مصر: أبرمت "إعلانات بيتال" Petal Ads، وهي المنصة الرائدة للإعلانات من خدمات هواوي للأجهزة المحمولة HMS، و"باز" Baaz، وهي أول منصة عربية للتواصل الاجتماعي، اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون الناجح بين الشركتين، حيث أقيمت مراسم التوقيع في مقر شركة هواوي بتاريخ 18 يوليو في القاهرة في مصر. وتسعى منصة "باز" Baaz من خلال إبرام هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من الإمكانات الإبداعية التي تتميز بها منصة "إعلانات بيتال" Petal Ads لتسريع نمو شبكة التواصل الاجتماعي لديها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعتبر "باز" Baaz منصة للتواصل الاجتماعي تم إنشاؤها وإطلاقها في العالم العربي خصيصاً للعالم العربي، وهي تحتضن مجتمعات متنوعة، مما يمكّن المستخدمين من التواصل مع أشخاص آخرين يشاركونهم نفس الاهتمامات والهوايات ذاتها ونفس القدر من الشغف، وذلك من دون المساومة على القيم الثقافية والمجتمعية المتنوعة والمميزة للمنطقة العربية. كما تعمل منصة "باز" Baaz على تمكين هذه المجتمعات من خلال توفير مزايا مبتكرة تتيح لها التواصل وإجراء المحادثات ومشاركة المحتوى في بيئة نشطة ونابضة بالحياة. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد المنصة تقنية تشفير متقدمة تتماشى مع القوانين والانظمة الدولية لضمان الخصوصية وحماية البيانات، وتوفر للمستخدمين مساحة آمنة لمشاركة معلومات المصادقة من خلال عملية تحقق سهلة وآمنة. وقد أصبح تطبيق "باز" Baaz الرسمي متاحاً على متجر AppGallery HUAWEI وتجاوز حتى الآن 6 ملايين تنزيل في مصر وحدها.

تعمل "إعلانات بيتال" Petal Ads، وهي منصة الإعلانات الأكثر تطوراً وحداثة من الجيل التالي من هواوي، على تزويد وإثراء الإعلانات بمزايا فائقة، وتستخدم تحليل البيانات الكبيرة لإجراء استهداف دقيق متعدد الأبعاد من أجل إيصالها بدقة متناهية للمستخدمين عبر النظام الإيكولوجي الذكي من خدمات هواوي للأجهزة المحمولة HMS وإلى ما بعده أيضاً. كما توفر "إعلانات بيتال" Petal Ads، بالإضافة إلى الوسائط الخاصة بشركة هواوي، تغطية إضافية للتطبيقات والوسائط الرئيسية الخاصة بأطراف ثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يوجد حالياً أكثر من 18،000 تطبيق مدمج مع "إعلانات بيتال" Petal Ads، مما يساهم في جذب ملايين المستخدمين شهرياً وتمكين الشركاء من إيصال المعلومات الأساسية على نطاق جديد وواسع.

تدعم ""إعلانات بيتال" Petal Ads إنشاء بيئة ملائمة للجماهير من خلال منصة إدارة البيانات (DMP) للوصول إلى إعلان مستهدف محسّن وتنزيل التطبيقات بسلاسة وبضغطة واحدة، مما يسمح للمستخدمين تنزيل أي تطبيق دون الحاجة إلى الانتقال إلى صفحة أخرى. بالإضافة لذلك، يمكن للشركاء تحسين عمليات التحويل المالي من خلال التعديل التلقائي على عروض الأسعار وتقليل تكلفة التحويل بشكل كبير وزيادة فعالية أي ميزانية مخصصة للإعلانات إلى أقصى حد.

صرّح المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين لمنطقة شمال أفريقيا: "نحن سعداء جداً لمشاركتنا في إبرام هذه الشراكة الجديدة بين "إعلانات بيتال" Petal Ads ومنصة "باز" Baaz، حيث تولي خدمات هواوي للأجهزة المحمولة HMS أولوية لدعم نمو الشركات المحلية القادرة على إحداث فرق من خلال العروض الرائدة التي تقدمها ومشاركة رؤيتنا من أجل عالم يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي وأكثر ذكاءً بالنسبة للجميع. ونحن على ثقة من أن الاستهداف الاستثنائي متعدد الأبعاد والفعالية الممتازة من حيث التكلفة وقدرة "إعلانات بيتال" Petal Ads على التكيف ستضيف قيمة أكبر لمنصة باز النابضة بالحياة."

