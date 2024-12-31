القاهرة: تعلن شركة بلتون القابضة عن توقيع اتفاقية ممارسة خيار البيع مع مساهمي شركة Baobab للاستحواذ علي حصة حاكمة في الشركة من خلال "بلتون كابيتال"، إحدى شركاتها المملوكة بالكامل.

تعد Baobab إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات المالية في أفريقيا حيث تقدم حلولاً مالية لأكثر من نصف مليون عميل من أصحاب الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما تقدم Baobab خدماتها في سبع دول أفريقية، تشمل السنغال وساحل العاج ومدغشقر وبوركينا فاسو ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا.

وفي هذا السياق علقت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون القابضة، قائلة: " تعد هذه خطوة هامة في خطة التوسع الإقليمي في الأسواق الإفريقية والناشئة المستندة على تحليل البيانات والتحول الرقمي. ومن هذا المنطلق نؤكد التزامنا بنمو مستدام ذو تأثير إستراتيجي معزز بالخدمات المالية المبتكرة المدعومة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي."

كما وافق مجلس إدارة بلتون القابضة على قرض مساهم لتمويل عملية الاستحواذ بعد استيفاء كافة الموافقات والإجراءات الرقابية اللازمة والتوقيع على اتفاقية شراء الأسهم.

عن بلتون القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com

علاقات المستثمرين:

ir@beltoneholding.com

نبذة عن مجموعة Baobab:

تُعد Baobab واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المالية للشركات الصغيرة وروّاد الأعمال في القارة الأفريقية. من خلال شركاتها السبع التابعة، تخدم Baobab لأكثر من نصف مليون عميل من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معتمدة على البيانات والتقنيات الرقمية، مما يعكس التزامها بتعزيز الوصول إلى التمويل للفئات غير المخدومة من قبل البنوك التقليدية.

تشمل منتجات Baobab مجموعة متنوعة من القروض الصغيرة، وحلول الادخار، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول. ويعمل فريقها المكون من 4,500 موظف على توفير خدمات مالية أكثر سهولة وشمولية وشفافية.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.baobab.com

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