دبي، الإمارات العربية المتحدة – قامت وكالة فيتش بتصنيف القوة المالية لأول مرة لشركة الاتحاد للتأمين (ش.م.ع) الإماراتية على درجة BBB مع نظرة مستقبلية إيجابية.

تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية التحسن المرتقب في الأداء المالي بعد الإجراءات التي أتخذتها الإدارة لتحسين ربحية أعمال التأمين (الإكتتاب). كما يعكس هذا التصنيف قوة الميزانية العمومية لشركة الاتحاد وكفاءة أدائها التشغيلي والحماية القوية لإعادة التأمين.

وقال رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: "يسرنا الحصول على أول تصنيف لنا من وكالة فيتش، واحدة من وكالات التصنيف الائتماني ذات السمعة الطيبة، حيث صنفتنا الوكالة على درجة BBB. يعد هذا الإنجاز الهام بمثابة اعتراف بالتزام فريق العمل بالإدارة المالية المسؤولة والنمو المستدام".

"يعززهذا التصنيف مكانتنا كشريك تأمين موثوق به ، ويبرهن على قدرتنا على الوفاء بوعودنا بتوفير تغطية آمنة وموثوقة لعملائنا".

وأضاف: "أننا ملتزمون بتحسين أدائنا المالي وكذلك تنوع حلولنا التأمينية لتحقيق تصنيف أعلى في المستقبل القريب".

نبذة عن شركة "الإتحاد للتأمين"

تأسست شركة "الإتحاد للتأمين" في عام 1998 وتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي خاضعة لتنظيم البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتجاوز رأسمالها المدفوع 330 مليون درهم إماراتي. وتوفر الشركة طيفاً واسعاً من منتجات التأمين الفردية والتجارية لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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