ميونخ، ألمانيا: أعلنت شركة رينرز الشرق الأوسط، الرائدة في تزويد حلول الألمنيوم المستدامة، مؤخرًا عن اختتام مشاركتها في معرض BAU 2025، أضخم معرض تجاري عالمي للهندسة المعمارية والمواد وأنظمة البناء، وذلك في الفترة من 13 حتى 17 يناير 2025 في مدينة ميونخ بألمانيا.

هذا ويقام المعرض كل أربع سنوات، ويجمع بين المهندسين المعماريين والمستثمرين وممثلي القطاعين الصناعي والتجاري، مما يساهم في تعزيز التواصل وتبادل المعرفة والخبرات الفنية بشكل واسع ومرن على المستوى الدولي.

وقدمت شركة رينرز الشرق الأوسط خلال مشاركتها في المعرض أحدث ابتكاراتها وحلولها المستدامة التي تلبي احتياجات السوق المتغيرة في المنطقة ومحيطها، وذلك انطلاقًا من دورها الرائد في تطوير أنظمة الألومنيوم المتقدمة. وقد ضم فريق الشركة المشارك كل من العضو المنتدب السيد علي خلف، والمدير العام في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان السيد أوس صالح، بالإضافة إلى المدير العام للمنطقة الوسطى والغربية في المملكة العربية السعودية السيد لانس كورنيلس، والمدير التقني السيد عبدالله معيوف، ومدير المنطقة السيد عيسى الوادي، ومدير المنطقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان السيد محمد القضاة، ومدير المنطقة في المنطقة الوسطى والغربية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية السيد ماجد شاهين. وقد حضر الفريق فعاليات المعرض الذي استمر لمدة أسبوع، حيث قدموا رؤى قيمة حول الحلول والمنتجات المقدمة، وأجابوا على استفسارات الزوار حول مواصفات المنتجات وتطبيقات المشاريع ومبادرات الاستدامة.

تم تعريف زوار جناح الشركة في المعرض على كيفية دمج حلول رينرز لتحويل مشاريع البناء. وقد اطلعوا كذلك على مجموعة من المنتجات التي تجمع بين الجمالية والعملية وتعطي الأولوية للعزل الحراري وعدم الإضرار بالبيئة. علاوة على ذلك، أبرزت رينرز جهودها في تعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري في البناء من خلال استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير وعمليات الإنتاج المستدامة

وبهذه المناسبة، صرح العضو المنتدب في شركة رينرز الشرق الأوسط السيد علي خلف بالقول: "يسرنا الإعلان عن ختام مشاركتنا في معرض BAU 2025، والذي يقدم منصة عالمية لتعزيز التواصل في القطاع ويسلط الضوء على الأفكار والتقنيات المتطورة. وتؤكد هذه المشاركة الناجحة على التزامنا بالابتكار وتحفيز الممارسات المستدامة التي تحسن من جودة المساحات السكنية والعملية."

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نبذة عن رينرز الشرق الأوسط:

رينرز الشرق الأوسط هي شركة تابعة لشركة رينرز للألمنيوم الأوروبية المتخصصة، وهي شركة رائدة في السوق في بلجيكا ولديها عمليات في جميع أنحاء العالم، ومتخصصة في تطوير وتسويق حلول الألمنيوم المبتكرة والمستدامة للنوافذ والأبواب والجدران الستائرية والأنظمة المنزلقة والحواجز الشمسية. إضافة إلى تقديمها مجموعة واسعة من الحلول القياسية، تقوم الشركة أيضًا بتطوير حلول مصممة خصيصًا لجميع قطاعات السوق، لتشمل المشاريع السكنية والتجارية والصناعية. تلبي أنظمة رينرز عالية الجودة متطلبات الراحة والأمان والتصميم المعماري وكفاءة الطاقة. كما كما تقدم الشركة الدعم للمهندسين المعماريين والمصنعين ومركبي ألواح الطاقة الشمسية ومطوري المشاريع والمستثمرين والمستخدمين النهائيين. تأسست رينرز في عام 1965، ويعمل بها حاليًا أكثر من 1770 موظفًا في 40 دولة حول العالم وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 70 دولة في 5 قارات.

يقع المقر الرئيسي لشركة رينرز الشرق الأوسط في مملكة البحرين منذ عام 2004، وهو يخدم دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن ولبنان ومؤخراً العراق. كما أن لدى الشركة مكاتب فرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر.

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