وقد أسفرت الشراكة السابقة بين "إعلانات بيتال" Petal Ads ومنصة باز خلال الربع الأخير من عام 2022 عن تحقيق نتائج استثنائية، كما حققت حملة التنزيل لتطبيق الشبكة الاجتماعية المدعومة من "إعلانات بيتال" Petal Ads قدراً هائلاً من عمليات التنزيل من متجر AppGallery ومعدل سعر مستهلك تنافسي مقارنةً بالمنصات الإعلانية الأخرى. وبناءً على هذا الإنجاز، اختارت منصة "باز" Baaz توسيع نطاق تعاونها مع "إعلانات بيتال" Petal Ads خلال النصف الثاني من عام 2023 والاستثمار في الحملات المستمرة لدفع النمو القوي للتطبيقات من خلال الاستفادة من قاعدة المستخدمين الضخمة لأجهزة هواوي التي تزيد عن 730 مليون مستخدم.

من جهته تحدث مصعب شرايري، المدير التنفيذي لمنصة "باز" Baaz قائلاً، "تعمل الشراكة مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة HMS على توسيع آفاق التعاون لتقديم خدمات أفضل للقاعدة المشتركة والضخمة من المستخدمين المصريين. ونحن في منصة "باز" Baaz نسعى باستمرار إلى إقامة شراكات من شأنها تعزيز تجربة مستخدمينا وتمكينهم من قيادة المجتمعات بأسلوب هادف وتشجيع المناقشات البنّاءة التي تتعلق باهتماماتهم". وأضاف قائلاً: "إن الفلسفة التي نعتمدها تزدهر عبر تبني التغيير والتكنولوجيا الجديدة والعمل الجماعي والشراكات داخل وخارج مؤسستنا، وبالاعتماد على منصة Petal Ads الإعلانية المبتكرة ونظامها الإيكولوجي الواسع والمفتوح والذكي، مما يتوافق تماماً مع رؤيتنا لتطوير الجيل التالي من وسائل التواصل الاجتماعي."

إلى جانب ما تتسم به من إمكانات إعلانية تحولية، توفر منصة "إعلانات بيتال" Petal Ads مزايا حصرية لشركائها عبر النظام الإيكولوجي الذكي ودائم التطور للشركة. علاوة على ذلك، تشارك خدمات هواوي للأجهزة المحمولة HMS معرفتها وخبرتها للمساعدة في تطوير التطبيقات الحديثة والخدمات الرقمية المبتكرة للمستخدمين الإقليميين، بينما توفر لشركائها إمكانية الوصول إلى جمهور واسع ونشط مما يؤدي إلى تحقيق نجاح مشترك حقيقي.

#بياناتشركات

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حول Petal Ads

Petal Ads هي خدمة عرض مدفوعة مقدمة من Huawei لشركاء النظام البيئي الشامل ، وتقدم مجموعة واسعة من أشكال الإعلانات السائدة لأكثر من 730 مليون مستخدم عالمي لأجهزة Huawei. مع مهمة التحسين ، تمنح حالة إعلانات الأجهزة المحمولة Petal Ads شركاء نظام Huawei البيئي فرصة لنقل المعلومات الأساسية وتقديم خدمات عالية الجودة على نطاق جديد واسع ، من خلال العمل كجسر إلى مستخدمي أجهزة Huawei و Huawei Mobile Services. من خلال بصمة البيانات التي تجمع بين كل من طلبات Huawei ذات العلامات التجارية والمعلنين الخارجيين ، يتمتع المسوقون بوصول حصري إلى قاعدة مستخدمين عالمية كبيرة لمستخدمي أجهزة Huawei ، الذين لا تتم خدمتهم حاليًا من خلال تقنيات مماثلة. بدعم من Huawei ، قامت شركة Huawei ببناء HMS Core الذي له وجود في أكثر من 170 دولة ومنطقة ، و 96000 موظف في مجال البحث والتطوير على مستوى العالم ، و 580 مليون مستخدم ، تلتزم Petal Ads بجلب الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة لإنشاء اتصال ذكي ومتصل بالكامل عالم. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول Petal Ads هنا:

https://ads.huawei.com/usermgtportal/home/index.html#/

لمعرفة المزيد ، يرجى الاتصال بـ adsmea@huawei.com

للمزيد من المعلومات أرجو الأتصال:

سوزان كانيانثرا ، غولين

عدنان وحيدي ، غولين

HMSTeam@golin-mena.com