخ في المنطقة منذ عام 2006، ومع امتلاكه لمحفظة أصول كبيرة في المنطقة، فإن الفرع الجديد يعزز قدرة BCP على تقديم حلول مصممة خصيصاً للأفراد ذوي الملاءة العالية، ومكاتب العائلات والعملاء المؤسسيين، وذلك من خلال الجمع بين القرب المحلي والخبرة المصرفية العالمية.

تأسس بنك BCP في عام 1963، ونجح من ترسيخ مكانته كرائد في مجال تمويل التجارة بالسلع وإدارة الثروات، كما يتمتع البنك ويحظى بتصنيفات ائتمانية بدرجة استثمارية من وكالتي فيتش وموديز، ويتميّز بثباته المالي، وإدارة فعّالة للمخاطر، وتركيزه الدائم على خدمة العميل.

وتعليقاً على هذه الخطوة قال ماركو غريلي، رئيس إدارة الثروات لدى البنك: "هذه الخطوة ليست فقط تعزيزاً تشغيلياً، بل تحول استراتيجي متكامل. لقد برزت دبي كمركز عالمي للابتكار المالي، وتوسيع وجودنا فيها يعكس التزامنا بتقديم خدمات ثروات مصممة خصيصاً بجودة سويسرية لأسواق تقدّر التميز."

وسيتولى فرع دبي إدارة العلاقات المباشرة مع العملاء، بينما تبقى العمليات وحجوات الأصول مركزة في سويسرا بإشراف فرق BCPذات الخبرة، وتُتيح هذه المقاربة للعملاء الاستفادة من تجربة محلية مدعومة ببنية تحتية مصرفية متكاملة في جنيف.

ومن أجل الإشراف على هذه المرحلة الجديدة وقيادتها تم تعيين السيد ماسيمو كانجيني مديراً تنفيذياً لمكتب الاستشارات في دبي، بفضل خبرته الإقليمية الممتدة لأكثر من عقد، ومسيرته المهنية الناجحة لأكثر من 20 عامًا في مصارف سويسرية ودولية، ما يمنح البنك فهماً دقيقاً للسوق والتزاماً شخصياً بخدمة العملاء.

وسيتمكن عملاء فرع دبي من الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات التي تقدمها المنصة السويسرية BCP، بما يشمل ترتيب الاستثمارات، وخدمات الائتمان والحفظ، والاستشارات المالية المتخصصة.

ويخضع فرع دبي لإشراف كل من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) وهيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية (FINMA)ما يعكس التزام BCP الراسخ بأعلى معايير الامتثال وأفضل الممارسات التنظيمية.

لمزيد من المعلومات الإعلامية يرجى التواصل مع ليزا جورج، آيرس للعلاقات العامة، دبي، الإمارات، تلفون: +97144341207، بريد الكتروني Lisa@irispr.net، الموقع الالكتروني: www.irispr.net

-انتهى-

#بياناتشركات