الرياض – المملكة العربية السعودية: أعلنت (VMS)، على هامش فعاليات VMS Bridge 2025، عن دخولها في جولات استثمارية استراتيجية مع شركتين ناشئتين واعدتين هما: Ballurh وArab Therapy، وذلك في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم الابتكار وريادة الأعمال في المملكة والمنطقة، وتعزيز القطاعات الحيوية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

VMS × Ballurh​

​تعد بلّورة (Ballurh) شركة سعودية ناشئة تساهم في التحول الرقمي لقطاع المطاعم عبر تطوير نظام تشغيل موحّد وأدوات متكاملة لإدارة ونمو الإيرادات على تطبيقات التوصيل، وتشغيل العمليات بذكاء وسهولة؛ وتخدم الشركة اليوم أكثر من 400 مطعم وتُحلل معاملات مالية تتجاوز مليار ريال سعودي من خلال منصة B2B SaaS (خدمة برمجية سحابية للأعمال) تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي، ما يمنح أصحاب المطاعم أداة موحّدة لإدارة الحملات ومتابعة الإيرادات ومعالجة التسويات المالية بشكل مباشر.

وقال معتز أبو عنق، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ VMS:“بلّورة تحل واحداً من أصعب تحديات قطاع المطاعم الرقمي: كيف يحقق قطاع المطاعم نمواً وربحية عبر منصات التوصيل؛ الأرقام التي وصلت لها الشركة، وحضورها في مسابقات مثل كأس العالم لريادة الأعمال (أفضل 100 عالمياً) وMIT StartSmart السعودية (أفضل 3 محلياً)، كلها مؤشرات واضحة على أنها في طريقها لتصبح منصة SaaS رائدة في فئتها، وذلك بفضل نهجها القائم على البيانات (Data-first approach) الذي يعكس التوجه العالمي ورؤية 2030، وهذه الشراكة تجسد التزام VMS بدعم الشركات التي تبني مستقبلها على الذكاء الاصطناعي والبيانات.”

وأضاف عبدالوهاب الزايدي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لبلّورة:“الشراكة مع VMS تمثل دفعة استراتيجية تتجاوز التمويل، فهي تسرّع توسعنا وتفتح لنا شبكة نوعية من المستثمرين والشركاء. أكثر من 95% من المبيعات الرقمية للمطاعم تمر عبر تطبيقات التوصيل، والتحدي هو تحويل هذا النمو إلى ربحية فعلية؛ بلّورة تبني النظام التشغيلي الذي يواجه هذا التحدي، وفي الوقت نفسه نطوّر منظومة تقنية متقدمة تمكّن الشركات والعلامات من إدارة نموها الرقمي واستثماراتها بطريقة قائمة على البيانات وباستقلالية أكبر، تماماً كما استفاد قطاع التجارة الإلكترونية من أدوات متخصصة جعلت النمو الرقمي أكثر بساطة وفاعلية.”

ويمثل قطاع الأغذية والمشروبات (F&B) في السعودية فرصة تتجاوز 30 مليار دولار، مع وجود أكثر من 100,000 مطعم يتنافسون في سوق يشهد تحولاً متسارعاً نحو المبيعات الرقمية، لتكون هذه الشراكة خطوة محورية في رسم مستقبل هذا القطاع الحيوي.

VMS × Arab Therapy

​كما أعلنت VMS عن استثمارها في Arab Therapy، المنصة الرائدة والتي بدأت من برلين، ألمانيا لتوسع إلى بدعم من VMS الى المملكة في تقديم خدمات الصحة النفسية عبر الإنترنت. تقدم المنصة جلسات علاج نفسي آمنة، مرنة، وسرية يقدمها نخبة من الأخصائيين المرخّصين، لتسهيل وصول الأفراد في المنطقة والعالم إلى دعم نفسي متقدّم.

ولا تقتصر خدمات Arab Therapy على الأفراد فقط، بل تشمل كذلك الشركات من خلال برامج الصحة النفسية المؤسسية، والتي تهدف إلى تعزيز رفاه الموظفين وتحقيق التوازن بين حياتهم العملية والشخصية، بما ينعكس على رفع الإنتاجية والإبداع داخل بيئة العمل.

وأضاف أبوعنق:“إن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في مستقبل أكثر تماسكًا واستدامة. Arab Therapy تمثل نموذجًا يجمع بين الأثر المجتمعي الكبير والقدرة العالية على التوسع، وهو ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا مثاليًا لنا.”

وأضاف طارق دلبح، الشريك المؤسس والدير التنفيذي لعرب ثيرابي:الشراكة مع VMS تمثل نقلة نوعية في مسيرة عرب ثيرابي، فهي لا تقتصر على الاستثمار المالي بل تعزز رسالتنا في نقل أفضل الممارسات العالمية إلى المملكة العربية السعودية. عرب ثيرابي تفخر بجلب خبرات متقدمة من أبرز الجامعات الألمانية والأوروبية في مجال الصحة النفسية إلى المملكة، بما يساهم في تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى خدمات علاج نفسي بمعايير عالمية. هذا التوجه ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وخصوصًا مبادرة جودة الحياة، حيث نعمل على جعل الصحة النفسية ركيزة أساسية لرفاه المجتمع وتعزيز إنتاجيته.

