الحل الرقمي الشامل والمتكامل للتكافل الصحي أصبح متاحاً بشكل حصريً لعملاء "Bayzat" من الشركات الصغيرة والمتوسطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعاونت الشركة الإسلامية للتأمين ("سلامة")، إحدى أكبر وأعرق مزودي حلول التكافل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة " Bayzat"، وهي شركة مقرها في دولة الإمارات، تقدم منصة

شاملة لإدارة الموارد البشرية وكشوف الرواتب ومزايا الموظفين . ويهدف هذا التعاون إلى تزويد حلول التكافل الصحي بشكل حصري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي قرار توفير هذه الحلول عقب تحليل شامل للسوق أجرته " Bayzat" و"سلامة" لتحديد ومعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة مع حلول التكافل التقليدية. وتكمن أبرز هذه التحديات في الحاجة إلى إزالة العقبات أثناء عملية التأمين التي عادةً ما تواجه أقسام الموارد البشرية ذات الإمكانيات المحدودة في هذه الشركات، بدءاً من تحديد سعر بوليصة التأمين وانتهاءً بتفعيل البوليصة، وذلك عبر إبرام شراكة تتمحور حول العميل مع شركة "ناس للتأمين"، بصفتها طرف ثالث مسؤول (TPA). ومن خلال الاعتماد على تحليلات " Bayzat"، يمكن لشركة "ناس للتأمين" تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بهيكل تسعير خاص بشركتهم، وأكثر تنافسية من هيكليات التسعير المتاحة في السوق المفتوحة.

وبموجب اتفاقية الشراكة هذه، سيتم إطلاق مجموعة من حلول التكافل الصحي الحصرية لعملاء " Bayzat" من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتزويد موظفيهم بتغطية تأمين صحي شاملة.

وبهذه المناسبة، قال فاهم الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة سلامة: "يسعدنا أن نتعاون مع "Bayzat " لتقديم حل فريد يتماشى مع مهمتنا الأساسية المتمثلة في توسيع مزايا التكافل للجميع. ونظراً للتقدم الذي أحرزناه في تحولنا الرقمي ومع ما توفره "Bayzat "من منصة رقمية متكاملة تساعد الموظفين في تحقيق التوازن بين الحياة والعمل، فأنا على ثقة تامة بأن هذه الشراكة يمكن أن تولد أوجه تعاون كبيرة من شأنها أن تعود بمنافع كثيرة على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظومة الشركات الناشئة المزدهرة. كما أن توفير تغطية تأمين صحي رقمية شاملة تتسم بأنها ذات جودة عالية وتلائم المتطلبات الخاصة بكل شركة، سيمكن

الشركات الصغيرة من تلبية احتياجات الرعاية الصحية لموظفيها، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال طلال بياع، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ " Bayzat ": "يمثل طرح منتج التأمين خطوة منطقية نحو بلوغ هدفنا المتمثل في جعل بيزات منصة واحدة تغطي كامل احتياجات العملاء؛ من الموارد البشرية وكشوف الرواتب وإدارة الأداء ومزايا الموظفين. كما أن هذا المنتج مصمم خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات التي تضم ما بين 15 إلى 150 موظفاً. ولا تقتصر ميزة هذا المنتج على توفير أسعار أكثر تنافسية للشركات وحسب، وإنما يمنح موظفيها القدرة على تلبية احتياجاتهم التأمينية بأنفسهم باستخدام تطبيق بيزات "Bayzat "، وبالتالي يساهم في تقليل أعباء العمل على فرق الموارد البشرية، وتعزيز تجربة الموظف".

وأضاف بياع: "تعتبر سلامة واحدة من أكثر مزودي خدمات التأمين شهرةً ومكانةً في المنطقة، ولهذا نفخر بالتعاون معها لطرح هذا المنتج الذي سيُحدث بلا شك نقلةً نوعية في سوق التأمين".

