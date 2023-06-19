المنامة، البحرين: أعلن رئيس مجلس إدارة شركة Beyon الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة عن تغيير رمز تداول شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية ش.م.ب من “BATELCO” إلى “BEYON” اعتبارًا من 18 يونيو الجاري، وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر بورصة البحرين بحضور السيد عبد الكريم بوجيري رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين.

يتماشى هذا التغيير مع إطلاق شركة Beyon في ديسمبر 2022 التي تشرف على مجموعة من الشركات المحلية والدولية بما في ذلك شركة بتلكو وشركات Beyon الرقمية وهم Beyon Money وBeyon Solutions وBeyon Cyber ​​وBeyon Connect وعدد من الاستثمارات الدولية. والجدير بالذكر أن تغيير رمز التداول يعد تحديثًا لمعلومات الشركة المدرجة في بورصة البحرين لتتماشى مع هوية شركة Beyon.

وبمناسبة هذا الإعلان، قال رئيس مجلس إدارة شركة Beyon الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة: "بعد الحضور القوي الذي شهدته شركة Beyon في البحرين، نرى بأن رمز التداول Batelco لم يعُد يعكس هويتنا ونحن اليوم مسرورون بالإعلان عن تغيير رمز التداول إلى Beyon، مما يعد خطوة مهمة أخرى في مسيرة الشركة. وبهذه المناسبة نود أن نعرب عن تقديرنا لشركة بورصة البحرين للدعم القيم الذي قدمه فريق العمل في تنفيذ هذا التغيير."

وأضاف قائلًا: "أود أن انوه بأن هذا التغيير لن يؤثر على الهيكل القانوني للشركة أو قيمة الأسهم، وسيستمر المساهمون في امتلاك نفس العدد من الأسهم وستظل حقوقهم كما هي. ونحن في شركة Beyon ملتزمون بتطوير الشركات التابعة للمجموعة والعمل على نقل محفظة منتجاتهم إلى أسواق إقليمية ودولية جديدة، تماشيًا مع التزامنا بزيادة القيمة لمساهمينا."

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صدر هذا البيان الصحفي من قسم التواصل المؤسسي والاستدامة بشركة Beyon.

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