وتجمع هذه الشراكة خبرة أبرز المؤسسات في قطاع التأمين، حيث سيتم تأمين البوليصة من قبل "سلامة"، وستكون بإدارة شركة "ناس للتأمين"، وإعادة التأمين من قبل شركة "سويس ري".

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نبذة عن الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"

تعتبر الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" واحدة من أكبر وأقدم مزودي خدمات التأمين التكافلي الإسلامي في العالم، وهي مدرجة في سوق دبي المالي برأسمال مدفوع قدره 1.21 مليار درهم. ومنذ تأسيسها في عام 1979 وحتى يومنا هذا، تبقى "سلامة" شركة رائدة في مجال قطاع التكافل.

ويمكن أن يُعزى استقرار الشركة ونجاحها إلى نهجها الخاص في التركيز على خدمة العملاء، حيث تعمل على إبقاء العملاء والشركاء في قلب عالم الأعمال بالتوازي مع وفائها لقيمها ومبادئها. ودأبت سلامة دوماً على تصميم وتطوير الحلول التي تلبي حاجات العملاء المتغيرة، وهذا ما أعطى الشركة اليوم سمعتها الراسخة بتوفير الحلول التكافلية الأكثر تنافسية وتنوعاً في المنطقة.

تقدم سلامة خدماتها للعملاء الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر والجزائر من خلال شبكتها العالمية الواسعة من الشركات التابعة والشريكة.

وبصفتها شركة التأمين التكافلي الرائدة في دولة الإمارات، تقدم "سلامة" مجموعة شاملة من حلول التكافل العائلي والعام والصحي وحلول التأمين الخاصة بالمركبات. وبفضل سمعتها المرموقة، ومنتجاتها وخدماتها عالية المستوى، وتطبيقها أفضل ممارسات التكافل، فازت "سلامة" بجائزة "شركة العام للتكافل العائلي لعام 2015" خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط لقطاع التأمين، وجائزة "أفضل شركة تكافل عائلي في الشرق الأوسط لعام 2016" خلال حفل توزيع جوائز الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية، وجائزة "أفضل مزوّد خدمة تكافل لعام 2019" خلال حفل توزيع جوائز الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية، وجائزة "أفضل شركة تكافل للعام" من جوائز قطاع التأمين في الشرق الأوسط 2020، وجائزة "أفضل شركة تكافل للعام" من جائزة "جلوبال بزنس أوتلوك" 2021، وجائزة أفضل مزود لخدمات التكافل" من "جلوبال ايكونوميكس" 2021، وجائزة "عقد من التميز في تقديم خدمات التكافل- الإمارات العربية المتحدة" من جوائز الخدمات المصرفية والمالية العالمية 2021، و"أفضل شركة تكافل للعام" ضمن جوائز التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، فضلاً عن جائزة "المزود الرائد والمبتكر لحلول التكافل" التي نالتها مؤخراً على هامش مؤتمر "إنشورتك الشرق الأوسط" لقطاع التأمين 2022.

وتبقى "سلامة" شريك التكافل المفضّل من قِبَل شركائها وعملائها، وتصون التزامها برسالة "تأمين مستقبلنا ــ معاً".

نبذة عن "Bayzat" :

" Bayzat" هي منصة رائدة لمزايا الموظفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتساعد الشركات على تحسين تجربة موظفيها من خلال أتمتة وتعزيز مزايا الموظفين وكشوف الرواتب وإدارة الموارد البشرية. واليوم، تساعد منصة بيزات " Bayzat" في توفير تجربة عالمية المستوى لأكثر من 120.000 عضواً في جميع أنحاء

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لمعرفة المزيد حول كيفية الارتقاء بعملك من خلال بيزات، يرجى زيارة الموقع التالي: www.bayzat.com

للاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل:

سلامة سادية نوري رئيس التسويق هاتف: 97144079940+ بريد إلكتروني: sadia.noori@salama.ae أصداء بي سي دبليو دانيا إسحاق مدير مساعد هاتف: 97144507600+ بريد إلكتروني: dhanya.issac@bcw-global.com